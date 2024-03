Němci vyzkoušeli ojetý Seat Alhambra. Zabitý král praktičnosti boduje i po letech, na oblibě neztrácí před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Seat

Trh nových vozů opustil jako jeden z posledních mohykánů vymírající třídy aut. To zní jako recept na bazarový propadák, Alhambra jím ale není. Pokud potřebujete v prvé řadě spoustu praktičnosti v pořád osobním autě, na výběr moc nemáte, od toho se ale odvíjí i ceny.

V případě nových aut MPV pro tuto chvíli odzvonilo. Zda tomu někdy bude jinak, je otázkou. Trh s ojetinami je ovšem trochu jiným prostředím, kde lidé často nesahají jen po autech, která se jim líbí, jsou výkonná či prošpikovaná technologiemi, ale především po takových, která splní většinu jejich nároků a zároveň je finančně nesvléknou z kůže. A přesně takové zadání MPV plní na jedničku. Také proto hlad po nich neutuchl a nedostatečná nabídka drží ceny hlavně udržovaných a málo jetých kousků nahoře.

Naši kolegové z Auto Bildu čerstvě otestovali čtyřletý Seat Alhambra druhé generace, který měl najeto více než 190 tisíc kilometrů. Taková porce by se běžně projevila daleko větším poklesem hodnoty, než je tomu u španělského MPV - jako nové stálo včetně celé řady příplatků zhruba 45 tisíc Eur (cca 1 138 000 Kč), dnes je nicméně poblíž Hamburku nabízeno za 19 390 Eur (asi 490 000 Kč). A pokud zatlačíte na prodejce, nejspíše se dostanete i na nějakých 18 500 Eur (cca 468 000 Kč).

Stojí ale tento konkrétní kousek za to? Kolegové souhlasně pokyvují hlavou a dodávají, že navzdory vysokému nájezdu je opotřebení minimální. Na karoserii jsou totiž pouze stopy po odlétnuvších kamíncích, uvnitř pak není čalounění ani osahané či špinavé, ani potrhané. Je nicméně třeba počítat s tím, že do prodeje dorazila Alhambra druhé generace již v roce 2010. A jakkoli o šest let později prošla faceliftem, po technické stránce jde o poměrně zastaralý vůz. Projevuje se to třeba v rámci světel, kde trůní halogenové žárovky, nebo u multimédií.

Díky bohaté výbavě zahrnující i zmíněné příplatky na tom ovšem Alhambra ještě není tak špatně, počítat lze totiž třeba se zpětnou kamerou, monitoringem jízdy ve zvoleném pruhu či detekcí dopravního značení. Protože jde navíc o vůz vyrobený až po onom faceliftu, jde s dobou i jeho hnací ústrojí. Dieselovým skandálem zasažené jednotky TDI EA189 byly hozeny přes palubu a jejich místo nahradila nová rodina EA288. Dvoulitrový turbodiesel se 150 koňmi je přitom dostatečně silný i relativně úsporný.

Neznamená to však, že byste při výběru neměli prostoru pod kapotou věnovat patřičnou pozornost. Dojít totiž mohlo, zvláště pak u ojetějších kousků, na poškození turbodmychadla, zanesení vstřikovačů či zapečení ventilů EGR. Náprava všeho pochopitelně není levná, v tomto ohledu si pak ostatně dejte pozor také na automatickou převodovku DSG. Péče o podvozek, který může předčasně podlehnout korozi, ovšem spadá k levnějším položkám. Stejně jako nahrazení senzorů bočních dveří.

Suma sumárum je tak ojetá Alhambra kolegy doporučována, byť s výhradami týkajícími se všeho výše uvedeného. V prodeji můžete pochopitelně narazit i na levnější kousky, nicméně počítat je u nich třeba buď s nižší výbavou, nebo naopak s ještě vyšším nájezdem. MPV jsou tak opravdu nadále v oblibě, tedy alespoň ta, která módnější SUV nikdy úplně nenahradila.

Seat Alhambra druhé generace má sice některé stinné stránky, klady však převažují. I proto MPV zvládá najíždět stovky tisíc kilometrů a ani po nich není jako ojetina úplně levný. Foto: Seat

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec

