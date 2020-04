Rychlý a úsporný Mercedes s nejsilnějším dieselem dnes koupíte levněji než základní Octavii před 6 hodinami | Mirek Mazal

Tohle auto je ideál svého druhu - je rychlé, úsporné, praktické, luxusní a jako bonus má i prestižní značku. Jako nové stojí přes 1,5 milion korun, jako ojetina s nevelkým nájezdem přijde na třetinu.

Jeden z autobazarů na jihu Německa přišel s velmi lákavou nabídkou. Auto se silným a přesto úsporným motorem, nadstandardní výbavou a nízkým počtem najetých kilometrů nabízí za zajímavou cenu. Jde o Mercedes třídy C v ne zcela obvyklé specifikaci z června 2013 po nájezdu pouhých 89 740 kilometrů, který by měl mít ještě valnou většinou života před sebou, z jeho původní ceny už ale zdaleka tolik nezbývá.

Mnohé napoví už označení C 350 T CDI AMG. Zkratky znamenají třílitrový naftový šestiválec interně známý kódem OM 642 LS DE 30 LA produkující 195 kW (265 koní) při 3 800 ot./min a 620 Nm v rozmezí 1 600 a 2 400 ot./min. Dieselovou energii využívá sedmistupňový automat 7G-Tronic Plus k pohonu zadních kol, ty celé kombi dostanou na stovku během 6,3 sekundy, a to s průměrnou spotřebou okolo 6 litrů nafty na 100 km.

Existují rychlejší rodinné vozy, ale ne za půl milionu korun, navíc s nenápadným vzhledem, spotřebou slabého benzinu a tolik útulným interiérem. Tvary stříbrného kombíku ožily přidáním exteriérového balíku AMG, drobné sportovní záchvěvy jsou patrné i uvnitř jinak primárně pohodlného modelu. Kabina pro pět pasažérů a jejich náklad skvěle připomíná pozitiva kvalitní jednoduchosti. Nejsou potřeba křiklavé barevné excesy nebo tvarové kotrmelce, hnědo-černá kombinace přesně spasovaných ploch bohatě stačí. Chytře zabudovaná obrazovka palubního systému netrčí nad přístrojovou desku a řidič má po ruce vše potřebné v zástupu mechanických tlačítek. Dřevo opravdu pochází z lesa a pro puštění rádia není potřeba prstem a očima hledat ikonu aplikace.

Konzervativní architektura se nevylučuje s moderní výbavou. Sedmiletý Mercedes je prošpikovaný elektronikou, nechybí vyhřívané sedačky s pamětí, zatmavovací zrcátka, parkovací pomocník, navigace, WiFi hotspot, streamování hudby, elektrické otevírání kufru, inteligentní světla s LED nebo sada asistentů. Převážně tmavý kokpit za izolačními skly prosvětluje střešní okno.

Chybějící prvky komfortu nejsou potřeba ani na dlouhé vzdálenosti. Řada W 204 patří mezi spolehlivé série, proto není nutné obávat se dlouhých výletů. S velkou nádrží o objemu 66 litrů se do navigace mohou zadávat cíle vzdálené až jeden tisíc kilometrů bez jediné zastávky na dotankování. Na cestu se vejde i 485 litrů zavazadel, po sklopení sedadel místo vzroste na 1 500 litrů úložné plochy pro všechny druhy možného využití. Tohle je prostě zajímavé auto bez ohledu na to, zda hledáte rychlost, praktičnost, komfort nebo luxus. Cena 18 997 Eur, tedy asi 529 tisíc Kč, vše jen podtrhuje - dnes stále reálné základní Octavia Combi s motorem 1,5 TSI přijde o dost dráž, na 636 900 Kč.

Mercedes C kombi s výkonným šestiválcem v podobném stavu už o moc levnější nebude, za půl milionu korun je lákavou nabídkou

Zdroj: Mobile.de

Mirek Mazal