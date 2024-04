Největší kombík Renaultu skončil jako totální propadák, dnes je z něj lákavá ojetina, která vám dá hodně za málo před 6 hodinami | Petr Prokopec

Nedivili bychom se, kdybyste ani nezaznamenali, že se u nás tohle auto prodávalo, neboť zájem o něj byl minimální a v nabídce potichu skončilo jako prodejní fiasko. V bazarech je to ale dnes lákavý „normální” rodinný vůz, zvlášť za ceny, za které je k dispozici.

Spojení Renault Talisman vám možná moc neřekne, v nabídce značky se tento model dlouho neohřál. Francouzská automobilka ho začala prodávat v roce 2015 jako nástupce modelů Laguna a Latitude, v roce 2022 ale jeho výrobu ukončila. A plakal kvůli tomu málokdo, šlo prodejní propadák, který si koncem jeho éry nekupoval téměř nikdo.

Nemůžeme říci, že by nás to překvapovalo. Talisman svého času hýřil sebevědomím a cenově startoval dokonce výš než Škoda Superb. U té navíc bylo možné počítat s výkonnějším benzinovým motorem, zákazníkům však bylo umožněno sáhnout levněji než u škodovky také po dieselu. Superb byl nicméně pro Francouze menším z koncernových problémů, publikum totiž - jako obvykle - táhl hlavně Volkswagen Passat.

Talisman tak zůstal v pozadí, co ale bylo svého času problémem pro Renault, může být nyní výhodou pro vás. Auto lze pořídit výhodně jako ojeté a získat jím i pocit výjimečnosti - potkat na ulici druhý Talisman bude svátek. Přitom vás to finančně opravdu nezruinuje, neboť malé povědomí trhu o tomto autě způsobuje omezený zájem o něj i v bazarech. Ceny hodně jetých exemplářů tedy startují už okolo 160 tisíc korun, což je na tak velký rodinný kombík starý klidně sedm osm let pakatel.

I méně jeté vozy jsou ale levné - auta s nájezdem okolo 100 tisíc kilometrů pořídíte od nějakých 270 tisíc Kč. Něco takového by mohlo být potvrzením horší reputace značky, jejíž auta nezřídka bývají na štíru se spolehlivostí. Nicméně v případě své někdejší vlajkové lodi Renault tlačil právě tady na pilu nemalou měrou. Francouzi dokonce využili tehdejšího partnerství s Mercedesem a pozvali jeho experty, aby proklepli kontrolu kvality v továrně v Douai.

Ve finále tak není překvapením, že na trhu jsou k mání kousky, které mají najeto i víc než 400 tisíc kilometrů. Ovšem ani to neznamená, že byste mohli Talisman kupovat naslepo. Vyvarovat byste se měli hlavně aut vyrobených v letech 2018 a 2019, jenž jsou spojené s řadou problémů. Mezi ně patří únik paliva, možnost porouchaného turbodmychadla u 1,6litrového turbodieselu či předčasně vymlácené baterie. Protékat pak může i nádržka na roztok AdBlue.

Kritika míří také k automatickým převodovkám EDC, v tomto ohledu ovšem problém nevzešel od automobilky. Místo toho lze prstem ukázat na dosavadní majitele, kteří nedodržovali servisní intervaly spojené s výměnou oleje. Něco takového v prvé řadě vede ke zpomalení řazení, které navíc ani není jemné. Pokud navíc majitel ani v takové chvíli nezamířil k technikům, je možné, že automat je zralý na výměnu, přičemž veškeré náklady ponesete vy.

Kolegové z Auto Bildu upozorňují na zajímavý exemplář z roku 2022, který dále definuje minimální nájezd 22 tisíc km a špičková výbava Initiale Paris. Je to jistě parádní auto, s cenou 30 500 Eur (asi 773 tisíc Kč) ale není zrovna ukázkou láce, s jakou jsou dnes Talismany spojovány především.

Zamířili bychom tedy s představami níže pro dieselový kombík z nikoli problémových let výroby, který můžete mít za 300 až 350 tisíc Kč i s nájezdem pod 100 tisíc km, slušnou výbavou a dvěma sadami kol, takových aut se na trhu najde dost. V poměru hodnoty a ceny budete zajímavější nabídku hledat obtížně.

Jako nový Talisman nezabodoval, dnes je ale zejména kombík kombík jako ojetý k mání relativně levně vzhledem k tomu, co všechno nabízí. Foto: Renault

Zdroj: Auto Bild, TÜV

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.