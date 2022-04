Nutnost koupit do elektromobilu po 8 letech novou baterku zjevně pořád nemusí být ten největší problém před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Chevrolet

O tom, že baterie elektromobilů mají životnost zdaleka nekopírující životnosti zbytku auta, se vzhledem k tomu, jaký ekonomický problém to je, mluví stále málo. Ukazuje se ale, že to pořád nemusí být ten největší problém - baterku už také nemusí jít koupit vůbec.

Na časově i kilometrově omezenou životnost akumulátorů elektrických aut začíná více světla padat teprve v poslední době. Není to ani tak tím, že by šlo o nějaké tajemství držené pod pokličkou, v odborných kruzích se o tom mluví už roky. Šířeji ve známost ale vstupuje teprve teprve ve chvíli, kdy se majitelé ve větší míře začínají potýkat s 8 a více let starými auty, kterým končí záruka na tento komponent.

O jednom takovém případu jsme se naposledy zmiňovali včera, kdy jsme také připomínali, jak velký průšvih jsou ceny náhradních baterií. Na vlastní kůži to poznává i koncern GM, jehož Chevrolet už se zapíše historie jako strůjce problematického Boltu. Automobilka musela svolat do servisů všech více než 140 tisíc vyrobených exemplářů a na déle jak půl roku zastavit výrobu. Medvědí službu pověsti elektromobilů ale zjevně hodlá dělat dál.

Čerstvě se totiž provalilo, že tatáž značka, která před Boltem prodávala elektrický Spark EV, ukončila výrobu náhradních baterií právě pro tento model. Nevíme, jestli se smát nebo brečet, ale přijde nám to skoro skandální. Poslední exempláře tohoto modelu totiž z montážní linky sjely v roce 2016, zatímco na ty první přišla řada teprve o tři léta dříve. Nejde tedy o žádný vůz z automobilového dávnověku, naopak většinu majitelů nejspíše teprve čekají problémy s akumulátory, které by bylo možné řešit jejich výměnou. Nebylo by to řešení nutně ekonomicky efektivní, ale řešení by to bylo. Teď už ani takovou možnost mít nebudou.

Znamená to tedy, že v oběhu zůstane už jen omezené množství nových i použitých paketů a není reálně představitelné, že by elektrické Sparky podařilo udržet v provozu po jakkoli dlouhou dobu. Spark EV přitom nebyl levným vozem, i na sklonku roku 2016 se prodával za 25 995 dolarů, což dle současného kurzu odpovídá 582 tisícům korun. Za to jste si v dané době mohli třeba u Škody koupit Octavii 1,8 TSI se 180 koňmi a vyšší výbavou Style. Její použitelnost se však za šest let ani v nejmenším nesnížila, při správné péči pak lze očekávat, že zůstane v provozu snadno i 10 nebo více let. V případě Sparku už to ani při takovém přístupu nemusí jít, klíčové náhradní baterie prostě nebudou k mání.

V tomto kontextu je navíc třeba podotknout, že Škoda je jednou z automobilek, které drží náhradní díly ve výrobě déle, než je to nutné. Jistě to dělá pro své vlastní ekonomické dobro, přesto je třeba dodat, že výrobci nemají zákonem definovanou lhůtu 15 let, po které musí náhradní díly vyrábět, jak si někteří lidé myslí. Jde jen o 5 let po ukončení výroby či dovozu. Chevrolet dále zacházet nehodlá a v tomto případě jej nikdo nenahradí - nic jako akumulátory pro elektromobily od nezávislých výrobců neexistuje a pochybujeme, že pro takové modely kdy existovat bude.

Musíme se tak ptát, zda půjde o novou praxi, protože pokud ano, pak si s oněmi 8 roky živnosti baterek ani nemusíte dělat hlavu. Problém nebude dát další peníze za novou baterku, problémem bude vůbec nějakou baterku sehnat, pak zbytek auta můžete leda vyhodit do vzduchu jako majitel osmileté Tesly. Není to skvělé?

Chevrolet Spark EV se vyráběl v letech 2013 až 2016, to není žádný dávnověk. Přesto automobilka už nyní přestala pro tento vůz vyrábět náhradní akumulátory. Nemusí, a tak to prostě nedělá a dělat nebude. Foto: Chevrolet

Zdroj: EV Resource

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.