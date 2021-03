Jaký dostupný ojetý kombík vybrat, pokud to nesmí být Škoda Octavia Combi? před 3 hodinami | Petr Prokopec

Škoda Octavia Combi je velmi dobré auto, to nám nikdo nevymluví, existují ale lidé, kteří ji prostě nechtějí - třeba už proto, že netouží mít vůz jako kde kdo. Alternativy existují a Němci z nich zkusili vybrat tu nejlepší.

Nejoblíbenějším autem v Česku je Škoda Octavia, a to nejen na poli nových aut, ale i mezi ojetinami. Nicméně i když si pro sebe ukousla pořádný kus koláče celého trhu, stále existuje spousta lidí, kteří nechtějí kráčet s davem a raději by něco jiného. Kam ovšem v té chvíli zamířit? Logickou volbou se stává Volkswagen Golf, tedy německý příbuzný českého vozu. Kromě toho jsou ovšem velmi populární i Ford Focus a Opel Astra. Který vůz z této trojice je ale tím nejlepším mezi ojetinami?

To se rozhodl zjistit německý magazín Auto Bild ve srovnání právě těchto tří kombíků z druhé ruky. A to skutečně s motivací vyhnout se Octavii, kterou i Němci respektují jako racionálně těžko překonatelnou nabídku - zejména v Německu je relativně levná, je bezpečně nejprostornější a i když Golf nabízí v některých ohledech víc už proto, že je to Volkswagen, z hlediska praktičnosti nemůže škodovce konkurovat.

Jako první přišel na řadu právě Golf, který se svého času mohl a i dnes může pyšnit nejvyššími prodeji mezi novými auty v celé Evropě. Vybírat tedy rozhodně budete mít z čeho, o to více je ale třeba mít se na pozoru. Sedmá generace je totiž na základě statistických dat spolehlivostně horší než ta předchozí. Před koupí je tedy třeba zkontrolovat hlavně brzdy, tlumiče a pružiny. Výskyt problémů je v těchto oblastech nadprůměrný, což pro Volkswagen není dobrá vizitka. Stejně jako nadměrná spotřeba či rovnou dokonce prosakování oleje.

Němci proto naznačují, že pokud toužíte po Golfu a máte napjatější rozpočet, měli byste možná i poněkud paradoxně zamířit k šesté generaci, která sice bude mít více najeto a naroste tak riziko nutné výměny některých komponentů, ovšem ve srovnání s nástupcem je obecně spolehlivější. Pokud ovšem na generaci sedmé budete trvat, je třeba sáhnout do kapsy pro alespoň 200 tisíc korun, jinak je šance na dobrou koupi minimální.

Stejně tak ale má být lepší volbou než Golf VII konkurenční Opel Astra. Jakkoliv to samozřejmě neznamená, že je Opel zcela bezchybný, také v jeho případě je totiž třeba kontrolovat olej a dávat pozor na pružiny. Tím ale problémy u starších exemplářů víceméně končí, těm novějším pro změnu mohou odcházet předčasně komplexnější jednotky. Ideálem jsou tak kousky vyrobené okolo roku 2015, jejich cena se nicméně pohybuje výše než u Golfu.

Tím se dostáváme k Fordu Focus, který je z celé trojice nejlevnější. Ze statistik přitom vyplývá, že u třetí generace vyráběné v letech 2011 a 2019 jsou problémy se světly, pružinami a olejem. Od svých konkurentů se tedy kombík modrého oválu do jisté míry neliší, nicméně zejména ve srovnání s Volkswagenem je celkových závad méně. A vše samozřejmě kompenzují ony nižší pořizovací náklady.

Modrý ovál se tedy stává vítězem, a to i díky tomu, že je na tom nejlépe v oblasti, která je u kombíků extrémně důležitá. Tedy v zavazadlovém prostoru, kde může nabídnout 608 až 1 653 litrů prostoru pro zavazadla. U Opelu je vůči tomu možné počítat s 540 až 1 630 litry, zatímco s Volkswagenem je spojeno 605 až 1 620 litrů. A pokud by vám všechno tohle bylo málo, nezbude než se přece jen podívat po oné Octavii, která ve své třídě v případě prostornosti nemá konkurenci. Jejích 610 litrů v základu není vedle zmíněných čísel bůhvíco, v případě maximálního objem zavazadlového prostoru 1 740 litrů ale skutečně nenachází soupeře.

