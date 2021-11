Youtuber vedle sebe postavil Muskova slova a realitu fungování FSD, rozdíl zaskočí i fanoušky před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Matt Rourke, AP a Tesla, koláž Autoforum.cz

Někdo by musel být opravdu hodně „mimo”, aby byl schopen ignorovat zjevné rozdíly mezi tím, co Elon Musk o autonomním řízení Tesly říká a co auta jím řízené firmy ve stejnou chvíli dělají.

Elon Musk je bezesporu protřelý byznysmen a automobilovou branži dokázal zejména svými marketingovými schopnostmi převrátit vzhůru nohama. Někdy ale ztrácí smysl pro realitu a neschopnost jím řízených firem dostávat jeho vlastním slibům je dnes už legendární.

Platí to i v případě jednoho z pilířů Muskovy marketingové strategie, autonomního řízení. Šéf Tesly už léta tvrdí, že auta značky budou co nevidět řídit sama, realita má ale k něčemu takovému daleko. A i když se přesně to ukázalo už mnohokrát, Musk dokola a dokola slibuje další zázraky, které se dokola a dokola nestávají realitou.

V plné nahotě to ukazuje video, které na Youtube vystavil Mahmood Hikmet. Ten sestříhal Muskova slova o schopnostech FSD (tzv. Plné autonomní řízení, Full Self-Driving) se záběry, jež na internetu zveřejnili majitelé Tesel užívající právě tento sytém. To pochopitelně plně autonomní zdaleka není, zavádějící název ovšem uživatele mate, neboť od systému očekávají daleko více, než je schopen splnit.

V tomto ohledu Musk ještě přilívá oleje do ohně, neboť soustavně tvrdí, že Tesla je jen krůček od dosažení plné autonomie úrovně SAE5. V cestě přitom automobilce mají stát jen „malé problémy“, což je stejně zavádějící jako název technologie. Jak totiž můžete zjistit na videu níže, Musk takto označuje třeba sloupy, které Tesly přehlíží, stejně jako zatáčení do křižovatek v protisměru nebo zčernání palubního displeje během jízdy.

Záběrů, ze kterých vstávají vlasy hrůzou na hlavě, je na dvouminutovém videu daleko více. Přičemž nevyzpytatelné chování Tesel překvapuje i jejich majitele, z nichž mnozí jen velmi rychlým zásahem zabránili katastrofě. Americké úřady by tak skutečně již měly začít konat, neboť je zjevné, že tohle dobře neskončí. Kromě zákazů Muska do reality zjevně nic nevrátí.

Tesla rozhodně nemá k dispozici plné autonomní řízení, jak Elon Musk tvrdí, za tisíc slov dá video níže, které konfrontuje jeho slova s realitou. Foto: Tesla

Zdroj: Mahmood Hikmet@YouTube

Petr Prokopec

