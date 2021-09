Tesla byla usvědčena z podvodu a musí platit miliony, víc ji ale budou bolet šrámy na image před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Stát se to kdekoli jinde, automobilka nad tím může mávnout rukou, masa obdivovatelů problém rychle zamete pod koberec chvály. Jenže tento případ se stal v Číně, kde už řada výrobců poznala, jak vrtkavá je přízeň tamního publika.

Pro Teslu měl být čínský trh zemí zaslíbenou, však jde o nejlidnatější zemi světa, která velkou měrou podporuje elektromobilitu. Zároveň jde ale také o velmoc, která si diktuje svá pravidla a favorizuje domácí firmy před těmi zahraničními. V minulosti se to ukázalo již mnohokrát, zejména v případě sporů o design. Prakticky veškeré pře vyhrály čínské automobilky, jakkoliv ty zavedené kopírovaly tak nestoudně, že by to nepřehlédl ani slepý.

Právě na tento přístup začíná Tesla v Číně doplácet, ztratit své pozice ale nechce. Již v únoru tak vyrukovala s prohlášením, ve kterém litovala chyb učiněných při výrobě. Něco takového se přitom jinde nestalo a nejspíše ani nestane. O dva měsíce později již Tesla musela řešit incident na autosalonu v Šanghaji, který znovu ukončila shrbením zad. Tím ale příval špatných dubnových zpráv neskončil, policie totiž začala majitele Tesel zastavovat a zakazovat jim jízdu v některých oblastech.

Přesunout se můžeme na konec června, kdy automobilka na největším trhu světa svolala zpět do servisů takřka 286 tisíc aut kvůli technickým problémům. I to je vlastně ojedinělý krok, ke svolávacím akcím se Tesla jinde uchyluje jen v nejkrajnějších případech. Obvykle jí to prochází, proto se také zkusila stejných praktik držet i v Číně, tam ale narazila. Nyní má na krku další problém, který se pro firmu může stát nebezpečný precedentem.

Oč jde? Ve středu veškerého dění je případ Hana Chao. Ten si na konci května 2019 koupil ojetou Teslu Model S P85, a to přímo od automobilky. Ta se dušovala, že vůz za sebou nemá žádné závažné incidenty, nedošlo u něj k poškození struktury a nezatéká do něj voda. Projít měl důkladnými inspekcemi zaměřených na 200 součástí vozu. Chao se navíc ještě zeptal na řadu dalších informací, vždy ale byl přímo Teslou ujištěn o tom, že vůz, který kupuje, je v opravdu prvotřídním stavu.

Již v srpnu ovšem vůz v rychlosti 120 km/h vypověděl službu a na palubním displeji zobrazil pět chybných kódů. Chao, který v té době měl za sebou již šest návštěv servisu, během nichž řešil špatnou kvalitu, zvládl naštěstí bezpečně zastavit v odstavném pruhu. Logicky však usoudil, že vůz není takový, jak Tesla deklarovala. Rozhodl se proto od smlouvy odstoupit a po automobilce požadoval vrácení peněz.

Nejspíše nepřekvapí, že Tesla s něčím takovým nesouhlasila. Případ tak skončil u soudu, kde se postupně ukázalo, jak moc Tesla při prodeji překrucovala realitu. A vlastně to dělala i u soudu. Tesla během čtyř stání nejprve uvedla, že o opravách nic nevěděla. Následně pak zmínila, že poškození nebylo strukturální, jinak by vyměnila celý rám. A ve finále oznámila, že rozřezání původního skeletu a navaření nových dílů udělalo Model S bezpečnějším, než byl přímo z výroby. Kromě toho pak jakékoliv expertízy žalující strany považovala za neprofesionální, přičemž se opřela o názory „nezávislých expertů”, jimiž byli zaměstnanci značky.

Soud tak nepřekvapivě uznal Teslu vinnou z podvodu, kvůli kterému automobilka musí Chaovi zaplatit odškodné ve výši 379 700 yuanů (cca 1 272 000 Kč) za špatný stav vozu a trojnásobek této sumy, tedy 1 139 100 CNY (asi 3 817 000 Kč) za podvodné jednání. S tím značka pochopitelně nesouhlasila, a proto se v závěru loňského roku obrátila na odvolací soud. K tomu pak přivedla dva nové experty, kteří měli svědčit v její prospěch.

Následně se nicméně ukázalo, že ani jeden neviděl inkriminovaný vůz na vlastní oči, místo toho jim Tesla naservírovala pouze fotografie. I odvolací soud tedy potvrdil, že automobilka je vinna z podvodu a zmíněné odškodnění musí zaplatit. To je pro ni opravdu špatná zpráva, ovšem nikoliv kvůli oněm pěti milionům korun. Daleko horší je pošramocená pověst a nepřízeň čínských úřadů. Obojí v Číně znamená hodně, takový Volkswagen by o tom mohl vyprávět.

Petr Prokopec