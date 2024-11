Zákazníci žalují zkrachovalou automobilku mistra světa F1. Vybrala obrovské zálohy na nová auta, nevrátila nic před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Radford Motors

Kdyby šlo o běžné zálohy řekněme do 10 procent ceny vozu, bude to nutné brát jako nezbytné obchodní riziko, někteří z kupců ale firmě předem zaplatili až 17,5 milionu korun. A nemají ani auto, ani peníze. Tohle vypadá na menší tunel.

Jmění britského závodníka a mistra světa Formule 1 Jensona Buttona je odhadováno na 150 milionů dolarů, tedy asi 3,5 miliardy korun. Špatně se tedy nemá, po investici do znovuzrozené značky Radford Motors ale jistě doufal, že jej dál navýší. Momentálně to ale vypadá tak, že realitou se stane pravý opak, neboť firma před pár dny vyhlásila bankrot a požádala o soudní ochranu před věřiteli. Nemusí to být konečná, společnost stále doufá, že s pomocí restrukturalizace se jí povede vyplavat zpátky na hladinu. Problémem pro ni však je, že si už svým dosavadním počínám možná nenávratně zničila pověst.

Magazín People totiž zjistil, že dosavadní počínání Radfordu má daleko ke korektnímu. Společnost totiž vybral od zákazníků často obrovské zálohy, objednaný vůz jim pochopitelně nedodala a v některých případech začala hrát mrtvého brouka a přestala s klienty komunikovat. Mezi takové patří Timothy Tasker, který se v květnu 2022 potkal jak s Buttonem, tak s dalším ze zakladatelů Antem Ansteadem, a Radfordu poslal na účet 101 tisíc dolarů (asi 2,4 milionu Kč). Přitom mu bylo slíbeno, že dodávky modelu Type 62-2 se rozjedou ještě před Vánoci 2022.

V říjnu 2023 nicméně Tasker stále neměl vůz v garáži, načež se rozhodl, že od smlouvy odstoupí a požadoval danou zálohu zpět. Tu mu sice firma přislíbila, ovšem následně se odmlčela a přestala zvedat telefonáty, stejně jako odpovídat na e-maily. Že nedošlo ani na vrácení peněz, asi nemusíme dodávat. Tasker tak posílá Radford k soudu, stejně jako chirurg z Floridy Scott Katzman, který se v rámci žaloby spojil s dealerstvím Lamborghini Palm Beach. Také to si jeden kousek objednalo, ovšem ani ten nedorazil.

Dealerství na účet Radfordu převedlo 300 tisíc dolarů (cca 7 milionů Kč), zatímco Katzman mu za závodní variantu Type 62-2 Pikes Peak zaplatil předem dokonce 750 000 USD (17,5 milionu Kč). Nicméně znovuzrozená značka nejprve soustavně odkládala dodání aut, než se s oběma klienty pokusila domluvit splátkový kalendář týkající se vrácení zálohy. Jenže nedošlo na nic z toho, a tak situaci bude muset znovu řešit soud. Ten je prý žalobami spojenými s Radfordem zavalen.

Problémy s Ansteadem a dalším ze zakladatelů Danielem Bednarskim totiž nemají jen zákazníci, ale rovněž jejich někdejší obchodní partneři Pastor Velasco a Roger N. Behlr Jr. První tvrdí, že mu firma dluží 2 miliony dolarů (asi 46,6 milionu Kč), zatímco druhý zmiňuje zneužití firemních fondů. Něco takového ovšem Bednarski odmítá s tím, že podobné žaloby soud řešil již pětkrát a pokaždé shledal, že protistrana nemá k dispozici dost důkazů o tom, že by na jakoukoli zpronevěru došlo.

Anstead pak dodává, že Radford je i nadále odhodlán slíbená auta vyrobit a dodat zákazníkům. Nicméně k tomu firma jistě byla odhodlaná již před dvěma lety, kdy mělo na předávky prvních kusů dojít. Dosavadní vývoj, hlavně pak přístup k Taskerovi, ovšem skutečně naznačuje, že ve znovuzrozené značce cosi zapáchá. Co na to říká Jenson Button, zatím nevíme. Řízení firmy na starosti osobně neměl, v tom jistě problém není, ale své jméno s ní spojil. A vybrané společníky si zjevně nepohlídal.

Type 62-2 vypadá působivě a díky 600 koním pod kapotou kombinovaným s nízkou hmotností jistě nabízí i působivou dynamiku. Není tak divu, že si jej řada lidí objednala. Jenže po zaplacení nemalých záloh jim zůstaly akorát oči pro pláč. Foto: Radford Motors

Zdroj: People

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.