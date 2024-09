Bestseller mezi SUV Volkswagenu jako ojetina oslní vším, co dnes auta nemají, i po najetí 126 tisíc km působí líp než nové VW včera | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Opravdu se automobilky diví tomu, že neprodávají tolik aut, když si vlastně sami konkurují tím, co už nevyrábí? Tiguan druhé generace, zvláště pak kousky z konce výroby, může být trefou do černého, levněji nabízí v lecčem víc než nové auto stejného jména.

Pro Volkswagen je Tiguan jedním z nejdůležitějších modelů vůbec, v rekordním roce 2019 jej Němci prodali po celém světě ve skoro 1 milionu exemplářů. Loni automobilka přišla s jeho už třetí generací, která u nás momentálně startuje na 799 900 Kč. Jde sice o akční nabídku, ovšem jelikož za své peníze dostanete benzinovou jedna-pětku s mild-hybridní technikou a 130 koňmi, 17palcová litá kola či 10,25palcový digitální kokpit a 12,9palcovou obrazovku multimédií, je evidentní, že nízká cena není vykoupena výbavou „holobyt“.

Přesto všechno je ale taková suma pro řadu lidí už příliš, místo do showroomů tak míří do bazarů, kde lze kousky z počátku výroby druhé generace (tedy od roku 2016) pořídit od přibližně čtvrt milionu korun. V té chvíli nicméně nutné počítat s vysokým nájezdem, 200 tisíc kilometrů není pro Tiguan nic mimořádného. Naši kolegové z německého Auto Bildu se ovšem rozhodli, že proklepnou raději závěr produkce a usedli za volant ojetiny, která z linek sjela krátce před mezigenerační rošádou.

Nač Němci poukazují především, to je kvalita. V případě druhé generace totiž VW ještě netížily tak šílené investice do elektromobility, i po najetí 126 254 kilometrů tak vůz působí lepším dojmem než mnohé modernější modely značky jako nové vozy. Stejně tak nabízí i dostatek prostoru, a to jak v první, tak ve druhé řadě sedadel. A také v zavazadelníku, který zvládne pobrat až 1 655 litrů. Pokud ale ani to někomu nestačí, může zvolit provedení Allspace s delším rozvorem a extra řadou sedadel navíc.

Ve prospěch druhé generace hraje rovněž širší nabídka pohonných jednotek, [[0000054022 to už je bohužel ohraná písnička[[0000054022 . Volit lze mezi benziny i diesely, stejně jako se po faceliftu v roce 2020 ukázalo hybridní provedení. Mimo to automobilka přišla také s variantou R (na fotkáhc), která se dočkala přeplňovaného dvoulitru naladěného na 320 koní. To je výkon, jaký dnes u nových aut nedostanete, přičemž je otázkou, zda vůbec sportovní varianta ještě dorazí - VW totiž zavelel ke škrtům, s čímž se vývoj takto okrajové verze neslučuje.

Nač je třeba dát pozor? Problematických oblastí opravdu není mnoho, jednou z nich je ale bezesporu panoramatická střecha, která může vrzat či nemusí být dokonale utěsněna. Jakmile volíte verzi s pohonem všech kol, je pravděpodobné, že majitel s vozem aspoň občas vyrazil do nějakého terénu, což se může podepsat na stavu techniky i karoserie (pozor na usazené bláto a možnou počínající korozi). Stejně jako může tažné zařízení naznačit zvýšenou námahu jiného druhu. Obojí mohlo mít negativní vliv na mezinápravovou spojku, stejně jako na zavěšení.

Mimo to trvejte na testovací jízdě, během které se zaměříte především na automatickou převodovku DSG. Tu ostatně dostaly prakticky veškeré vyrobené exempláře, manuál byl k mání jen se základními motory. Kolegové totiž upozorňují na to, že když svého času po dlouhodobém testu automat rozebrali, bylo patrné značné opotřebení i zpěnění oleje. Jinak ale na Tiguan pějí chválu, což u posledních kousků z výroby logicky vede k vyšší ceně. „Jejich” vůz ve verzi 2,0 TDI 4Motion Elegance z roku 2022 se 126 254 km vyšel na 28 480, tedy něco málo přes 700 tisíc Kč. To je ale docela vysoká cena - Tiguany z konce výroby, tedy z let 2021 až 2022, s motorem 2,0 TDI, pohonem 4x4 a slušnou výbavou, lze s nájezdem okolo 100 tisíc km vybírat už za 600 tisíc korun.

Lze už jen dodat, že zatímco u stávajícího provedení je již základní výbava poměrně bohatá, dříve tomu tak u nejnižších stupňů, kdy VW cílil na co nejnižší cenu, nebylo. Řada asistenčních systémů se navíc i u těch vyšších prodávala za příplatek. Na druhou stranu, čím méně elektroniky, tím méně potenciálních problémů, tak to u ojetin bývá.

Tiguan druhé generace byl k dispozici i ve verzi R, která nabízela 320 koní. Tak vysoko se u současného provedení nedostanete, není to ale zdaleka to jediné, čím nový vůz za svým předchůdcem zaostává. Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.