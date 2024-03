Norský majitel nechal vrcholnou Teslu na pár hodin v mrazu, „zemřela” i přes skoro plně nabitou baterii dnes | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Že zima elektromobilům „žere” dojezd, i když stojí na místě, je obecně známo, stejně jako to, že intenzivněji klesá během jízdy. Že z nich ovšem mráz může udělat během jedné noci nedostupnou a nepojízdnou pevnost, to je novinka.

Během uplynulých měsíců jsem hned několikrát usedl za volant plug-in hybridních aut. I když šlo o vozy různých značek, které ke kombinaci spalovacího a elektrického pohonu přistupují různě, všechny modely trápil stejný problém. Stačilo, aby venkovní teplota klesla pod bod mrazu, a kapacita baterií mizela rychleji než pára nad hrncem. Ve finále jsem tak byl vděčný za benzinové motory, díky kterým jsem zůstal mobilní.

Zima je ale zřejmě už za námi a pro majitele elektromobilů nastává příjemnější období. Tedy za předpokladu, že žijí v mírnějších klimatických pásech. To není případ Björna Nylanda, který pochází z Norska a je velkým fanouškem elektrických aut. Na rozdíl od ostatních však k jejich hodnocení přistupuje realisticky. Nemá tedy problém poukázat i na problémy, s nimiž následně seznamuje veřejnost a konfrontuje výrobce. Je přesvědčen, že pokud tyto problémy neodstraní, je masové rozšíření elektrických aut prakticky nemožné.

Aktuálně Nyland poukázal na smutné chování jím řízené Tesly Model S Plaid. Auto za nejméně 2,7 milionu korun je totiž na chlad velmi náchylné, což se projevilo ve chvíli, kdy jej Nor ponechal na 20stupňovém mrazu. Stačilo totiž pár hodin a baterie se vybila na nulu. Problémem však bylo, že vůz nešlo dobít - Nyland jej nakonec musel odtlačit do garáže, zahřát na „pokojovou teplotu“, a teprve poté začala Tesla znovu fungovat.

Udivený Nyland se před pár dny rozhodl test zopakovat. A tentokrát byly výsledky ještě horší, navzdory lepší přípravě. I přes jeho připojení k domácímu wallboxu totiž vůz znovu „zemřel”, nejevil žádné známky fungování. Nešlo jej tedy nejen nastartovat, Norovi byl dokonce odepřen přístup dovnitř. Nepomohla ani externí dobíječka, která by měla alespoň otevřít kapotu. Nakonec tedy Nyland musel zavolat známému, který přivezl mnohem výkonnější stanici. Po několika minutách se pak dvojici skutečně povedlo dostat do vozu.

Následně norský nadšenec zjistil - a to už vás možná napadlo -, že mráz prakticky vybil startovací baterii, kterou je navzdory ohromné baterii sloužící pohonu v principu stejná baterka, kterou vozí spalovací auta. Vůz se tedy odporoučel, i když kapacita hlavního akumulátoru zůstala na 86 procentech. Vůz ovšem zůstal v servisním režimu, načež byl nepoužitelný. Právě to je problém, na který by se dle Nylanda Tesla měla zaměřit. Ostatně Norsko a vůbec celá Skandinávie patří mezi její klíčové trhy. Teploty přitom v těchto zemích padají hluboko pod bod mrazu pravidelně na týdny, nikoli jen občas a na pár dnů jako u nás.

Je to smutná vizitka nejen pro americkou automobilku, ale pro elektromobilitu jako takovou, neboť chlad je nepřítelem také ostatních značek. V jistém kontrastu s tím jsou spalovací auta, zvláště pak taková, která se obejdou bez inovací jako vyskakovací kliky. Třeba do mé rodinné Kie Cee'd SW jsem startovací baterii naposledy kupoval před dvěma lety. Přesto letos bez problémů naskočila i v těch nejtřeskutějších mrazech.

Model S Plaid rozhodně není levný, o to smutnější vizitkou pro něj je, že stačí pár hodin na mrazu a rázem můžete volat servis. Jeho startovací baterie víc nezvládá ani zánovní. Foto: Tesla

Zdroj: Björn Nyland@YouTube

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.