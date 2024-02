EU dál jde lidem po po řidičácích, zakazovat chce řízení napříč Evropou i za banální přestupky v jakékoli zemi, klidně za parkování před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Ministerstvo dopravy ČR, CC0 Public Domain

I německý autoklub varuje před tím, že se EU dostala do „spirály zákazů”, ze které nemůže vzejít nic dobrého. Je přitom těžké respektovat, že každá země má svá specifika a univerzální přenášení trestů z kterékoli z nich do celé unie nemá šanci ničemu prospět?

S kolegy máme najety miliony kilometrů za volanty stovek různých aut. Během cest jsme pak navštívili bezpočet zemí, pročež víme, že lidé se v každé z nich chovají různě. Zatímco tedy třeba v Gruzii se vám může stát, že auto potkáte v protisměru v nepřehledné zatáčce a jeho řidiče příliš nezajímáte, v takové Francii na vás začne majitel vozu jedoucího sedmdesátkou při předjíždění troubit, i když je v místě povolená devadesátka, kterou nepřekračujete. A Švýcaři na vás klidně zavolají policii, když mají pocit, že váš vůz je příliš hlučný, což vlastnictví takového supersportu činí velmi ožehavým bez ohledu na to, jak s ním jedete.

Skutečně tedy platí pořekadlo jiný kraj, jiný mrav. Proto je správné, když každá země má vlastní legislativu a vlastní tresty. V důsledku toho ovšem platí, že pokud přijdete o řidičský průkaz v některém jiném státě Evropské unie, než v jakém byl vydán, je postih spojen pouze s tou zemí, kde k přestupku došlo. V praxi to znamená, že pokud vám úřady seberou papíry třeba ve Španělsku, u nás dál můžete za volant. A stejně tak třeba v Německu, Itálii nebo ve Francii. Zkrátka kdekoli, jen ne v onom Španělsku - porušili jste tamní pravidla, chytila vás tamní policie, tamní legislativa to hodnotí jako „hrdelní”, a tak si odkroutíte tamní trest.

Přijde nám to fér, Brusel má ale jiný pocit. EU totiž nově přišla s návrhem, kterým jde lidem po řidičácích jako nikdy dřív. O ten byste po spáchání vážného přestupku v některém z členských států přišli napříč celou Unií. Nově by tedy stačilo, abyste v „té správné” zemi jeli třeba rychlostí o 30 km/h nad limit (u nás „jen” bodovaný přestupek za 3 trestné body), přejeli plnou čáru (u nás minoritní záležitost z a 1 bod) nebo se třeba dopustili „nebezpečného parkování” (něco takového naše legislativa nezná) a rázem byste byli i v Česku bez řidičáku. A není to tím, že Česko je měkké a jinde jsou tvrdší, to latí spíš naopak - třeba i v Německu je přejetí plné čáry pokutováno 10 eury, tedy nějakými 250 korunami, pokud nedojde na nehodu. Při jejím zavinění ale pořád platíte 35 Eur (900 Kč). U nás dostanete klidně 2 000 Kč pokuty na místě.

Vaše společenská nebezpečnost tak může být optikou řady zemí prakticky nulová, přesto na tom budete najednou stejně jako člověk, který v Česku řídí pod vlivem alkoholu nebo spáchá smrtelnou nehodu? Jak absurdní to je? Tady navíc nejde o nějaký konec zábavy, tady může jít o práci, přeneseně klidně o poklidné rodinné soužití, je to zkrátka velký zásah do života. A pro co? Pro pouhou unifikaci? Brusel navíc chce, aby informace o zákazu řízení v zemi přestupku byla ostatním členům známa do 10 dnů, takže ani nebudete mít čas se rozkoukat.

EU by tedy ráda přitahovala šrouby opravdu velmi důkladně. A zatím k tomu má i nakročeno, neboť návrh pravidel byl v prvním čtení europarlamentem přijat. Další postup ale již bude záviset na nové politické reprezentaci Unie, o jejíž podobě bude rozhodnuto primárně volbami letos v červnu.

My stejně jako Michael Haberland, prezident autoklubu Mobil in Deutschland, máme pocit, že EU se tak trochu zacyklila ve „spirále zákazů”, které ve výsledku nepřináší nic dobrého. Jak praví Haberland: „Standardizace pravidel by neměla vést k tomu, že zákazy řízení budou hrozit i za neškodné přestupky, jako jsou přestupky při parkování nebo přejíždění plných čar, jde tu o profesionální živobytí”. Co k tomu dodat? Snad jen: Je dnes Brusel schopen něco takového pochopit?

Pokud projde současný unijní návrh, budete moci o řidičský průkaz napříč celou EU přijít i po spáchání vcelku banálních přestupků. Není to tristní? Foto: Ministerstvo dopravy ČR, CC0 Public Domain

Zdroje: Focus, Mobil in Deutschland

Petr Prokopec

