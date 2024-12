Ceny náhradních baterií a motorů pro elektrické VW a Škody jsou takový průšvih, že se o nich v servisu bojí mluvit včera | Petr Miler

Dokážete si představit, že byste se přišli do servisu zeptat třeba na cenu náhradního stěrače a řekli vám něco ve smyslu: „To vám nepovíme,” nebo: „Ale od nás to nemáte!?” Tak se zkuste zeptat na ceny dílů pro Volkswageny ID nebo Škody iV a poznáte to. Jen to ukazuje, jak obrovská informační mlha tahle auta obchází.

Máme přinejmenším pro VW a Škodu nápad na novou reklamní kampaň. Jejím hlavním mottem by bylo něco jako: „U nás platíte jen za baterii a motor, zbytek auta máte zdarma!” Něco takového totiž vyplývá z rešerše ceny klíčových náhradních dílů na Volkswageny ID a Škody iV, tedy elektrických modelů koncernu VW, u oficiálního dealera. A vše se seběhlo vlastně náhodou.

Po cenách těchto dílů běžně nepátráme, neboť jsme se jim nejednou souhrnně věnovali a víme, jaký průšvih to je. Když se ale kolega nedávno objevil u jednoho oficiálního dealera Volkswagenu kvůli přezutí svého soukromého auta, odchytil jej jeden z prodejců s tím, že mu ukáže nový VW ID.7, který má dealer povinně na showroomu. Přeskočíme nyní tu část komunikace, ve které se skoro od každého českého prodejce dozvíte, že prodal 0 kusů soukromým kupcům, že se potýkal asi tak s 0 až 2 zájemci a pokud něco nakonec prodal, bylo to nějaké větší místní firmě toužící po lepším ESG skóre. To zajímavější přišlo pak.

Prodejce samozřejmě auto prezentoval v co nejlepším světle, kolega projevoval skepsi. Bavit se o tom, kam s vozem dojedete a jak ho dobijete, je poněkud abstraktní debata, a tak se kolega rozhodl kontrovat klasickým kulovým esem - cenou náhradních akumulátorů jako faktorem spolehlivě zabíjejícím úvahy o možné koupi. Prodejce - vycvičený z firemních školení - na to zareagoval zdánlivě bystře tím, že ceny akumulátorů v posledních letech rychle klesají, stejně jako jejich měrná hustota.

Argument kolegy byl ale velmi silný, když uvedl, že o tom se sice v nějakých velkoobchodních cenách hodně mluví, ale na cenách konkrétních baterií to nikdy nebylo vidět. Stejně tak jejich hmotnost vzhledem ke kapacitě podstatně neklesá. Koutek se servisními techniky stál opodál, a tak kolega řekl, ať se tedy podívají na ceny skutečné náhradní baterie pro konkrétní vůz „na place”, model ID.7 Pro s 82kWh baterií (nominální kapacita, ta použitelná je jen 77 kWh). To je „houby baterie”, ekvivalent sotva 20litrové nádrže na nafty, dílu za drobné, který byste naplnili palivem na maximum asi 750 Kč. Přesto se začaly dít věci.

Zaměstnanci dealerství se v tu chvíli zastavili a přemýšleli, zda vůbec mohou takovou věc zkoumat a případně někomu sdělit. Každopádně odpověď sami neznali. Argument, že snad informace o ceně náhradních dílů na auto, které si chcete koupit, nemůže být tajná, obměkčil, ale nezabral a byl třeba pokyn samotného šéfa dealerství, kterého to samotného zajímalo, aby technik v „ETCE” díl pro daný vůz našel a zjistil jeho cenu.

My vás na rozdíl od zástupce VW napínat nebudeme, jde o 847 tisíc Kč včetně DPH. Neděláme si legraci, osm set čtyřicet sedm tisíc korun za náhradní baterii výše popsaných parametrů. Technik správně podotkl, že baterie má 12 modulů, takže ji nutně nebude nutné měnit celou. Je to ale trochu slabá náplast, neboť každý stojí 75 tisíc korun. A co vlastně řeší? Pro zákazníka nic. Pokud se baterie „pokazí” v záruce, zákazníkovi je fuk, jestli se dá vyměnit modul nebo celá baterka, neplatí stejně ani korunu. A pokud odejde po záruce stářím, což se za nějakých 9, 10 let podle způsobu využití stane, modul mu nepomůže, potřebuje celou. A ta stojí 847 tisíc korun.

Je to neskutečná, brutální cena, která jen ukazuje, jak neefektivním produktem dnes elektromobily jsou. I když jsou drahé, musí být ze strany automobilek sakramentsky dotované, neboť tohle je jen baterie pro auto, které začíná s cenou na 1 329 900 Kč. A za zbylých 483 tisíc korun nikdo celé zbylé auto nevyrobí. Proč? Protože je tu mj. ještě motor.

Ona diskuze pokračovala dál tím, že prodejce namítl, že v elektrickém autě je baterie ekvivalentem spalovacího motoru, který je také velmi drahý a také nevydrží věčně. To je pravda, ale není tak drahý a vydrží se správnou údržbou klidně dekády. Do této debaty se ale trochu necitlivě znovu vložil technik, který si v mezičase našel ceny motorů nejen pro VW ID, ale i Škody iV. Baterie je stejná, ceny motorů se pohybují okolo 400, 450 tisíc Kč podle typu. Jinými slovy, koncern VW prodává tahle auta za cenu baterky a motoru, o všechno ostatní se musí postarat přímé vnitřní dotování těchto aut a nepřímé vnější dotování skrze mechanismy EU.

Po této debatě zavládla u dealera menší panika z možné další medializace této věci, a tak zazněly i věty typu: „Ale od nás to nemáte!” Po dohodě tedy nesmíme publikovat žádné konkrétní údaje o dealerovi, fotografie z místa, kombinace čísel náhradních dílů, přesný datum rešerše, na korunu přesné ceny, které se mohou lišit podle aktuálního přepočtu atd. Až tak daleko jde obava dealera z toho, že se někdo u VW bude zlobit, že se tato informace dostala ven a zpětně si najde, kdo se po nich pídil.

Není to celé absurdní? Dokážete si představit, že by někdo dělal „scény” kolem ceny náhradního kola? V principu jde o tu samou věc, prostě náhradní díl na vaše auto, který můžete potřebovat. A i baterii můžete potřebovat, třeba po nehodě nepojištěného auta. Je na tom jen vidět, jak se část informací drží před veřejností pod pokličkou, protože prodejům elektrických aut nepřichází vhod. Jiný důvod, proč se o tom nemá mluvit, neexistuje.

Můžeme každopádně ě se vší vážností říci, že uvedené informace jsou pravdivé. Máme k dispozici čísla dílů, scany ETKA VW s konkrétní cenou, známe konkrétní dealerství i totožnost všech nejmenovaných zmíněných lidí. A osobně jsem získané informace ověřil u alternativního zdroje. Nakonec si sami můžete ověřit, že se věci tak mají, tedy pokud vám to někdo řekne. Ona baterie je navíc totožná pro celou škálu koncernových aut včetně nejen Škody, ale třeba i Audi a je zajímavé, že ceny se trh od trhu liší a zejména v USA jsou výrazně levnější. Proč, nevíme, jistě budou hrát roli daně (něco jako DPH v USA nemají tak vysoko, pokud vůbec), možná cla, třeba i jiný zdroj, nevíme. Ale to jen pro případ, kdybyste náhodou došli jinde k odlišné informaci. Zmíněné ceny se týkají náhradních dílů pro český trh u českého dealera pro VW a Škody a jsou právě takové.

Pro úplnost - model ID.7 si letos koupilo v ČR od VW 25 lidí, v Evropě 21 444 lidí. Zejména druhé číslo je vzhledem ke krátké době prodeje vlastně docela vysoké, všem bychom ale důrazně doporučovali zbavit se auta před koncem záruky, pokud možno té komplexní. Pak budou platit „jen” skoro jistě nemalou ztrátu hodnoty, jinak jim auto může začít lézt do zelí mnohem víc. Už cena náhradního motoru je soda, kompletní pohon pak skutečně vyváží cenu téměř celého nového vozu a porucha obou klíčových komponentů jej učiní prakticky bezcenným.

VW ID.7 je vlastně skvělá koupě. Zaplatíte jen za baterku a motor a zbytek auta máte zadarmo! Foto: Volkswagen

