Majitelé se asi nejlepšího Golfu historie drží jako čert kříže. Jeho ceny v bazarech vzrostly za pár let o 124 tisíc. A líp nejspíš nebude

Bavíme se pořád o tom samém ojetém autě té samé generace se srovnatelnými specifikacemi, stářími i nájezdy. Přesto ceny letí vzhůru. Jistě to reflektuje i obecný posun trhu a zdražování nových aut, znát je ale také to, že německá legenda se lepšího provedení dosud nedočkala.

Volkswagen Golf u nás aktuálně startuje na 554 900 Kč. To na dnešní poměry není špatné, jakkoli je třeba poznamenat, že jde o akční nabídku. Standardně se začíná o nějakých 80 tisíc korun výš, přičemž i v takové chvíli je třeba počítat třeba s 15palcovými ocelovými koly. Zbytek výbavy vám pak sice již na tváři nějaký úsměv vykouzlit dokáže, nicméně i přesto se člověk nedokáže zbavit pocitu, že VW již dávno není „lidovým vozem“. Německá automobilka navíc kvůli svým problémům začala zdražovat, načež by případní zájemci měli přidat do kroku.

Dražší ovšem nejsou pouze nová auta, ceny letí nahoru také na trhu s ojetými vozy. A zrovna na Golfu je to znát mimořádně hodně, neboť u něj se sešlo nejen to, že auta dlouho rychle zdražovala (a zdaleka nejen ta), ale také to, že osmá generace Golfu je jakýmsi ošizeným provedením sedmičky. A je to tak patrné, že to poznají i docela obyčejní zákazníci.

To má vliv na vývoj cen, jak ukazuje statistika německého Autoscoutu24. Ta vykresluje opravdu razantní skok v cenách, na který v horizontu pouhých sedmi let u ojetých Golfů VII došlo. V roce 2017 totiž průměrná cena ojetiny v Německu činila 15 776 Eur (cca 397 tisíc Kč). Loni nicméně již šlo o 20 702 Eur (asi 521 tisíc Kč), což představuje 31,2procentní posun. A to i když se bavíme pořád o srovnatelných autech. A není to jen německý fenomén, třebaže Rakušané, kteří platí 25,8 procenta víc než v minulosti, jsou na tom lépe. V Nizozemsku, kde zájem o ojetiny exploduje, ale došlo dokonce na 57procentní zdražení.

Pro stávající majitele je to jistá vzpruha, na nové auto si ale dobře prodanou ojetinou stejně nevydělají. V Německu totiž loni platili zákazníci za nový Golf v průměru 39 917 Eur (1 004 000 Kč). Tak či onak jde o další důkaz kvality sedmé generace, která je považována za vrchol evoluce, neboť si v jejím případě si sedlo vše od designu přes výbavu, výkon, jízdní vlastnosti až po kvalitu. Málo jeté sportovní verze R a GTI se tak pořád prodávají i za víc než 1 milion korun, vyšší statisíce ale stojí i běžné vozy, zejména tak varianty jako kombíky 2,0 TDI a podobné žádané specifikace. Ty z konce výroby jsou pak citelně dražší oproti raným exemplářům osmé generace, které byly stíhané především softwarovými potížemi a projevy nekvality a nemístného šetření.

Bude přitom zajímavé, co s cenami ojetin udělá proklamované zdražení, ke kterému třeba v Německu již došlo. Za hatchback i kombík je nově třeba zaplatit o 1 150 Eur (29 tisíc Kč) víc, pod 30 tisíci Eury (skoro 755 tisíc Kč) tak startují už jen základní úrovně výbavy. Za takové GTI je přitom nově třeba dát 45 655 Eur (1,14 milionu Kč), GTI Clubsport vychází na 49 225 Eur (1,24 milionu Kč) a Golf R dokonce na 54 945 Eur (1,38 milionu Kč).

Někdejší evropský bestseller přitom již v srpnu nefiguroval ani v nejlepší desítce, s 9 622 prodanými kusy skončil na 13. příčce. Vyšší ceny pak rozhodně více zákazníků do showroomů nepřivedou, místo toho lze čekat větší hemžení v autobazarech. Máme zde tedy nebezpečně roztáčející se spirálu, která začíná z ojetých Golfů dělat spíš lidové klenoty (Volksjuwel?) než lidové vozy.

