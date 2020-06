Uprchlý šéf Nissanu má svou cenu, Japonci chtějí bez jeho vydání blokovat 237 miliard před 2 hodinami | Petr Prokopec

Do svízelné situace se dostal bývalý šéf Nissanu, Renaultu i celé aliance. Z Japonska sice uprchl do země, která své občany tradičně nevydá, Libanon ale má i jiné problémy a chce peníze od MMF.

Během uplynulých dvou měsíců se koronavirus stal globálním tématem číslo jedna. Řada lidí tak již pomalu zapomněla, jak vypadal svět před příchodem pandemie a o čem se tehdy mluvilo především. Nicméně jak se začínají rozvolňovat restriktivní opatření, tak se do popředí opět dostávají události, jenž po nějakou dobu zapadly. Jednou z nich je i útěk Carlose Ghosna ze spárů japonské justice. Někdejší šéf aliance Renault-Nissan se totiž proměnil v reálného Jamese Bonda a dokázal potají zmizet do Libanonu.

Tato země - jedna z těch, jejichž občanství drží, - nemá s Japonskem dohodu o vydávání zločinců, proto se zde Ghost mohl cítit jako doma. Otázkou nicméně je, jaký bude jeho další osud. Země vycházejícího slunce totiž o bývalého šéfa Nissanu má velký zájem v souvislosti s údajnou finanční zpronevěrou, za níž mu s ohledem na požehnaný věk hrozilo víceméně doživotí za mřížemi. A to přesto, že obhajoba je postavena na dosti kontroverzních argumentech.

Je totiž třeba připomenout, že Ghosn se v hledáčku úřadů ocitl zejména proto, že neměl ve výkazech pro japonskou burzu cenných papírů přiznat veškeré své odměny. To by bylo do jisté míry problematické, třebaže se musíme ptát, jak velký má šéf firmy na podobu této formality vliv, potíž je ale v tom, že Japonci vyčítají Ghosnovi nepřiznání budoucí odměny, k jejímuž vyplacení dodnes nedošlo. Přesto Ghosn začal být v očích japonské justice podezřelým. Vše tak naznačuje tomu, že šlo jen záminku, díky níž mohlo být rozjeto další vyšetřování a na Ghosna vytaženo více špíny. To prokurátorům umožňovalo držet Ghosna pod zámkem po měsíce i bez formálního obvinění a ten po ztrátě víry ve spravedlnost ze země raději utekl.

Po příjezdu do Libanonu přitom Ghosn uvedl, že je ochoten přijít k soudu, ovšem k takovému, který by byl nezaujatý, což podle něj japonská justice nesplňuje. Země po bývalém šéfovi Nissanu stále touží, naráží ovšem na tradice Libanonu, který své občany do cizích zemí nevydává. Jak jsme ale zmínili již v úvodu, tomu nyní může být konec. Země je totiž ve finanční tísni a potřebuje injekci od Mezinárodního měnového fondu.

Problémem je, že jedním z největších přispěvatelů do MMF je právě Japonsko. Právníci Nissanu se nyní nechali slyšet, že pokud Libanon Ghosna nevydá, bude žádost o pomoc ve výši 10 miliard dolarů (cca 237 mld. Kč) z jeho strany vetována. Pokud si přitom uvědomíme, že zadlužení Libanonu již dosáhlo takřka 90 miliard dolarů (2,14 bilionu korun), pak je zjevné, že země peníze potřebuje.

Od Japonců je to rána pod pás, zrovna na to si ale Ghosn stěžovat nemůže, i jeho útěk měl daleko ke korektnímu odchodu. Libanon se tedy nyní zřejmě bude muset rozhodnout, zda dá přednost chránění Ghosna před dalším stíháním, nebo 237 miliardám korun. To je jeho cena, pokud tedy Japonci nakonec nezmění svůj přístup.

Zdroj: Arab News

