Totálně zrezlé auto nalezené po dekádách ve stodole se v aukci prodalo za 4 miliony před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Shannons

Možná ten rozpadající se vůz, který se každý víkend míjíte v rohu stodoly zděděné po dědečkovi, není tak bezcenný, jak se na první pohled může zdát. I totálně zrezlé auto může mít hodnotu milionů Kč, je-li to třeba Porsche 356.

Porsche je jednoznačně etalonem sportovních aut, kromě toho pravidelně ovládá žebříčky zaměřené na kvalitu a spolehlivost. Není tedy překvapivé, že si vozy ze Zuffenhausenu po léta drží svou cenu. Co ovšem již zaskočit může, to jsou částky, za které se prodávají letité exempláře, které kromě rzi drží pohromadě nejspíše jen pevná vůle předchozího majitele a nemalé naděje toho nového. Přesně takový případ nastal minulý týden v Austrálii, o níž ve své tiskové zprávě informuje aukční firma Shannons.

Pod dražební kladívko zamířilo i Porsche 356A Super 1600 Cabriolet z roku 1958 ve své původní australské specifikaci. To strávilo posledních pětadvacet let pozvolnou korozí ve stodole pod kostelem v Newmarketu v Brisbane. Dané místo i způsob uskladnění se pochopitelně na voze projevily, lak je tedy naprosto rozpraskaný. Na druhou stranu se však nezdá, že by podvozek zrovna „kvetl“ nebo že byste jej mohli na mnoha místech propíchnout prstem.

Ať tak či onak, dle expertů vyjde renovace na sumu pohybující se mezi 150 a 200 tisíci australskými dolary (cca 2,56 až 3,41 milionu korun). To rozhodně není málo, jakkoliv mnozí naznačují, že i v tomto případě se dá ušetřit. Pokud by došlo pouze na opravu mechaniky, ovšem karoserii by i s její patinou pokryla pouze jedna vrstva průzračného laku, náklady by logicky byly nižší. Jakou cestou se však majitel vydá, nebylo zveřejněno. Spíše však sázíme na uvedení do špičkového stavu.

Proč máme takový názor? Důvodem je částka, kterou nový vlastník za zrezivělé Porsche zaplatil. Souboj o vůz se totiž zdramatizoval v poslední hodině, kdy dva zájemci vyšponovali cenu o neskutečných 75 000 AUD (1,28 mil. Kč). Kabriolet se tedy nakonec prodal za dvojnásobek odhadu aukční síně, tedy za 230 tisíc dolarů (3,93 mil. Kč). De facto tím tak vyrovnal zcela nové Porsche 911 Carrera, jenž v Austrálii stojí 236 200 AUD (4,04 mil. Kč).

Jakkoliv se ale jedná o velké peníze, nový vlastník na voze s největší pravděpodobností neprodělá. Už jen proto, že Porsche vyrobilo jen velmi malé množství aut s volantem vpravo. Kromě toho tu máme provedení Super, které sice stejně jako základní varianta Normal disponovalo 1,6litrovým motorem s karburátory Zenith, ovšem výkon se zvedl ze 70 na 75 koní. První vlastník pak navíc sáhl po celé řadě příplatkových doplňků, jako jsou nárazníky či hardtop.

Prodaný exemplář již má upravenou karoserií T2, jež přišla na trh v roce 1957. Oproti originálu z roku 1955 je zakulacené čelní sklo, jiný tvar dostala i zadní světla. Dovnitř se pak nastěhovala nová sedadla s lepším vedením. Mimo to Porsche vypustilo i základní 1,3litrový motor, jenž nahradilo onou slabší jedna-šestkou.

Za zmínku pak ještě stojí skutečnost, že vůz má karoserii vyrobenou společností Reutter. Tu Porsche nakonec v roce 1963 odkoupilo, jednalo se však pouze o část firmy produkující právě venkovní partie. Separována byla divize vyrábějící zejména sedadla, která byla přejmenována na dnes již pomalu legendární Recaro. Tohle auto je zkrátka kus historie, proto také stojí tolik i ve stavu totálního vraku.

Toto Porsche 356A Super 1600 Cabriolet stálo 25 let opuštěné ve stodole, než bylo znovzu nalezeno a prodáno. Nového majitele stálo bezmála 4 miliony Kč. Foto: Porsche

Zdroj: Shannons

Petr Prokopec