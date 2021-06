Výrobce nového nejlíp zrychlujícího auta málem zkrachoval kvůli nehodě Richarda Hammonda před 4 hodinami | Petr Prokopec

Havárie, při níž slavný moderátor málem zahynul, mohla mít fatální následky i pro výrobce auta, v němž se vše přihodilo. Nakonec ale způsobila pravý opak, prozradil i s dalšími pikantnostmi sám Mate Rimac.

Chorvatskou automobilku Rimac máme dnes zafixovanou jako velmi úspěšnou. Z velké části za tím stojí přízeň slavných značek, nemalé peníze do ní investovaly Porsche a Hyundai, mezi její zákazníky pak patří Aston Martin či Renault. Staví si tak dnes sídlo za 5 miliard a jako vrchol všeho nedávno představila zcela nový model Nevera, který dostal do vínku 1 914 koní a startuje na 50 milionech korun. To je již skutečná extraliga, do které dosud nepronikla ani řada zavedených hráčů.

V novém interview nicméně šéf firmy Mate Rimac poměrně překvapivě prozradil, že stačilo málo a s firmou byl konec. Z největšího neštěstí, jaké chorvatskou automobilku potkalo, se ale vzápětí vyklubal nejlepší marketingový počin. Řeč je o havárii Richarda Hammonda, na kterou zpočátku celý svět nahlížel poněkud jednostranně - než totiž vylezly ven detaily, většina lidí mluvila o tom, kterak chtěl chorvatský supersport zabít jejich oblíbeného moderátora. To ale nebyl největší problém.

Mate dnes vzpomíná na telefonát, ve kterém mu havárii oznámili. „Kolegové mi poté vyprávěli, že jsem zbledl jako stěna, beze slova nasedl do auta a jel domů. Než jsem se tam během půl hodiny dostal, zprávou se už zabýval celý svět.“ Pro Rimac přitom problémem byla hlavně ta skutečnost, že se jednalo o zákaznický vůz, který měl být předán a zaplacen. Peníze, které za něj firma měla dostat, pak zoufale potřebovala, neboť byla už tak v prodlení s platbami zaměstnancům i dodavatelům. Neměla tedy ani peníze na koupi jiného - ztráta tohoto vozu a jeho hodnoty by znamenala bankrot.

Rimaca proto vyděsil fakt, že auto nebylo pojištěno pro nasazení v závodě, kterého se účastnilo, nakonec ale přišla úleva. Od produkce pořadu The Grand Tour přišlo jasné: „Ano!“ v odpovědi na otázku, zda je vůz pro natáčení pojištěn. Rimac tak chvíli stál na kraji propasti, do které ale naštěstí nakonec nespadl. Místo toho byl vzápětí chorvatský supersport vyzdvihován pro svou bezpečnost, neboť Hammond si z havárie, při které vůz shořel na prach, odnesl pouze poraněné koleno. Ze spousty jiných aut by vůbec nemusel vystoupit.

Kromě toho se nicméně ukázala také rychlost Rimacu. Hammond totiž do poslední zatáčky, ve které boural, při svém prvním pokusu najel rychlostí 144 km/h. Tempo ale postupně zvyšoval a ve finále měl na tachometru 212 km/h. Předtím ovšem zcela „vyklepnul“ své kolegy v Lamborghini Aventador a Hondě NSX. O Rimacu se tak začalo mluvit jen v dobrém, navíc produkce The Grand Tour havarovaný exemplář skutečně pojistila a pojišťovna peníze za něj vyplatila.

Není to ovšem jediná zajímavá informace, která v poměrně obsáhlém interview zazní. Přičemž některé fragmenty by si raději ani neměli pouštět fanoušci elektromobility, přestože tu mluvíme o automobilce vyrábějící elektromobily a jejich součásti. Sám Mate je totiž nepovažuje za ekologické řešení, v tomto ohledu jej fascinuje pouze samotný pohon a s ním spojená rychlost. Místo toho uvádí, že pro životní prostředí dělá daleko více tím, že se rozhodl přestat jíst maso.

I z toho důvodu nepoužívá na denní ježdění vůz s alternativním pohonem, nýbrž BMW M5 či případně své elektrické kolo schopné zvládnout 160 km/h. Kromě tohoto vozu pak vlastní ještě Z4, které bylo jeho milovaným vozem v pubertě, a M3 E30. Zároveň si pořídil motorku Ducati Panigale. Vozy nesoucí jeho příjmení nevlastní žádné, jednoduše prý proto, že jsou příliš drahé a on na ně nemá.

Tuto pro někoho možná smutnou skutečnost Mate měnit nehodlá, minimálně ne v nejbližší době. Místo aby vrážel peníze do osobní sbírky, upřednostňuje raději samotnou společnost. Byť přiznává, že na jeden osobní projekt se chystá - do zmiňovaného BMW M3 E30 hodlá zabudovat desetiválcový motor. Něco takového asi od člověka, který je synonymem pro elektromobilitu podobně jako Elon Musk, nikdo nečekal.

