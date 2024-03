Vybíjení spalovacích aut brzy drasticky sníží jejich nabídku v bazarech, varují analytici, přinese to další zdražení včera | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Pokud poptávka zůstává na určité úrovni a nabídka se dostává někam úplně jinam, vždy to způsobí na trhu pnutí, které se vyrovná jedině novými cenami. U aut to v posledních letech vidíme velmi názorně. A na tomto trendu se v případě ojetin nemá nic změnit.

Patrně vám neuniklo, že také česká vláda loni spustila dotace na elektromobily, celý nápad jsme cupovali už koncem listopadu. Konstrukce těchto dotací je nesmyslná v mnoha ohledech, pro dnešek ale jen jeden háček - o peníze mohou v tomto případě žádat pouze firmy. Politici a samozvaní experti v tom problém nevidí, naopak předpokládají, že díky tomu se bateriový pohon rychle rozšíří. Firemní klientela totiž elektrická auta nakoupí jako nová, ojede je a následně pošle do autobazarů, kde po nich sáhnou soukromníci. Takové jsou alespoň předpoklady, jimiž ovšem dotyční jen dokazují, kterak nemají o realitě automobilového světa ani páru.

Vše si můžeme osvětlit na mobilních telefonech, které mají k elektrickým vozům principiálně blízko - v obou případech je totiž klíčová baterie. Kdo si však kupuje mobil z druhé ruky? Především zájemci o iPhone, pro které je nový přístroj příliš drahý. Ve všech ostatních případech je nicméně poptávka omezená a téměř výlučně ji lze spojit s rodiči, kteří pořizují první mobil své ratolesti. Protože ale dnes lze i nový smartphone pořídit prakticky za babku, zájem opravdu není enormní.

V případě ojetých elektromobilů lze taktéž v případě zájmu hovořit pouze o jedné značce, a sice o Tesle. Na rozdíl od iPhonu se však ani na její vozy netvoří dlouhé fronty v bazarech, neboť ceny jsou stále poměrně vysoké. Víc než to ovšem zákazníky odrazuje skutečnost, že jejich baterie již mají něco odslouženo. Spojena je s nimi tak už jen částečná nebo žádná tovární garance. A v té chvíli ojetý elektromobil představuje obrovské finanční riziko.

Za novou baterii mobilu totiž dáte pár tisícikorun, v případě elektromobilu ovšem jde o statisíce, a to ještě vlastně v tom lepším případě. Něco takového si ovšem lidé lovící v autobazarech nemohou dovolit. Ladem a skladem tedy nechávají i Tesly a místo toho míří k již osvědčenému - tedy ke spalovacím vozům. Jenže těch se začíná vyrábět stále méně. Skuteční experti tak začínají varovat před zdražováním, které přijde v horizontu několika málo let.

V tomto ohledu si na pomoc můžeme vzít nejnovější data analytické společnosti Cox Automotive. Spojena jsou s britským trhem, stejný trend ale bude dříve nebo později spojen s každou zemí Evropy - jednotlivé trhy jsou buď rovnou společné, nebo se přímo ovlivňují, a není zkrátka možné, aby nabídka aut v nich byla zásadně odlišná. A optimistická tato data opravdu nejsou. Do roku 2028 se totiž v britských bazarech má počet nabízených ojetých spalovacích aut snížit oproti současnosti o 69 procent. Pro majitele takových vozů jde o dobrou zprávu, neboť o jejich auta se kdekdo bude rvát. Pro kupující je to horší novinka.

V momentě překryvu poptávky nad nabídkou je zdražení jistotou. Jaké bude? To pochopitelně v tuto chvíli nelze přesně říci, o malé sumy ale rozhodně nepůjde. Z dat totiž vyplývá, že v loňském roce mělo hned 94,3 procenta ojetin v Británii spalovací pohon. V případě nových se pak jednalo o 71 procenta, právě tento podíl by však do roku 2028 měl klesnout na pouhých 38 procent. Zbytek budou tvořit elektromobily a hybridy.

Kombinace spalovacího a elektrického pohonu pak ještě přijatelná bude, nicméně v případě ryzích elektromobilů lze očekávat přetlak nabídky nad poptávkou. Ten nemají vyřešit ani slevy, načež lze očekávat ještě větší pád výkupních cen. Něco takového ale povede k omezení zájmu o nová elektrická auta, neboť se stanou ještě většími „děly ztráty hodnoty”.

Vše lze samozřejmě brát jen jako očekávání, předpoklad, současně ale nejde o věštění z křišťálové koule. Pokud se nic nezmění, budeme dál pokračovat na cestě stát se druhou Kubou. Zavelet k jinému vývoji může jen EU - pokud nenechá trh více dýchat a bude si dále vymiňovat nabízení nechtěného a potírat nabídku chtěného, jinak to dopadnout opravdu nemůže.

Odhad společnosti Cox Automotive není pro zájemce o spalovací ojetiny zrovna pozitivní. Bez změny politického klimatu je ale naznačený vývoj prakticky nevyhnutelný. Grafika: Cox Automotive, tiskové materiály

Zdroje: Cox Automotive, Autocar

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.