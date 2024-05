Jen dekádu staré elektromobily předčasně umírají „v chudobě”, majitelce Tesly původně za miliony zbylo jen 58 tisíc včera | Petr Miler

2 319 900 Kč, tolik si dnes musíte připravit, pokud zatoužíte po Tesle Model S v aktuálním základu. Kolik vám z této investice za 10 let zbude? Klidně jen pár procent. A není to jen teorie, někteří majitelé dekádu starých aut si tento propad hodnoty vyžírají osobně až do dna.

Někteří se pořád diví masivnímu poklesu hodnoty elektrických aut v průběhu času, který je zásadně vyšší než u spalovacích vozů. Přitom na něm není nic nelogického. Křivka poklesu hodnoty sice nikdy není lineární, přesto je v principu primárně dána poměrem pořizovací ceny a tím, jak dlouho dokáže vůz ekonomicky efektivně plnit svůj účel. A v obojím jsou elektromobily obzvlášť špatné.

Jednak jsou citelně dražší na pořízení, jednak mají podstatně kratší životnost. To první je zřejmé z ceníků, to druhé je dáno jen přetrvávajícími limity současných baterií. Také ty jsou velmi drahé, v případě jisté životnosti lze ale v jejich případě sázet jen na to, co garantuje výrobce - obvykle jde o maximálně 8 let časově a 100 až 200 tisíc km optikou nájezdu. To je celé, kdykoli za tímto momentem vám baterie mohou zamávat a byť se to obvykle nestane hned po oněch osmi letech, i takové případy jsou známé.

Zbytek auta může být jakkoli v pohodě, pokud má ale jako celek s funkční baterií hodnotu třeba 400 tisíc a nová baterie stojí 400 tisíc, prostě se přes kapsu neplácnete a nepůjdete pro novou. Auto odepíšete a voila, extrémní pokles hodnoty, který na vlastní kůži poznal už kdekdo včetně Hertzu, je na světě. Však pokud si koupíte - namátkou - nový benzinový Opel Corsa za 399 900 Kč, který s relativně malými investicemi vydrží jezdit snadno 15, 20 i víc let, nebo elektrickou Corsu-e za 909 990 Kč, která je do 10 let kaput, nedá se skutečně čekat nic jiného, než že si už za tři čtyři roky zásadně odlišnou vyhlídku na další existenci při víc jak dvojnásobné pořizovací ceně patřičně „vyžerete”.

I když se to ví a na cenách ojetých elektromobilů se to projevuje, spousta lidí to pořád nevnímá jako bezprostřední hrozbu. Proč? Protože kolem poloviny minulé dekády se elektrických aut prodávalo minimum, a tak jich jen malé množství „odchází” před očima. Ale děje se to, jak připomíná i zkušenost Christine Barns shrnutý americkou KUOW. Ta si koupila svou Teslu Model S v roce 2013 a nechala si ji až do loňska. A tak celý příběh rychlého a drahého skonu svého vozu měla doslova na talíři.

Takové příběhy mnoho lidí vyprávět nemůže, neboť vůz se začal v USA prodávat teprve v roce 2012 a málokdo si jej nechal 10 a víc let ve svém vlastnictví. Christine si prý auto zamilovala a chtěla si ho nechat ještě po mnoho dalších let, jeho předčasná smrt tomu ale nemilosrdně zabránila.

Přišlo to znenadání. Christine loni vyrazila z domovského Portlandu do Seattlu navštívit svou dceru jako obvykle, při pokusu se vrátit na ni ale čekal doslova mrtvý vůz, ani obrazovka palubního systému se nerozsvítila. Auto bylo předáno Tesle, aby provedla diagnostiku, její verdikt byl ale nesmlouvavý - baterie to má za sebou a jedinou možností je její výměna.

To Tesla umí, nabízí různé možnosti od renovovaných paketů vyndaných z méně použitých auta až po úplně nové baterie, nejlevnější možnost by ale stála okolo 20 000 dolarů, tedy asi 470 tisíc Kč. Vzhledem k pořizovací ceně auta (dnes od 2 319 900 Kč) to není zase taková „pálka”, jenže hodnota celého vozu s funkční baterií v době, kdy se tyto patálie objevily, činila přibližně stejné peníze. „Přemýšleli jsme o tom, že do něj ty peníze vrazíme, protože to bylo dokonale dobré auto, než se stalo tohle. Nic se na něm neporouchalo a já ho milovala. Ale pak jsme se rozhodli, že by to prostě nebylo chytré,” říká dnes Christine.

A má pravdu. Emocionálně naprosto rozumíme jejímu uvažování, ani my nechceme dobrá auta z ekonomických důvodů posílat na „nucený výsek”, tady by ale šlo o investici tak iracionální, že ani velká láska nestačila. Auto tak skončilo u Carla Medlocka, majitele firmy Medlock and Sons, který se zabývá opravami baterií. Ani on jí ale nebyl schopen nabídnout rychlé řešení, a tak mu nakonec vůz prodala jako soubor náhradních dílů. Cena? 2 500 dolarů, tedy necelých 59 tisíc Kč. Po 10 letech brutální bilance, pokles hodnoty blíží se 100 procentům původní ceny.

Sám Medlock říká, že taková auta resp. jejich baterie dokáže opravovat výměnou jednotlivých problematických článků, čemuž se Tesla vyhýbá, ale to není první a jistě ani poslední. Jak tyto relativně levné opravy dopadají po delším používání, už jsme viděli nejednou. Není to spása na dalších 8 nebo 10 let, je to krátkodobě fungující záplata, kdy perspektiva další existence baterie prostě odpovídá ceně opravy. Tesla moc dobře ví, proč se jí do takových „hotfixů” nechce, měla by je znovu a znovu na talíři.

Že to není okrajový problém, je navzdory omezeným prodejům prvních Tesel Model S i v USA zjevné z dalších Medlockových slov: „Jakémukoli Modelu S z let 2012, 2013 nebo 2014, který byl hodně nabíjen u Superchargerů, dnes selhávají baterie,” říká. „Máme přes 350 zájemců na opravy baterií Modelu S a prostě nemáme čas je všechny řešit,” dodává.

Co k tomu říci? Každý rozumný člověk si udělá závěr sám, těm ostatním můžeme připomenout slova Tylera Hoovera, kterému se pod rukama rozložil Model S po 8 letech a 156 tisících km. Elektromobily označil za marnotratné a plýtvající s otázkou, co je to za přínos přírodě, pokud auto zvládne 8 let služby a 156 tisíc najetých km a pak může být použito nanejvýš na náhradní díly a musí být nahrazeno novým? Takhle smutně jednoduché to bohužel je - proč to někteří nechtějí vidět, jde mimo nás.

Podobné Tesly Model S z let výroby okolo roku 2014 jsou dnes u konce s dechem. Baterie už dál sloužit nemohou, náhrada je drahá a parciální oprava nemá perspektivu. Majitelé se jich tak zbavují za drobné jako pojízdného souboru náhradních dílů. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: KUOW

Petr Miler

