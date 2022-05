Ujíždějící řidiče jde zastavit i bez honiček, nová zbraň proti nim funguje dokonale

Ujíždějící řidič zjevně nedokázal pochopit, jak se vůbec mohlo stát, že se jeho auto najednou nepohne o píď, i když dává plný plyn a zkouší jet na obě strany. Policie jej chytila doslova jako býka na laso.

Nebezpečností honiček jsou si jistě vědomi všichni zúčastnění, přesto k nim pořád dochází, často se zbytečnými oběťmi z řad nevinných přihlížejících. Jsme dlouhodobě velkými odpůrci jejich pořádání v běžném provozu, obvykle jsou naprosto zbytečné. Někteří policisté jako by se v takových situacích vyžívali a ignorovali poučky toho typu, že nejrychlejší auto je policejní vysílačka. Policie má dost prostředků, aby si počkala na moment, kdy bude možné podezřelého relativně bezpečně zatknout na odlehlém místě, přesto volí poměrně agresivní způsoby - nevyjímaje střelbu - i v hustě obydlených oblastech.

Pokud už je nevyhnutelné zastavit ujíždějícího kontaktním způsobem, existují prostředky, s nimiž tak lze učinit s minimálním rizikem pro kohokoli. O jednom z nich jsme už dříve psali. Je jím zařízení nazvané Grappler Police Bumper, které ujíždějící auto doslova chytí jako býka na laso. Viděli jsme jej v akci na prezentačních materiálech výrobce, jenže cvičná prezentace je jedna věc, realita druhá.

Na níže přiloženém videu ale můžete vidět toto zařízení v akci z ostrého policejního zásahu. Došlo k němu na v Arizoně v USA, kde řidič stříbrného sedanu z blíže neupřesněných opakovaně odmítl zastavit na výzvu policie. Ta se jej vydala stíhat, namísto divokých honiček ale povolala do akce vůz vybavený Grapplerem. A použila jej dříve, než situace eskalovala do nebezpečných situací. Po všem bylo prakticky hned.

Ačkoli se řidič opakovaně pokoušel šlápnout na plyn a rozjet se vpřed nebo vzad, nepohnul se prakticky ani o píď. Auto bylo okamžitě paralyzováno a obklíčeno dalšími policejními vozy. Řidiči tak nezbylo, než se vzdát. Následně byl zatčen a ze svého jednání se bude zpovídat před soudem.

Systém tedy zafungoval na výbornou a jistě je schopen řešit většinu podobných situací, současně je ale třeba dodat, že pro úspěch je nutné se stíhanému autu značně přiblížit. A to nepůjde vždy. Pokud někdo bude chtít ujet rychlým vozem, policie se mu nikdy dostatečně nepřiblíží, i pro takové situace ale existují řešení, třeba modernější StarChase. Ten dovolí stíhanému myslet si, že policii setřásl a ta si jej pak najde prakticky kdekoli i bez dramatických akcí.

#BREAKING Police in Phoenix used the Grappler Police Bumper to bring a chase to an end, ultimately taking the suspect into custody. @livenowfox @FOX10Phoenix pic.twitter.com/6dgOqhz5LY