V zabavené sbírce aut podvodníka objevili i tři slavná filmová auta, teď jsou na prodej před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Skipco Auto Auction

Za defraudované stovky milionů lze pořídit leccos, třeba i pořádnou sbírku aut, ve které se najde místo také pro slavné filmové stroje. Všechny tři jsou sice replikami, ale velmi povedenými.

Každá kosa jednoho dne narazí na kámen. Přesvědčit se o tom mohl i Ryan Sheridan, který vlastnil a řídil rehabilitační centrum Braking Point Recovery Centers. Jako takový zaslal různým subjektům k proplacení faktury ve výši 48 milionů dolarů (cca 1,125 miliardy Kč) za údajně poskytnuté služby. Jenže jak se nakonec ukázalo, tyto služby z velké části „nebyly poskytovány, nebyly z lékařského hlediska nutné, postrádaly potřebnou dokumentaci či byly spojené s jinými vadami“.

Sheridan se nakonec loni v říjnu přiznal k většině obvinění, načež mu bylo nařízeno, že musí uhradit 24 479 939 USD (cca 574 milionů Kč) jako náhradu škody. Poto mu byl zabaven veškerý majetek a mezi nimi i sbírka aut, kterou byste u člověka disponujícího takovým bohatstvím tak trochu čekali. Právě v ní se pak našly i tři filmové vozy, resp. jejich velmi povedené repliky, které budou 1. srpna letošního roku nabídnuty v aukci společnosti Skipco Auto Auction. A zúčastnit se jí lze i online.

Co přesně se bude dražit? Jako první tu máme Chevrolet Caprice Classic z roku 1995, který posloužil jako základ pro Batmobile inspirovaný snímkem z roku 1989. Aukční firma přitom mnoho informací do placu nedala, jisté je tak vlastně jen to, že vůz pohání 5,7litrový osmiválec, jenž roztáčí zadní kola. Ze snímků je pak patrné, že do kabiny se dvojice pasažérů stejně jako ve filmu dostane díky posuvné střeše, přičemž uvnitř trůní nespočet budíků. Které jsou ale funkční, není jasné.

Přesunout se tedy můžeme k číslu 2, což je Cadillac z roku 1959, který byl přestavěn na známé ECTO-1. Tedy automobil, který proslavily Krotitelé duchů. Ve výbavě proto nechybí všemožné majáky a houkačky, stejně jako světoznámá loga. A také přístroje na potírání nadpřirozena. Uvnitř pak na změny nedošlo, pročež tu máme kombinaci bílé kůže a červených koberců. Za tuto repliku je zodpovědná firma Barris Kustoms, jíž založil zesnulý George Barris a který se též podílel na tvorbě originálu.

„Král úpravců“ se proslavil mimo jiné Batmobilem, ovšem nikoliv tím, jehož replika míří do aukce, nýbrž verzí ze 60. let. Často mu pak byl připisován i kredit za ECTO-1, stejně jako za DeLorean z Návratu do budoucnosti, který je třetím z defraudantových vozů, jenž míří do aukce. Realita je ale složitější, neboť vůz krotitelů duchů částečně navrhl herec Dan Aykroyd a Barris se posléze postaral o jeho stavbu. A podobně i v případě DeLoreanu Barris pouze zrenovoval originál pro filmové studio Universal a překonvertoval jiné auto.

Do dražby nicméně nemíří ani jeden z těchto exemplářů. Vůz na fotkách byl vyroben v roce 1981, přičemž přestavba je vskutku komplexní. Zvenčí totiž zahrnuje pomocné vzadu usazené fukary či dráty propojující pohonnou jednotku se strojem času. Uvnitř pak nechybí kapacitátor či hodiny definující, ve které době chcete přistát. Tedy pokud se rozjedete na 88 mil (142 km/h).

Vůz kromě toho zdobí podpisy herce Christophera Lloyda, či se to alespoň zdá. Jestli jsou pravé, můžete zjistit sami, pokud za pár týdnů přijdete s nejvyšším příhozem. Navíc se budete moci utěšovat dobrým skutkem, neboť napomůžete s vrácením alespoň části peněz, které „Ryan Sheridan ukradl americkým daňovým poplatníkům“.

Do aukce míří Batmobile... Foto: Skipco Auto Auction



...ECTO-1... Foto: Skipco Auto Auction



...i DeLorean z Návratu budoucnosti. Všechny vozy patřily Ryanu Sheridanovi, který obral různé subjekty o stamiliony korun. Foto: Skipco Auto Auction

Zdroj: Skipco Auto Auction

Petr Prokopec