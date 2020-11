Reálně nejúspornější SUV současnosti podle Němců: Dostat se dá i pod 5 na sto před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Na papíře jsou úsporná skoro všechna, ale co když je vytáhnete do skutečného provozu a dáte jim i co proto na Autobahnu? Přesně to dělají Němci s každým autem, a tak mohou dát dohromady i žebříček reálně nejúspornějších SUV dneška.

Bohatí majitelé drahých aut mají možná spotřebu na posledním místě priorit, nicméně pro zbytek světa se jedná o zásadní vlastnost, která často rozhoduje o koupi či naopak dalším hledání. Nyní to přitom platí více než kdy dříve, neboť v důsledku koronavirové krize se lépe bude mít málokdo. K tomu lze navíc ještě přihodit ceny pohonných hmot, které jsou dnes nízko, jakmile ale pandemie poleví, poletí jen vzhůru.

Jinými slovy to znamená, že provoz auta bude stále dražší, zejména v kontextu s prostředky, které bude mít většina lidí k dispozici. To je ovšem problém pro ty zákazníky, kteří by si rádi nový vůz pořídili, a co více, rádi by byli „in” a koukají po novém SUV. Tedy alespoň tomu tak bývalo, neboť s vysokou karoserií a velkou čelní plochou byla spojena horší aerodynamika a tedy rychlejší „výplach” nádrže.

Je nicméně třeba dodat, že současná SUV již nejsou někdejšími pravověrnými off-roady, jejichž řízení na zpevněném asfaltu připomínalo spíše horor než procházku růžovou zahradou. Místo toho tu často máme spíše kombíky či hatchbacky se zvýšenou světlou výškou a několika přidanými plastovými nástavci. Aerodynamika se zlepšuje a počítají pouze s jednou hnanou nápravou či nanejvýš připojitelným pohonem 4x4.

Danou tezi nám ostatně dokonale potvrdila Škoda, která pustila na trh dvě velmi spřízněné modely, a sice hatchback Scala a SUV Kamiq. Jakkoliv se ale oba vozy zejména zvenčí výrazně liší, pod kapotou již bije totéž srdce. V případě litrového tříválce naladěného na 95 koní tak činí spotřeba u prvního zmíněného vozu rovných pět litrů na sto kilometrů, u druhého je pak o pouhé deci vyšší. Rozhodně se tedy nedá říci, že by Kamiq spotřeboval půlku nádrže na nastartování a druhou na cestu k blízké benzince.

Musíme nicméně pamatovat na skutečnost, že jakkoliv Evropská unie zavedla nový měřící cyklus WLTP, který by měl realitu reflektovat daleko lépe než předchozí metodika NEDC, k rozdíly mezi skutečným světem a zkušebnami jsou nadále velké. Kdokoliv tedy touží po úsporném SUV, měl by s otevřenou náručí přivítat nový žebříček německého Auto Bildu, který dal dohromady 10 vůbec nejúspornějších SUV současnosti v reálném provozu.

Než se na onu desítku podíváme, sluší se připomenout, že Němci všechna auta v rámci testu vytahují stejnou na 155kilometrovou testovací jízdu, která vede z 61 kilometrů po okreskách, z 40 kilometrů po městě a z 54 kilometrů na dálnici, kde se na neomezeném úseku jede i na maximum. A skutečnou spotřebu zjistili tak, že každý vůz natankovali na maximum před a po jízdě, přičemž daný rozdíl logicky vydělili počtem najetých kilometrů.

Působivé je, že pouze jedno z nejlepších SUV se podívalo se spotřebou v kombinaci lehce přes 6 litrů na 100 kilometrů, to už ale předbíháme. Projděte si konkrétní výsledky níže, seřazeny jsou dle spotřeby od nejvyšší po nejnižší.

10 reálně nejúspornějších SUV současnosti dle Auto Bildu

10. Opel Crossland X

Verze: 1,2 Turbo (130 koní, benzin)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,1 l/100 km

Foto: Opel

7.-9. Renault Kadjar

Verze: dCi 150 (149 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km



Foto: Renault

7.-9. Seat Arona

Verze: 1,0 TSI (115 koní, benzin)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km



Foto: Seat

7.-9. BMW X2

Verze: sDrive 18d (150 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 6,0 l/100 km



Foto: BMW

5.-6. Mazda CX-5

Verze: Skyactiv-D 150 (150 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km



Foto: Mazda

5.-6. Škoda Kamiq

Verze: 1,0 TSI (115 koní, benzin)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,9 l/100 km



Foto: Škoda Auto

4. Mercedes-Benz GLA

Verze: 200d 4Matic (136 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,8 l/100 km



Foto: Mercedes-Benz

2.-3. Hyundai Kona

Verze: 1,6 CRDi (115 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km



Foto: Hyundai

2.-3. Kia XCeed

Verze: 1,6 CRDi (136 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 5,5 l/100 km



Foto: Kia

1. VW T-Cross

Verze: 1,6 TDI (95 koní, diesel)

Naměřená kombinovaná spotřeba: 4,9 l/100 km



Foto: Volkswagen

Zdroj: Auto Bild

Petr Prokopec