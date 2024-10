Jeep žádá majitele téměř 200 tisíc dobíjecích aut, aby je nenabíjeli a neparkovali uvnitř, 13 už jich shořelo včera | Petr Prokopec

Mateřský Stellantis se zamotal do spirály problémů a zjevně neví, jak se by se z ní vymotal ven. Zvlášť poškození image aut, ve kterých spatřuje svou budoucnost, ho bude bolet. Navíc to nejsou první patálie s nimi spojené.

Koncern Stellantis má v posledních měsících opravdu velké potíže, neboť dolů jdou prodeje, obrat i zisk. Velkou zásluhu na tom má jeho americká část, neboť registrace Ramu za první letošní půlrok poklesly o 26 procent ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Dodge je pak dole o 16 procent a Chrysler o 8 procent, nezájmu publika ovšem musel čelit i Jeep, který vykázal o 9 procent nižší registrace. Zrovna tato značka je letitým miláčkem Ameriky a jako taková měla vydělávat nemalé peníze.

Nově se ovšem Jeep stává spíše osinou v koncernovém pozadí, a to nejen kvůli vadnoucímu zájmu publika. Automobilka totiž v krátkém sledu po sobě přišla se dvěma svolávacími akcemi, jež se týkají takřka milionu aut. Problémy jsou přitom spojené hlavně s modelem Wrangler generace JL, tedy stávajícího provedení, jehož prodeje jsou pro celkové výsledky značky klíčové.

My si posvítíme hlavně na ten podstatnější z obou problémů, který se kromě Wrangleru 4xe týká také modelu Grand Cherokee 4xe. Oba vozy jsou nejlépe prodávanými dobíjecími hybridy v USA, což ale nyní značku spíš mrzí než těší. Majitele 154 032 aut, která byla prodána v USA, a dalších víc než 40 tisíc vlastníků ve zbytku světa totiž musela obeslat s žádostí, aby svá auta dál nenabíjeli a neparkovali je v uzavřených prostorech. Jinak hrozí, že je najdou v plamenech. Auta musí nejprve do servisů, přičemž data NHTSA potvrzují, že došlo již na 13 takových případů, přičemž dotyčné vozy byly pokaždé zaparkované a vypnuté. O to horší tedy celá záležitost je.

Pokud tedy plug-in hybridní Wrangler z let 2020 až 2024 či Grand Cherokee z let 2022-2024 vlastníte, je dost možné, že se vás celá záležitost týká. I když Jeep dodává, že problémy blíže neupřesněného rázu by nemělo trpět ani 5 procent veškeré svolávané produkce, evidentně jde o střelbu od boku - kdyby bezpečně věděl, že jde o 5 procent aut (navíc kterých), jistě nesvolává do servisů kompletní dosavadní výrobu.

Menší, zatím jen potenciální problém se týká modelů Wrangler a Gradiator vyrobených v letech 2021-2023. Také u nich může znovu podle NHTSA hrozit požár, přičemž dle všeho by za ním měl stát elektrický konektor pumpy posilovače řízení. Protože ale zatím nejsou známa finální stanoviska americké agentury, není jisté, zda skutečně bude muset 781 459 ohrožených aut za mechaniky.

Wrangleru a Gladiatoru se přitom již technici značky musí věnovat kvůli předchozí svolávací akci. Ta se týká 33 tisíc aut z let 2018 a 2024, u jejichž přístrojového štítu může dojít na zkrat. Mimo to pak mělo do servisů zamířit i dalších 94 kusů těchto modelů, u nichž hrozilo zaseknutí manuální převodovky. Automobilka přitom něco podobného řešila již loni, tehdy se ovšem svolávací akce týkala 69 201 aut.

Pomalu se tak zdá, že v případě Wrangleru JL udělal Jeep chyby skoro všude, kde mohl. To je pro automobilku značný problém, neboť nová generace tohoto modelu má dorazit až v roce 2028. Stellantis přitom u ní hodlá zatlačit v ještě větší míře na bateriový pohon, pročež se počítá s čistě elektrickou verzí, stejně jako s provedením, kdy spalovací jednotka bude sloužit jen jako mobilní elektrárna.

Wrangler 4xe byl u zákazníků poměrně oblíben, jeho elektromotor totiž zlepšoval prostupnost v terénu. Nyní se však plug-in hybridní ústrojí stará spíš o problémy, hrozí totiž jeho vzplanutí. Lidé tak nemají svá auta dobíjet a musí je parkovat venku. Foto: Jeep

