Němci po prázdninové cestě s obyčejným rodinným dieselem jasně vidí, kde VW udělal chybu

/ Foto: Volkswagen

Ani tohle auto sice nedokáže zamaskovat úspory, po kterých VW v posledních letech sáhl, přesto dostává palec nahoru. Stačí, aby díky svému pohonnému ústrojí nabízelo širokou a levnou použitelnost, o kterých se domnělým náhradám může jen zdát.

Termín „diesel“ se ve Wolfsburgu stal pomalu sprostým slovem. Němci i proto doufali, že dříve nadmíru oblíbené vozy osazené jednotkami TDI v krátkém časovém horizontu nahradí elektromobily. Jenže to byl od počátku nesmyslný plán, s jakým později přišel třeba i Ford. Také modrý ovál totiž bláhově předpokládal, že po století tlaku na co nejnižší ceny si lidé náhle začnou kupovat auta, která startují nad milionem korun, ovšem jejich praktické využití je mnohem horší, než tomu bylo u spalovacích vozů klidně i za čtvrtinu.

Je nám úplně jasné, že zastánci elektromobilů to vidí jinak a bateriový pohon zkrátka staví nade vše. Objektivně vzato má řadu výhod, optikou úložiště energie ale selhává tak moc, že jej za náhradu spalovací technologie nelze považovat ani po láhvi „zelené”. A co je podstatné, jde v podstatě proti všemu, co automobil symbolizoval posledních sto let. Tedy svobodu a vlastně i pomocnou ruku. Stačí jet rychleji, vyrazit dál od domova či poznat fungování „rychlodobíjecích” stanic a rázem pochopíte, o čem je řeč. A o kolik více klidu vám ježdění se spalovacím autem dopřeje.

Právě na delší cestu vyrazili kolegové z německého Focusu ve Volkswagenu Caddy Max. A hned na úvod mluví o tom, kterak jsou elektrické plány nereálné, pokud do hry vstoupí prázdninové cesty. V takovém případě totiž neexistuje nic uživatelsky přívětivějšího, než je diesel. A právě touto jednotkou bylo německé MPV osazeno. Agregát 2,0 TDI se dokázal dostat na udávaných 5,5 litru spotřeby, což v kombinaci s 50litrovou nádrží dělá jeho dojezd bezmála tisícikilometrovým.

Je pak sice pravdou, že tak nízko se kolegové dokázali dostat jen díky rychlostem omezeným na rakouských a italských dálnicích na 110 km/h. Ovšem i když se v rodném Německu pohybovali tempem 150 až 170 km/h, vůz si říkal pouze o 7 l/100 km. Zkuste nicméně na takovou rychlost rozjet elektromobil, a vypadnou vám oči z důlků - spotřeba elektrické energie se v tu chvíli pohybuje okolo 60 kWh/100 km, což z jakékoli delší cesty dělá utrpení.

Na konto bateriového pohonu ovšem míří i další negativa. Caddy čtvrté generace byl totiž představen v roce 2020, tedy v době, kdy již VW onu elektromobilitu upřednostňoval před vším ostatním. To se bohužel projevilo na mnoha úsporách i zhoršené kvalitě. Zadní boční okénka tak bohužel oproti minulosti již nelze otevřít, stejně jako můžete zapomenout na továrnou dodávané clony. Minulostí jsou pak i různé variabilní přihrádky v interiéru. A rovněž měkčené plasty.

VW zkrátka šetřil, kde se dalo. Kromě toho se projevil i vliv spolupráce s již zmíněným Fordem, který ve všech srovnávacích dojmech působil vždy méně prémiovým dojmem. Nyní ale zlákal Wolfsburg na svou úroveň, což v dlouhodobém horizontu image Volkswagenu rozhodně neprospěje. Zvláště když Caddy již dávno nepochází z levného kraje, ono provedení Maxi s motorem TDI se totiž díky příplatkům může vyšplhat nad 40 tisíc Eur, tedy nad 1 milion korun.

Němci navíc již ohlásili, že kvůli díře, kterou do jejich elektrické bárky teče voda, budou celé své spalovací portfolio zdražovat. To není špatný vtip, ale realita - za něco, co je evidentně horší, než předchozí verze, si doopravdy budou účtovat víc a víc. Na Caddy Maxi 2,0 TDI je tak skutečně - v dobrém i zlém - vidět, kde VW udělal chybu. Vsadil na auta, která nejsou zdaleka tak použitelná jako vlastně obyčejný rodinný dieselový kompakt, právě ta ale zdražil až na úroveň, kdy se sama stávají komplikovaně prodejnými. Co pak lidé koupí? Že by nic? Kdo se pak má divit, že Volkswagen chystá největší propouštění ve své historii...

Caddy Maxi stále dokáže pobrat celou rodinu na hodně dlouhý výlet, díky prodlouženému zadnímu převisu pak i s veškerými jejími zavazadly. Nicméně ve srovnání s minulostí již Němci bohužel dělají kroky zpátky. Dobré i zlé ukazuje, jakou chybu VW udělal s elektromobily. Foto: Volkswagen

Zdroj: Focus

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.