Majitel Tesly namontoval do svého auta diesel, jen tak vyřešil problémy s dojezdem a dobíjením včera | Petr Prokopec

Je to skoro legrační, uvážíme-li, na čem si Tesla a mnozí její majitelé zakládají. Vlastník tohoto vozu smýšlí jinak. Matt Mika začal se svým Modelem S experimentovat a postupně to dotáhl opravdu hodně daleko.

Když Carl Benz v roce 1885 přišel s motorizovanou tříkolkou, která je považována za vůbec první automobil historie, daroval tím lidstvu to možná nejcennější, co má, tedy čas. Jeho vynález totiž dodnes umožňuje dosáhnout vzdálených cílů ve velmi krátké době. Můžeme tedy navštěvovat příbuzné žijící v jiných městech, stejně jako můžeme trávit více vzácných chvilek s těmi nejbližšími u sebe doma. Je proto velmi smutné, když politici, kteří o rodinných hodnotách rádi mluví, se nás i tyto přínosy dané univerzálně použitelnými auty rozhodli ochudit a vnucují nám jiná řešení.

Jedním z hlavních problémů elektromobility je totiž jejich použitelnost. Ať už s nimi zacházíte skoro jakkoli, omezený dojezd a dlouhá doba potřebná k doplnění energie vás nevyhnutelně okradou o čas. Na první pohled se může zdát, že jde o mnoho povyku pro nic, neboť výrobci se dnes kasají často jen pár desítek minut trvajícím dobíjením. Jenže během tak krátké doby se většinou doplňuje kapacita baterií s už tak skromnou kapacitou od 20 do 80 procent, navíc dobíjecím výkonem, který není k dispozici téměř nikde. Kdo si kdy zkusil s elektromobilem chvíli žít, ví nejlépe, jak komplikované to zejména jinde než ve velkých městech je.

Co s tím? Nekupovat si elektromobil, to je asi nejlepší rada, někteří ho ale stejně chtějí a touží jeho vrozené nedostatky vyřešit. Právě druhý směr si již před několika lety vybral Matt Mika, který na Youtube provozuje kanál Warped Perception. Tento Američan si pořídil Teslu Model S, kterou sice chválí, nicméně ani to mu nebrání v poukazování na špatný dojezd a problematické dobíjení - ani Superchargery nejsou spásou. A protože svůj elektromobil chtěl využívat i k delším výletům, které by navíc nebyly jen o nervozitě a hledání volného stojanu, rozhodl se pro její modifikaci. Zavazadlový prostor tak nejprve osadil malým 0,4litrovým benzinovým motorem, který vozu posloužil jako generátor energie.

Díky tomuto ústrojí byl Matt schopen dosáhnout i 3 000 kilometrů vzdálených lokalit, aniž by přitom musel stavět u dobíjecí stanice. Protože ale daná vzdálenost mu nepřišla dostačující, nahradil benzinovou jednotku dvoulitrovým dieselem společnosti Kohler. Ten nicméně musel upravit, aby byl jak efektivnější, tak výkonnější. Zároveň ale bylo zapotřebí, aby nedošlo na zvětšení motoru, jinak by se nevešel do prostoru nad zadní nápravou. I tato oblast navíc prošla řadou modifikací.

Úsilí se vyplatilo, neboť s dieselovým ústrojím zvládl Matt urazit takřka 4 320 kilometrů, aniž by bylo třeba připojit Model S do sítě. O trochu jiné je to již s návštěvami čerpacích stanic, ty nutné byly a nadšený vynálezce u nich natankoval zhruba 290 litrů motorové nafty. Pokud by přitom něco takového učinil v Evropě, nevyšel by jej při místních cenách výlet zrovna levně. Ve Státech jsou však z našeho úhlu pohledu ceny paliva stále nízké, oproti starému kontinentu zhruba poloviční.

Přesto ovšem Matt uvádí, že se chystá na třetí kolo konverze. Dieselový generátor je totiž příliš hlučný, příliš smradlavý a navíc se velmi rychle zahřeje. Proto by jej do budoucna měl nahradit Wankel. S tím pak sice nejspíše zvládne urazit méně kilometrů, ovšem ve srovnání s originálem stále půjde o mnohonásobně vyšší porci. Veškeré tankování přitom zabere méně času než jeden dobíjecí cyklus, navíc se obejde bez nervozity a stresu.

Jím zvolená cesta pochopitelně není nejúhlednější a nejpraktičtější z hlediska využití prostoru, ale o to tu nejde. I tato konverze nakonec připomíná, jak ohromný rozdíl mezi použitelností elektrických a spalovacích aut panuje. S limity současných akumulátorů bude každý pokus o vnucení elektromobilů všem předem mrtvý, jsou to dva úplně jiné světy.

Model S má aktuálně udávaný dojezd až 647 km. Reálně lze nicméně počítat s menší porcí, přičemž na konci každé jízdy je dlouhá doba strávená u dobíjecího stojanu. Právě proto Matt Mika osadil svůj exemplář dieselovým generátorem, se kterým se jeho akční rádius navýšil na tisíce kilometrů. Foto: Tesla

Zdroj: Warped Perception@YouTube

Petr Prokopec

