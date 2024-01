Pouhých 5,7 procenta majitelů spalovacích aut přechází z benzinu nebo nafty na elektřinu. A přibývá jich jen velmi pomalu před 6 hodinami | Petr Miler

Elektromobilů se prodává stále víc a dynamika růstu jejich odbytu není přes její slábnutí zanedbatelná. Ale kdo tato auta kupuje? Majitelé spalovacích vozů to ve velkém opravdu nejsou.

Britský Auto Express je jedním z mála velkých magazínů ze zemí mohutně podporujících elektromobily, které si troufnou zaujímat k tomuto druhu aut kritické postoje. Zejména jeden ze zakladatelů magazínu, dnes vrchní sloupkař Mike Rutherford, se pravidelně ozývá se svými štiplavými komentáři, z nichž poslední vydal pro tento týden. Elektromobily podle něj mohou dopadnout jako Betamax, tedy dobová konkurence firmy Sony pro pozdější videoformát VHS, která skončila v propadlišti dějin.

Nechme nyní stranou, zda v tomto či obecně s Mikem souzníme (často ne, má na věc přece jen trochu jiné pohledy), podstatné dnes je, že jeho sloupky si získávají značnou pozornost čtenářů. Ani Britové se do elektromobility neženou tak, jak se nám někteří snaží namluvit, a tak v komentářích k jeho sloupkům často problémy ve stručnosti shrnují lépe než sám Mike.

Tentokrát jeden z obyčejných Britů trefně poznamenal: „Bateriové elektromobily jsou žalostně horší technologií než současná spalovací auta téměř ve všech ohledech a, jak zdůrazňujete, jejich pořízení stojí o 60 % víc. A budou mít otřesné zůstatkové hodnoty kvůli velmi oprávněným obavám o životnost baterie. To je důvod, proč drtivá většina prodejů elektromobilů v současnosti směřuje na fleetový trh, kde jsou řidiči upláceni obrovskými daňovými úlevami. Většina z nás ale došla k závěru, že tyto věci jsou mrtvé A buď si koupí znovu spalovací vůz nebo (zbytečný) hybrid, popř. se budou držet spalovacích aut, která mají,” uvedl. A opravdu nás nenapadá, jak situaci shrnout v pár větách trefněji.

Že to je přesně tak, ukazuje i nová studie společnosti S&P Global Mobility, která konstatuje své překvapení nad tím, jak málo majitelů spalovacích vozů přechází k těm elektrickým. A jak pomalu toto číslo navzdory obrovskému přísunu nových elektrických modelů na trh roste. Prodeje elektromobilů přitom nejsou na řadě míst zase tak malé, přesto při zkoumání prodejních dat za loňský rok mezi lednem a říjnem zjistila, že na elektřinu přešlo v říjnu 2023 jen 5,7 % majitelů vozů na benzin nebo naftu. O rok dříve to bylo jen o 1,1 procentního bodu méně - 4,6 % majitelů spalovacích aut si koupilo nový elektromobil. S takovou dynamikou nemají elektrická šanci se prosadit do všech domácností v řádu jednotek let, jak si politici a automobilky malují, ani omylem.

Kdo tedy elektromobily kupuje? Buď jde o fleetové zákazníky, lidi, kteří s autem buď vůbec nejezdili nebo jde po nějaké době o jejich první vůz, popř. to budou lidé, kteří si koupí elektromobil k existujícímu spalovacímu autu. S&P v tomto směru detaily nerozebírá, podlední zmíněný důvod by ale odpovídal závěrům jiných studií. Prostě málokdo jde, vezme své spalovací auto a vymění ho za elektromobil, neboť není srovnatelně použitelný. Navíc je podstatně dražší, jak S&P též podotýká - přes tvrzení o dlouhodobé výhodnosti elektrických aut jsou tyto vozy pro jejich majitele provozně o 22,6 % dražší než spalovací modely. Ani to neláká.

Naprostá, ale naprostá většina lidí tedy znovu koupí spalovací vůz, popř. setrvá u spalovacího auta, které má, jak podotýká onen diskutující z Auto Expressu. Pár lidí se nechá zlákat dotacemi resp. daňovým schématy a přikoupí elektromobil, popř. na něj přejde, víc lidí pak dokonce přechází i na hybridy, které podle dat S&P vykazují mnohem větší dynamiku růstu odbytu (letos na ně přešlo 9,9 % majitelů spalovacích vozů oproti 6,1 % loni). A jak znovu správně podotkl citovaný, hybrid lze obvykle označit za „zbytečný”, neboť neřeší prakticky nic a uživatelsky nebývá příjemný. Podle S&P je ovšem aspoň nepatrně (o necelé 1 %) provozně levnější než srovnatelný spalovací vůz. Divili bychom se ovšem, kdyby tomu tak bylo i u dieselů...

To už jsou ale jakési vedlejší debaty, ten podstatný závěr shrnuje sama firma S&P ve své studii: „Transformace automobilového průmyslu na plně elektrický nemusí být tak rychlá, jak zastánci elektromobilů doufají,” uvádí. Proč? Slovy onoho čtenáře proto, že „bateriové elektromobily jsou žalostně horší technologií než současná spalovací auta téměř ve všech ohledech, (...) jejich pořízení stojí o 60 % víc, (...) budou mít otřesné zůstatkové hodnoty kvůli velmi oprávněným obavám o životnost baterie a (...) většina jejich prodejů směřuje na fleetový trh, kde jsou řidiči upláceni obrovskými daňovými úlevami”, ať to ještě zkrátíme. Je to takhle jednoduché a automobilky by to konečně měly začít chápat, chtějí-li přežít současnou éru ve zdraví.

