Němci vyzkoušeli poslední Audi A6 jako ojetinu za třetinu původní ceny, pověst extra držáku nepřehání včera | Petr Prokopec

Jen pár let staré Audi A6 Avant v ideální verzi s šestiválcovým TDI se zdá být po relativně malém zápřahu až příliš levné na to, aby s ním nebyly problémy, ale nejsou. Pokud se ovšem objeví, polezou do peněz.

Vůbec první generace Audi A6 dorazila v roce 1994. Po třiceti letech se nicméně Němci rozhodli, že je třeba zažité preference zákazníků obrátit vzhůru nohama. Automobilka se čtyřmi kruhy ve znaku totiž touží po elektrifikaci, a to tak moc, že tomu podřizuje i názvosloví svých bestsellerů. Se sudými čísly, která jsou ta tradiční, bude totiž od nynějška spojován už jen bateriový pohon. Ten spalovací pak zůstane vyhrazen vozům s lichými čísly, byť vlastně jen dočasně. Od roku 2033 totiž Audi ve svém portfoliu nechce už ani hybrid, natož pak ryzí benzinový či dieselový model.

Stávající A6 generace C8 je tedy svým způsobem koncem jedné éry. Protože je přitom na trhu již od roku 2018, není až tak překvapivé, že narazit na ni můžete rovněž v autobazarech. My se tomuto autu jakožto ojetině věnovali obecně loni, kdy jsme poukázali na tři hlavní oblasti problémů. První je spojen s vadnými senzory airbagů, druhý se špatným těsněním mild-hybridního systému a třetí s panoramatickou střechou. Jinak se ojetá A6 jevila pomalu jako koupě století, a to hlavně kvůli ztrátě hodnoty, jenž šla na konto prvního majitele, v kombinaci s pověstí držáku první kategorie.

Nyní naši kolegové z německého Auto Bildu jednu konkrétní A6 C8 osedlali, a to v nejžádanější variantě 50 TDI. Nastal tedy čas se ke generaci C8 vrátit a potvrdit či naopak vyvrátit, zda s výše zmíněným je třeba nadále počítat. Co je ovšem jistota, kterou můžeme „propálit“ hned na úvod, je ona ztráta hodnoty. Před šesti lety totiž dieselový kombík stál 77 875 Eur (cca 1 960 000 Kč), tedy nemalé peníze. Po najetí 153 827 kilometrů je ovšem nabízen jen za 26 780 Eur (674 000 Kč), hned dvě třetiny jeho hodnoty jsou tedy skutečně pryč.

Nedostačující výkon, dynamika či hrozivá spotřeba za tím rozhodně nestojí. Verze 50 TDI dostala do vínku třílitrový turbodiesel, který produkuje 286 koní a 620 Nm. Na stovku se tedy dostanete již za 5,6 sekundy, zatímco maximum činí 250 km/h. To jsou lepší data, než jaká Audi páruje i s výkonnějšími elektromobily. Vskutku je tedy otázkou, jak Němci chtějí náročné publikum s bateriovým pohonem oslovit. Zvláště když při 63litrové nádrži a reálném průměru 7,9 l/100 km zvládné dieselová A6 Avant 800kilometrový dojezd jako nic

Odpověď nejspíše nenajde ani jasnovidec v křišťálové kouli, i proto se dá počítat spíše s frontami u oněch autobazarů než před showroomy. Jakkoli jen procházka růžovou zahradou vás ani v případě ojetého A6 nečeká. Hlavně u vozů z počátku výroby totiž kvalita není úplně na špici, místo toho je patrné, že si v Neckarsulmu vše teprve sedalo do zajetých kolejí. Z toho důvodu kolegové doporučují pouze taková auta, která byla v pravidelné péči autorizovaných servisů, neboť u nich došlo na potřebnou aktualizaci softwaru i vychytání dětských bolístek.

I tak je třeba se připravit na to, že hlavně v chladu a na zasněžených silnicích mohou haprovat senzory asistenčních systémů, neboť Audi je neopatřilo vyhříváním. Ještě spíše vás ale budou zlobit multimédia. A pokud má vámi vybraný kousek výše zmíněnou panoramatickou střechu, je třeba se připravit na to, že ta do jinak tichého interiéru může přenášet nepříjemné zvuky. A dovnitř může i zatékat. Raději tak volte vozy bez ní, ani v jejich případě totiž nejde o kabinu odrazující klaustrofobiky.

Jsou to ale spíše drobné pihy na kráse, testované auto žádnými zásadními vadami netrpělo a pověsti extra držáku dostálo bez potíží. I po tomto testu tak A6 C8 nepůsobí jako ojetina, které by byl důvod se vyhýbat. Přesto je třeba varovat obecně kohokoli, kdo má hlouběji do kapsy a na A6 by měl zálusk, neboť případné opravy se snadno stanou velmi nákladnou záležitostí. Pokud tedy veškeré finance utratíte za nákup a neponecháte si nic na údržbu, můžete klidně po pár měsících dojezdit třeba jen kvůli takové maličkosti, jako je vodní pumpa. Zač se totiž třeba u takové Škody platí nízké tisíce korun, to vás u Audi vyjde na cca 25 000 Kč. A to už zabolí.

Poslední Audi A6 Avant představuje velmi lákavou prémiovou ojetinu, kterou lze pořídit poměrně levně, i když s ní nejsou problémy. Na kontě má solidní dynamiku, nízkou spotřebu a ve finále i vysokou kvalitu a spolehlivost. Jakmile se ovšem něco porouchá, servis vás klidně může svléknout z kalhot. Foto: Audi

Zdroj: Auto Bild

