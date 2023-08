Taxíky bez řidiče jsou stále větší průšvih. Jeden naboural hasiče, jiný vjel do čerstvého betonu, půlka jich musí ze silnic před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Cruise

Dvě zbytečné nehody, nesmyslně zablokovaný provoz i další patálie provází zkušební provoz Chevroletů Bolt osazených autonomním řízení Cruise od GM. Politici a úřady tak jednají, ale není to málo?

Před pár dny se šéf Fordu Jim Farley pochlubil tím, že pár dnů zkusil žít s elektromobilem. A přestože jej vyrobil modrý ovál, o příjemný zážitek nešlo. Hlavně kvůli potížím s dobíjením, na které ostatně poukazujeme již řadu let. Farley tak konečně pochopil, jaká úskalí jsou s bateriovým pohonem spojena a že na něj většina světa jednoduše není připravena. Možná i z toho důvodu značka zrušila své velmi ambiciózní plány s těmito vozy spojené, nicméně i přesto s bateriovým pohonem dál počítá jako se stěžejním.

Bylo by tedy docela zajímavé sledovat reakce politiků a úředníků, kteří rozhodují o vydávání povolenek pro autonomní vozy, na podobné setkání s nimi. Většina z nich je totiž neviděla ani z dálky, a tak vlastně jen slepě věří jejich výrobcům, kteří až do omrzení opakují naučená slova o „vyšší bezpečnosti, než s jakou je spojován člověk z masa a kostí“. To je ovšem holá teorie, která by se v realitu mohla změnit jen ve chvíli, kdyby svět byl nalinkovaný přesně podle algoritmů. Jenže ničím takovým není, místo toho zde máme jeden velký chaos, ve kterém se lidí orientují i díky své intuici. Tu autonomní vozy nemají, a tak dokola selhávají, jak vykreslují i nedávné incidenty v San Francisku, které docela dobře dokresluji hrůzostrašný zážitek jednoho z novinářů.

Nejprve ve čtvrtek autonomní vůz zablokoval auto hasičů, dokonce do něj naboural v momentě, kdy pod majáky jeli k případu. Nezaznamenal je. Následující den pak jiný Bolt firmy Cruise skončil v čerstvém betonu, ani toho si „nevšiml”. A aby toho nebylo málo, hned během dalšího dne deset robotických taxíků společnosti Cruise zcela zablokovalo North Beach, neboť poblíž se konal hudební festival. Firma následně uvedla, že její vozidla zamrzla kvůli problémům s bezdrátovým připojením k internetu, což bylo způsobeno právě onou akcí s vysokou koncentrací lidí. To už je vskutku donebevolající.

Na něco takového často dochází během přírodních katastrof. Tedy v momentech, kdy do akce vyjíždí jedno pohotovostní či požární vozidlo za druhým. Nově ale mohou mít problémy dorazit na místo určení kvůli zablokovaným silnicím nebo do cesty se jinak pletoucím vozům. Potvrzuje to i zmíněná nehoda, během které robotický taxík sice správně vyrazil na zelenou, jenže nikterak nebral v potaz houkající hasičský vůz, který se pohyboval v protisměrném pruhu. A jek dál, zastaven byl až poté, co jeden z hasičů skočil na kapotu a rozbil mu přední okno.

Již tyto události by měly politikům a úředníkům otevřít oči a přimět je k tomu, aby společnost Cruise dostala při svých testech na veřejném prostranství stopku. Při incidentu byl navíc zraněn i cestující, který musel být urychleně transportován do nemocnice. Úřady ale reagují jen velmi umírněně. Mohly například nařídit GM, aby všechna auta Cruise dále jezdila s lidskými operátory na palubě, to se ale nestalo, nadále je možný samostatný provoz se zjevně nespolehlivým vzdáleným dohledem.

Kalifornské oddělení pro kontrolu motorových vozidel tak firmě nařídilo, aby svou flotilu autonomních vozů pohybující se v ulicích zmenšilo na polovinu - přes den jich tedy bude moci operovat 50 a v noci 150. To je ovšem totéž, jako když člověkovi, jemuž několikrát spustila nabitá pistole, ukážete zdvižený ukazováček. Budeme si tak asi muset počkat na skutečné neštěstí, které teprve způsobí takový veřejný odpor, že podobné experimenty v ulicích nebudou dále možné. Je to dráždění hada bosou nohou, nic jiného.

Jízda v robotickém taxíku začíná být sázkou v loterii, s auty je spojeno čím dál víc průšvihů. Půlka z nich tak musí z ulic, ale není to málo? Foto: Cruise

Zdroj: Bloomberg, The New York Times, Auto Evolution

Petr Prokopec

