Majitelé Tesel začali v zoufalosti při dobíjení používat trik s mokrým hadrem, už před ním varuje i sama Tesla před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

I když Tesla udělala hodně pro to, aby se z nabíjení elektroaut stal co nejméně strastiplný zážitek, pořád je to ve srovnání s doplňováním energie do auta na benzin nebo naftu velký „porod”. Majitelé tak zkouší různé zlepšováky a tento funguje, ale za jakou cenu?

Automobilky se mohou svým marketingem „usnažit” k smrti, nikdy ale nedokážou popřít fakt, že mezi rychlostí doplňování energie formou dolévání paliva do nádrží konvenčních aut a dobíjením elektřiny do jejich baterií jsou nekonečné rozdíly, které dobře popsali i mnozí experti. Ukázkový příklad vám ale rádi spočítáme sami.

Použijeme-li mnohokrát dříve zmíněný přibližný přepočet „nádrže spalovacího auta na baterii elektromobilu” a naopak, máme v obyčejné 55litrové nádrži naftového vozu o hmotnosti asi tak 50 kg (46,8 kg bude vážit náplň, 3,2kilová nádrž už bude něco, ale dejme tomu) ekvivalent nejméně okolo 215 kWh uložených v baterii, která při dnešních možnostech podobných akumulátorů váží přes 1,3 tuny. Už to samo o sobě je absurdní (ne)poměr, ale dnes jen k rychlosti.

Zmíněnou nádrž dolijete naftou u čerpací stanice asi za 2 minuty. Abyste ovšem 215kWh akumulátor nabili za 2 minuty, potřebujete k tomu elektrický výkon nejméně okolo 7,2 MW, to když dobíjení bude probíhat s (při takové rychlosti těžko dosažitelnou, ale buďme velkorysí) 90% účinností. U dnešních nabíječek je pár set kW extrém, u 200kW nabíječky se tedy bavíme o poměru 36:1. A to by muselo nabíjení oněmi 200 kW probíhat pořád, což i „teslisté” ví, že neprobíhá.

Není tedy divu, že se majitelé elektromobilů v zoufalosti pouští i do dost divokých akcí, aby nabíjení zrychlili. Posledním projevem invence ze strany vlastníků právě Tesel je obalovat rukojeti dobíjecích kabelů kusem hadru nacucaném studenou vodou. Zní to jako nesmysl a koledování si o malér, jedna z mnoha nefunkčních „babských rad”, se kterými přijdete tak akorát na buben. Ale tento postup má opravdu přínos, tedy krátkodobý.

Tímto trikem se totiž daří zvýšit maximální dobíjecí výkon používaný hlavně v pozdějších fázích dobíjení. Jak? Relativně rychlé dobíjení nikdy není úplně efektivní proces, a tak se při něm generuje zbytkové teplo. Madla dobíjecích kabelů jsou proto osazena senzory, které na něj reagují a v případě dosažení kritické teploty nabíjení omezují. Pokud pak lidé rukojeť obalí mokrým hadrem, senzory zmatou, čímž dojde k navýšení nabíjecího výkonu i ve chvílích, kdy je výrazně zpomalován kvůli své neefektivitě. Tím má zamezit přehřátí baterií a snad nemusíme dodávat, že mást senzory není rozumný postup - změníte tak jen vnímání reality, nikoli realitu samotnou. A autu můžete snadno ublížit.

O tomto triku se mluví už roky, informace o něm se ale většího rozšíření dočkala až díky lidem z Inside EVs asi před dvěma měsíci. Někteří nyní vyčítají Tesle, že na to okamžitě nereagovala, její pozici ale chápeme a uvažovali jsme o věci už několik dnů podobně. Je to jako z filmu Obecná škola. Však si vzpomeňte: „Neolizujte železné zábradlí, neolizujte namrzlé kliky dveří...” Co na to studenti? No mnozí to šli hned zkusit...

Tušíme, že jakékoli varování o triku s mokrým hadrem bude následovat něco podobného, my jsme ale nakonec dospěli k názoru, že náš čtenář je inteligentní bytost uvažující odpovědněji než žák základní školy, naloží s touto informací správně, a nemá tedy smysl se o tomto fíglu nezmínit. Také automobilka nakonec musela jednat a experimentátory varovala, že spíš než cokoli jiného „riskují přehřátí či zničení” paketu, neboť přesně tomu kontrola teploty brání.

Zatím nemáme zprávy o tom, že by na nějaký incident došlo, následky ale nemusí být okamžité. Zrovna v tomto ohledu se pořekadlo o dráždění hada bosou nohou hodí více než kdy jindy, riskovat zrovna tohle se silně vznětlivými bateriemi je opravdu nerozum. Tak prosím, mokrý hadr nechte při cestování elektromobilem raději doma.

Zdlouhavé dobíjení malých baterek je jeden z klíčových důvodů, pro které lidé elektromobily nemohou používat, i kdyby nakrásně chtěli. Pokus řešit tento problém s pomocí mokrého hadru namotaného na rukojeť kabelu je v případě Tesel alespoň částečně funkční, ale jen za cenu nepřijatelného rizika. Foto: Tesla

Placing a wet cloth on Supercharger cable handles does not increase charging rates and interferes with temperature monitors creating risk of overheating or damage. Please refrain from doing this so our systems can run correctly, and true charging issues can be detected by our… — Tesla Charging (@TeslaCharging) July 25, 2024

Zdroj: Tesla Charging@X

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.