Automatickou pokutu za jízdu bus pruhem můžete dostat, i když jste v něm nikdy nejeli vy ani váš vůz před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Gatso

Že automatické systémy občas spletou rychlost nebo značku vozu, toho už jsme byli svědky mnohokrát. Tentokrát ale nejenže místem nejel dotyčný ani jeho vůz, dokonce v něm nejel žádný vůz, přesto si toho nikdo do odeslání pokuty nevšiml.

V posledních letech lidé stále častěji spoléhají na různé podpůrné systémy. Ty sice neznají únavu, jejich schopnosti ale jsou omezené. Často tak vytvoří situace, nad nimiž zůstává rozum stát. A jimž bychom se snad i mohli zasmát, kdyby zde ovšem nebylo riziko, že napříště budeme jejich nevinnými obětmi my sami. Jak se ukazuje, někdy stačí jen triko k tomu, aby úřady někomu vyměřily tučnou pokutu. Nikoliv za hanlivý nápis za něm, ale za neoprávněnou jízdu v autobusovém pruhu.

Jak informuje britský deník Daily Mail, před několika málo dny obdržel David Knight vyrozumění o prohřešku. Se svým vozem se totiž měl ve městě Bath pohybovat v autobusovém pruhu, za což mu byla vyměřena pokuta 60 liber (cca 1 820 Kč). Pokud by jí zaplatil do 14 dní ode dne obdržení úřední listiny, byla by její výše snížena na polovinu. Jakkoliv se ale přestupek měl odehrát již v červnu a úřady vyrozumění zaslali v srpnu, Knight jej obdržel až v říjnu. V té chvíli již měl ale platit 90 GBP (2 730 Kč).

Již v tomto bodě by se nejspíše nad liknavostí úřadů pozastavil i jejich největší zastánce, prodleva však není tím nejhorším. Knight totiž bydlí zhruba 200 kilometrů od zmiňovaného Bathu, ve kterém navíc nikdy nebyl a auto v ten den ani nikomu nepůjčil. To by mohlo znít jako výmluva, kdyby na záběrech z kamery jeho auto bylo, na fotografii, kterou mu úřady zaslaly jako důkaz prohřešku, je ale jasně patrné, že tam skutečně nejel. Zachycena je na ní žena, která má na triku nápis KNITTER. Počítačový systém jej ovšem vyhodnotil jako registrační značku Knightova vozu - ten užívá označení KN19TER.

V reakci na to Knightova manželka Paula kontaktovala příslušný úřad, který nakonec pokutu stáhl. Dle ní prý navíc operátorka při pohledu na danou fotografii a tedy očividný omyl vypukla smíchy. Jak jsme ale zmiňovali, na místě je spíše pláč. Či možná raději rovnou vztek. Je totiž evidentní, že celý systém vychází pouze z práce počítače, nad kterou neexistuje absolutně žádný dohled.

Tentokráte sice ještě vše dobře dopadlo, ovšem pouze proto, že omyl byl naprosto evidentně a některé pozice zastávají lidé z masa a kostí. Co se ovšem stane ve chvíli, kdy vám radar změří 100 km/h a vy pojede 50 km/h? Policie někdy trvá i na platnosti změřených 703 km/h. A co až ono operační středisko bude zcela automatizované? V té chvíli budete muset vyplňovat dlouhé online dotazníky a zasílat miliardu důkazů, že jste skutečně nic nespáchali. Než se ovšem něčeho domůžete - pokud se vám to tedy vůbec povede - dostanete další pokutu za prodlení nebo rovnou zazvoní exekutor.

Na jedné straně bychom tedy pochopitelně byli rádi, kdyby často stačilo k vyřízení toho či onoho jedno kliknutí počítačovou myší. Jak se ale ukazuje, přílišné spoléhání na lidmi psané počítačové aplikace nás může dovést do záhuby. Zvláště když počítače mají převzít úplnou nadvládu nad auty. V té chvíli totiž banální omyl může vést k fatálním nehodám.

Dostat dnes pokutu od automatizovaného radarového systému není nic těžkého, stačí jen mýlka umělé inteligence. Ilustrační foto: Gatso

Zdroj: Daily Mail

