Top Gear 3.0? James May říká, že s Clarksonem a Hammondem můžou přijít s novým pořadem, znovu změnit běh dějin před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Amazon Press Center

Trio slavných britských moderátorů není zrovna nejmladší, pořád ale některé věci dělá lépe než kdokoli jiný. Brzký konec The Grand Tour může znamenat jejich konec v branži, ale také nemusí, jak říká James May.

Kdybychom rekapitulovali automobilové dění roku 2023, mezi jeho významné události bychom museli zařadit totální zkázu klasických televizních automobilových show. Top Gear po nehodě jednoho z moderátorů skončil „na neurčito” a konkurenční The Grand Tour přinejmenším opustili Clarkson, Hammond a May. Teoreticky by obě události mohly pramenit v návrat Top Gearu v jeho dřívější podobě, tuto spekulaci ale považujeme za příliš divokou.

Přesto se nezdá, že by to slavné trio britských moderátorů muselo na obrazovkách nadobro zabalit. Ačkoli všichni tři (a nejvíc pak Jeremy Clarkson) mají věk na to, aby se na moderování jednou pro vždy vybodli a věnovali se jiným zálibám, James May se v rozhovoru s BBC Radio 4 svěřil s tím, že by mu pokus o jakousi třetí verzi jejich „topgearové” spolupráce nebyl proti mysli. Museli by ale přijít s něčím jiným, doslova znovu vynalézt automobilovou show pro 21. století a znovu tak změnit běh dějin.

Zda k tomu dojde, neví v tuto chvíli zřejmě nikdo, May ale v rozhovoru ve svém typickém stylu uvedl, že je v tuto chvíli „technický nezaměstnaný”, byť s ním ještě uvidíme dvě nové epizody The Grand Tour. O těch se toho moc neví, tedy snad krom toho, že jedna z nich byla natočena v Zimbabwe a obě budou venku v roce 2024.

„Máme v záloze ještě dvě epizody The Grand Tour. Jedna vyjde velmi brzy a další o něco později, ale co se stane mezitím, na to si budeme muset počkat,” řekl trochu tajemně May. Otevřeněji ale uvedl, že i s ohledem na konec obou slavných pořadů věří, že nyní je skvělý čas na to přijít s něčí novým, tedy s něčím novým o autech. Nepochybuje ale o tom, že takový pořad by potřeboval zásadně jinou koncepci.

„Myslím si, že když se blíží chvíle, kdy s tímhle skončíme, a Top Gear byl zrušen, není lepší doby pro nový motoristický pořad. Věci jako budoucnost autonomních aut, nové způsoby pohonu aut, změna obecného postoje k autům a řízení, no nikdy nebyla lepší chvíle. A samotná automobilová show potřebuje zcela novou koncepci,” uvedl dále.

Upřímně řečeno máme pochybnosti o tom, že se tak někdy stane, nebylo by ale od věci, kdyby se „staří mazáci” pokusili dát ještě jednu ránu a ukázat svým potenciálním nástupcům směr, jakým se vydat. Kreativita jim nikdy nechyběla a myšlení lidí se nezměnilo zase tak moc, jak je nám někdy předkládáno. Recept na dobrou automobilovou show je v principu pořád stejný.

Uvidíme ještě někdy Clarksona, Hammonda a Maye v novém automobilovém pořadu? Sami bychom to označili za nepravděpodobné, James May to ale nevylučuje. Foto: Amazon Press Center

Zdroj: BBC

