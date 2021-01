Zákazník si koupil úplně nové auto, po 91 ujetých km je zralé na výměnu motoru před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chevrolet

Stát se může cokoli, toto ale podle všeho není izolovaný problém, nýbrž už známá, u dříve prodaných vozů popsaná a údajně odstraněná potíž. Přesto potkala úplně nové auto.

Chevrolet předloni odhalil novou generaci Corvette a doslova s ní rozbil bank. Auto se zcela nově pojatou koncepcí oslovuje podobně novou klientelu, která má blíže ke kupcům vozů, jako jsou Ferrari, než k typickým zákazníkům Chevroletu. Ostatně, auto i trochu jako Ferrari vypadá, stačí na něm přelepit pár znáčků.

Je to nepochybně úspěch, to ale neznamená, že jej neprovází potíže. Vzhledem k tomu, že Corvette C8 nenavazuje na nic existujícího, ji čas od času provází svérázné dětské nemoci. A byť jde většinou o prokotiny, v dnes probíraném případě věc takto do outu zahrát nejde. Některým vozům totiž doslova odchází motory hned po dodání a to je asi to nejhorší, co se vám se samotným vozem může po jeho koupi stát.

Nejnovější případ dokladuje Michael Crummer, který si letos koupil zbrusu novou C8 ve verzi Cabrio. Převzal si ji u dealera, užil si ji ale opravdu minimálně - po najetí 91 km se mu „potkal” jeden z ventilů s pístem motoru, což pro další ježdění znamenalo konečnou. A s ohledem na okolnosti to zřejmě znamená i konečnou pro samotný motor.

Přesnou příčinu selhání bude muset určit až Chevrolet, Crummer ale byl u „otevření” motoru a vše nasvědčuje tomu, že jednomu z ventilů selhala pružina. To se pochopitelně může stát, byť by nemělo, problém je ale v tom, že pro Corvette C8 tato patálie není nová. Chevy před ní varoval ve svém interním bulletinu už loni, tehdy ale hovořil o tom, že se potíž týká jen aut vyrobených v první půlce září, která pochopitelně měla být dodatečně napravena. Nedostatky ale zřejmě přetrvávají.

Svědčí o tom reakce na Crummerův případ ze strany dalších majitelů C8 na internetových fórech, dle nichž skončily stejným způsobem vozy některých z nich vyrobené i v pozdějším termínu. Automobilku tak očividně čeká další zkoumání a nedivili bychom se, kdyby došlo na druhou svolávací akci. Pro tuto chvíli platí jen tolik, že tyto komplikace jsou pochopitelně řešeny v rámci záruky, obvykle výměnou celého motoru.

Chevrolet Corvette C8 je pozoruhodné auto, trápí jej ale některé dětské nemoci. Ty, které se opakují v případě motoru, jsou obzvlášť nepříjemné, jak ukazují záběry níže. Ilustrační foto: Chevrolet

Zdroj: Michael Crummer@Facebook

Petr Miler