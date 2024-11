Nadšenec si levně koupil historicky největší propadák Mercedesu-AMG. Za 5 let skromného ježdění dal za servis 988 tisíc včera | Petr Prokopec

Tohle auto si svého času koupilo tak málo lidí, že Mercedes dodnes odmítá zveřejnit, kolik jich přesně bylo. Podle odhadů mohlo jít jen o 200 lidí z celého světa - všichni ostatní asi dobře věděli, proč extrémní R63 AMG nechtít.

Před zhruba dvaceti lety se Mercedes-Benz rozhodl, že je třeba oslovit také zákazníky, kteří loví na trhu s MPV. Proto přišla třída R, která je jednou z největších bizarností třícípé hvězdy v jakémkoli provedení. Až vrchol v podobě verze R63, pod kterou se podepsalo AMG, je ale ten pravý exot. Stejně jako mnohé sedany, kombíky či kupátka a SUV tak i tento minivan dostal obří 6,2litrový atmosférický osmiválec, jenž produkoval 510 koní. S nimi pak nabušená třída R zvládla sprint na stovku za 4,6 sekundy.

Jakkoli se nicméně mohlo zdát, že klientela vezme showroomy značky kvůli tak extrémnímu spojení praktičnosti a dynamiky útokem, reálně došlo na pravý opak. Mercedes tak celosvětově prodal tak málo aut, že dodnes odmítá zveřejnit přesná prodejní čísla. Hovoří se ale jen o čísle okolo 200 exemplářů, v důsledku čehož je R63 jedním z jeho nejvzácnějších vozů a rozhodně jde o jeho největší propadák. Proto se také navzdory relativní vzácnosti dal dlouho koupit docela levně, dnes se prodává přece jen dráž. Minulý týden se na aukčním webu Cars and Bids prodal jeden kousek za 50 tisíc dolarů (cca 1,162 milionu korun), což nezní zase tak špatně. Zapomeňte ale na to, že by na něm jeho někdejší kupec vydělal.

Spíše než prodejní částka totiž zaujmou účty za servis. Dosavadní majitel jako lákadlo zveřejnil, že od roku 2019 až po současnost, tedy za pouhých 5 let, jej vrcholná třída R stála jen na servisních operacích 42 500 USD, tedy asi 988 tisíc Kč. Za tím stojí i drobné úpravy jako nové výfuky od Weistec Engineering, ten hlavní průvan peněžence ale udělaly nezbytné opravy.

V tomto ohledu je ostatně třeba zmínit, že onen kousek má za sebou od roku 2015 opravdu značný počet návštěv techniků, neboť servisní historie vydá na 78 stránek! Nedá se přitom říct, že by s autem za to dobu objel svět - stav tachometru zvedl jen o 20 600 mil neboli o 33 145 km. Znamená to, že každý najetý kilometr vyšel na 30 Kč jen na servisu, k tomu si připočtěte všechny další nezbytnosti včetně spotřeby paliva, která při 6,3litrovém objemu motoru a hmotnosti 2 375 kg jistě nebude nejnižší. Není tak divu, že oněch zhruba 200 kusů lidé poté, co je přivedly na práh chudoby, předávají dál.

Ona bizarnost vozu přesto dál přitahuje zájemce. A na auto obvykle pějí chválu, než i je začne ruinovat. Také nový vlastník by si alespoň chvíli mohl spokojeně notovat a gratulovat k dobré koupi, neboť pomalu vše, co bylo nutné vyměnit či opravit, je hotovo. Naposledy byla totiž vrcholná třída R v servisu letos v říjnu, kdy došlo na výměnu úchytů motoru, oleje a olejového filtru, stejně jako na doplnění brzdové kapaliny. V únoru byla opravena kola, zatímco loni se technici podívali na zoubek řízení a v roce 2021 mimo jiné instalovali nový chladič. Něco nám ale říká, že tento koloběh pojede dál a dál...

Tohle R63 od AMG vypadá stejně lákavě jako všechna ostatní, ovšem žít s ním je drahý špás. Dát skoro 1 milion Kč za servis během 5 let a 33 tisíc ujetých km je vážně síla. Foto: Cars and Bids, tiskové materiály

Zdroj: Cars and Bids

