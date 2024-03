Zdroj blízký Red Bullu odkryl pozadí aféry Christiana Hornera a současné tenze v jeho týmu Formule 1 před 9 hodinami | Petr Miler

Čistě pohledem výsledků panuje v týmu Red Bull Racing jedna velká idylka, reálně jím ale už skoro rok a půl zmítá vnitřní boj, který minulý měsíc vyplynul na povrch. O situaci máme exkluzivní informace.

Tento týden se jede druhá velká cena letošní sezóny Formule 1 a zatím nelze říci, že by na trati bylo mnoho co sledovat. Pokud vás tedy zajímá boj o druhá a další místa, pak ano, jinak to ale vypadá na stejnou one man show jako v předchozích letech. Po jednom závodu není dobré dělat závěry, první grand prix ale opanoval Max Verstappen s takovou dominancí, že znovu přepisoval historické tabulky. A to je otázkou, kolik ze své reálné rychlosti ukázal - když se v Bahrajnu rozhodl zajet nejrychlejší kolo závodu a přestal taktizoval, byl skoro o 2 sekundy na kolo rychlejší než kdokoli jiný ve stejný moment. To je rozdíl dobrých čtyř tříd.

V Red Bullu by tak mohlo být veselo, ale není. Ještě před začátkem sezóny začala týmem zmítat aféra jeho šéfa Christiana Hornera, který se měl nevhodně zachovat ke své kolegyni. Bylo tak za velkého humbuku spuštěno interní vyšetřování, od kterého tak nějak všichni čekali, že je předzvěstí Hornerova propuštění, na to ale nakonec nedošlo. Po několikatýdenní investigaci renomovaným nezávislým právníkem najatým mateřskou firmou byl šéf závodní divize zproštěn jakéhokoli pochybení. Tohle je vše, co bezpečně víme - v oficiální rovině, nic jiného nikdy nebylo potvrzeno.

Neoficiálně se ale odehrálo leccos, co celou kauzu dál přiživuje. Došlo k úniku údajných interních materiálů z vyšetřování, které měly na Honera znovu vrhnout špatné světlo, mělo dojít k suspendování oné dámy, která byla Hornerovým chováním pohoršena, mělo dojít k rozepři mezi šéfem Red Bull Racingu a otcem Maxe Verstappena, bývalým pilotem Josem, který veřejně řekl, že by Horner měl odejít. A to se opravdu stalo, jak shrnul třeba Motorsport, který v minulých týdnech pokryl i řadu jiných aspektů kauzy. Tolik velmi stručná rekapitulace současného dění kolem Formule 1 mimo závodní kolbiště, které očividně snadno přitahuje pozornost víc než ono závodění.

Pokud případ sledujete, patrně tohle všechno víte, nejspíše se ale stejně jako ptáte, proč se to vůbec děje. Proč se tak úspěšný tým, který poráží veškerou konkurenci bezprecedentním způsobem, najednou ocitá v takovém chaosu. Jít tu skutečně jen o Hornerovo chování, nemělo by to takové konsekvence. A aby zrovna Jos Verstappen, který v minulosti dostal pětiletou podmínku za brutální napadení soupeře na motokárové trati a byl trestán za porušování soudního zákazu přibližování se k jeho bývalé manželce a Maxově matce Sophii Klumpen, „kádroval” Hornera za jeho údajné necitlivé chování k určité ženě, je nanejvýš absurdní.

Žádné dosavadní informace, které jsem se dočetl, smysluplně nevysvětlovaly, co se dosud děje, a tak jsem se obrátil na mého známého, na jehož informace jsem se v minulosti opakovaně odvolával. Je to bývalý technický zaměstnanec závodní stáje Red Bull, jehož identita je redakci známa, stejně jako můžeme potvrdit existenci jeho dřívějšího pracovního kontraktu. V této pozici logicky už není uvnitř firmy, dále se ale stýká s několika stávajícími zaměstnanci, se kterými spolupracuje skrze externí společnost. Jeho informace od bývalých kolegů z podstaty nemusí být vždy přesné, jde ale o informace kolující přímo uvnitř Red Bull Racingu a nepochybuji o tom, že jsou realitě násobně blíže než cokoli, co je možné zjistit z vnějšku.

Se svým zdrojem jsem tento týden strávil několik hodin debatami o pozadí celé kauzy a pokusím se vše stručně shrnout. Abychom pochopili, co se dnes děje, musíme se vrátit až do října roku 2022, kdy zemřel Dietrich Mateschitz, jeden ze zakladatelů Red Bullu a vlastník 49 procent akcií společnosti. Právě tam začaly Hornerovy problémy. Podle našeho zdroje hned věděl, že pro něj časy relativně bezstarostné existence v čele Red Bull Racingu končí.

Red Bull je Mateschitzovo dítě, Red Bull Racing je Mateschitzovo dítě a Christian Horner byl jeho kůň, byl něčím jako jeho druhým synem. Rakouský miliardář navíc miloval auta a miloval závodění, na tyto aktivity Red Bullu nedal dopustit a byl Hornerovi nadosmrti zavázán za to, co ve Formuli 1 za jeho peníze vybudoval. Ať už to zrovna fungovalo nebo ne, Horner byl nedotknutelný skrze Mateschitzovu přízeň. Však možná sami víte, jak to funguje v rodinných firmách - efektivita či racionalita jsou jedna věc, pokud ale „otec zakladatel” pro něco hoří, je to „prostě tak”, nedá se o tom diskutovat. O tuhle ochrannou ruku ale Christian H. 27. října 2022 přišel.

Co se dělo dál, bylo do značné míry dílem snah o racionalizaci dění ve společnosti ze strany šéfa firemních projektů Olivera Mintzlaffa, který jako jeden ze tří manažerů Red Bullu převzali vládu nad firmou, a osobní nevraživosti mezi Hornerem a skutečným Mateschitzovým synem Markem, který 49 % Red Bullu zdědil. Ten měl na Hornera docela obyčejně žárlit, takže podporu od něj nemohl a nemůže čekat, nástupnictví v Red Bullu se ale pořád do značné míry funguje z vůle zesnulého Mateschitze staršího a pod kontrolou majoritního vlastníka Chalerma Yoovidhy, takže moc Mateschitze mladšího není zase tak velká. Technicky zdědil podíl svého otce, ten ale (navzdory svému minoritnímu podílu) Red Bull fakticky vybudoval a požíval ve firmě nadstandardního respektu. Mark Mateschitz je „povoláním syn”, a to s velkým respektem okolí obvykle neslučuje.

Mintzlaff na každý pád prakticky okamžitě po svém jmenování do funkce začal tlačit na zefektivnění závodních aktivit Red Bullu, které podle něj měly až příliš mnoho autonomie a „zvlčily” právě kvůli bianco šekům, které jim Dietrich M. byl schopen vypisovat. Uklízet tak začne v prvé řadě v Red Bull Racingu a AlphaTauri, kde se prostě musí začít šetřit. Škrtá se v platech a výhodách, což začne způsobovat pnutí.

Zejména Christian Horner začne bát, že ztratí své klíčové lidi, neboť konkurence vycítí příležitost a začne je tahat k sobě. F1 je technický sport: „Jsi jen tak dobrý, jak dobrá je tvoje technika,” praví staré závodní přísloví, které nikdy nepozbylo na pravdivosti. Horner hájí pozici týmu s proměnlivými úspěchy, pomyslnou poslední kapkou pro něj má být, když se McLarenu podaří po 17 letech přetáhnout Roba Marshalla, špičkového konstruktéra, který nyní zastává pozici technického ředitele v týmu soupeře. To se stalo už na začátku roku 2024 a události to rozjelo se vší parádou.

Horner nepřijel do Formule 1 na Babettě, chce se říci slovy jednoho českého „klasika”, svou pozici vybudoval prakticky z nuly, a na to potřebujete ostré lokty. Znechucen počínáním rakousko-německé kliky ve vedení Red Bullu, která chtěla prodat druhý formulový tým, pokud jej nepřestane platit oděvní značka AlphaTauri (patřící opět Red Bullu, proto dnes tým sponzoruje Visa), obrátí se na Yoovidhyu, aby zasáhl. A protože Horner byl vždy zadobře s oběma majiteli Red Bullu, získá si jeho podporu a usiluje o větší kontrolu nad týmem nikoli nepodobnou té, kterou má jako spolumajitel Toto Wolff v Mercedesu. Tím si ale podepíše ortel svého druhu.

Pro Marka Mateschitze a Olafa Mintzlaffa je to pochopitelně rána pod pás, nelíbí se jim, že je fakticky jejich zaměstnanec resp. podřízený obchází a hledá si cestu k naplnění vlastních cílů. Jenže přímá moc obou je omezená. A tak si tohle rakousko-německé duo začne na svou stranu získávat další výše postavené členy týmu. Tím se začnou ve firmě vytvářet dva nepřátelské tábory, které se přetahují o moc v různých, mj. personálních otázkách. Našlapuje se ale potichu, neboť nikdo nechce vyvolat nesmyslný rozbroj a poškodit aktivity samotného Red Bull Racingu. Opakované nacházení rovnováhy ale nikdy nemá dlouhého trvání a oponenti Christiana Hornera dojdou k závěru, že s ním to prostě nepůjde.

„Být Dietrich naživu, nikdy se to nestane,” říká náš zdroj s tím, že každý, kdo se v minulosti pokusil v Red Bullu podobným způsobem konspirovat, letěl. Teď platí jiné pořádky, a tak z něčí vůle - není možné říci, čí vlastně, nemuselo se tak stát z vůle nějakého hlavouna, mohla to být iniciativa některé z „menších ryb” toužících získat něco pro sebe - zrodil nápad zbavit se Hornera skrze to, co je kdekomu známé. Podle našeho zdroje byl jeho nadstandardní vztah - řekněme diplomaticky - k jedné z jeho kolegyň veřejným tajemstvím, a tak je na něj tato kauza vytažena s tím, že může firmu dobrovolně potichu opustit a nikdo z jeho okolí se nic nedozví.

Něco takového měl ale odmítnout, nechce se vzdát svého životního díla pro něco, co nepovažuje za rozpor s pracovní etikou (o jiné bychom se mohli bavit...), dotyčnou se ale podaří přimět k tomu, aby podala formální stížnost. Mintzlaff chce v reakci na to Hornera propustit kvůli jeho nežádoucímu chování, ten se ale o všem dozví a hrozí Red Bullu právními kroky. Proto je rozjeto ono nezávislé vyšetřování, od kterého Mintzlaff očekává jasný výsledek v Hornerův neprospěch. I médii v mezičase proběhly spekulace o tom, že už měl mít připravenou tiskovku o jeho propuštění, vyšetřování ale zprostí Hornera jakékoli viny a situace se vrací k bodu nula.

S tímto výsledkem se ale oponenti odmítají smířit, proto unikají interní materiály z vyšetřování, které mají Hornera dostat znovu do špatného světla a přimět jej k rezignaci. Ten si ale udrží veřejnou podporu své manželky a druhá strana opět nemá o co hrát - pracovněprávně je Horner z obliga a v obětí své ženy nevypadá zrovna jako nevěrný muž. Horner má být také zadobře s šéfem FIA Ben Sulayemem, který nechce dopustit zapojení FIA do celé záležitosti, a tak zůstává jen málo sil, které by byly na straně Hornerových odpůrců.

Právě v tu chvíli se do všeho zapojuje Jos Verstappen, Maxův otec, což dává ze všeho nejmenší smysl. Red Bull nemusí fungovat bez Hornera a Max nebude dominovat bez Red Bullu, takže bojovat v pozici jeho otce proti Hornerovi je přinejmenším zvláštní. Tady ale máme jen otázky bez odpovědi, náš zdroj nemá informace o tom, proč se Verstappen starší veřejně vymezil vůči Hornerovi, zvlášť se svou historií.

A jak situaci hodnotí celkově? Podle něj je situace velmi prostá - dokud bude mít Horner na své straně Chalerma Yoovidhyu, není síla, která by jej z pozice šéfa dostala. I Yoovidhya má být vděčný za to, co Horner dokázal, a nechce měnit vítězný tím. Jako 51% akcionář mateřské firmy a člověk, který už více jak dekádu dohlíží na fungování celé společnosti, má rozhodující slovo, které nelze ničím zvrátit. Je tak velmi pravděpodobné, že všechny současné snahy - včetně projevů Jose Verstappena, ať už jsou motivované čímkoli - mají za cíl dostat Hornera do tak problematické a pro Red Bull poškozující pozice, že nad ním i Yoovidhya zlomí hůl. To se pořád může stát. Pokud ale současné tlaky ustojí, čekejme spíš, že z Red Bullu zmizí lidé, kteří Hornera „zradili”. A pokud se ukáží být pravdivé zvěsti o suspendování dámy, která jej obvinila z onoho problematického chování, bude to jasný znak toho, že se koleso štěstěny znovu otáčí jeho směrem.

Tak či onak zcela jistě nejde o triviální případ jedné potenciální nevěry - či čeho vlastně - na pracovišti, jak se nezaujatému pozorovateli může zdát. O vyjádření k vylíčenému pozadí případu jsme požádali i Red Bull Racing, ten ale záležitost odmítl dále komentovat. Dění týkající se údajného suspendování stěžovatelky též odmítl komentovat jako interní záležitost. „Nemáme žádné problémy. Tým je jednotný a soustředíme se na závodění,” uzavřel mluvčí. Kéž by to tak bylo.

Dnešní problémy Christian Hornera mají podle našeho zdroje blízkého stáji Red Bull Racing velmi hluboké a komplikované kořeny. Co z jeho kauzy vidíme, je jen poslední dějství. Foto: Red Bull Racing, tiskové materiály

