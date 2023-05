Statistika potvrzuje ohromnou nevýhodnost elektromobilů, lidé platí podstatně víc za omezování sebe sama před 3 hodinami | Petr Prokopec

Příznivci elektrických aut označují prakticky všechny obavy s nimi spojené za báchorky, jedna statistika za druhou ale potvrzují, že jsou přesně tak oprávněné, jak se zdá. Elektromobily jsou v průměru skoro polovinu dražší, lidé s nimi ale jezdí dramaticky méně než se spalovacími vozy.

Je vskutku otázkou, jakým způsobem se vyvrbí plánovaná elektrická revoluce. Politici veřejně mluví o zlepšení kvality ovzduší, což se nakonec skutečně může stát. Ovšem nikoli kvůli absenci výfuků. Místo toho začíná docházet na to, o čem se již delší dobu hovoří. Tedy že smyslem je vyhnat nás zpoza volantu. Potvrzují to i data společnosti iSeeCars, která prozkoumala data týkají se prodejů více než 860 tisíc ojetých aut. A zjistila, že ta elektrická lidé používají mnohem méně než ta spalovací.

Podle studie průměrné tříleté elektrické auto najede v USA ročně 14 579 kilometrů, zatímco stejně staré spalovací má na kontě v průměru 20 532 km. Přestože jsou tedy vozy s bateriovým pohonem přibližně o 47 procent dražší na pořízení než jejich zejména benzinové ekvivalenty (a ještě násobně více majitele stojí optikou ztráty hodnoty), jejich majitelé s nimi najedou o 29 procent méně. A když si uvědomíme, že ceny elektřiny leckde převyšují cenu pohonných hmot, máme tu kromě dražšího pořízení také dražší provoz.

Mimo to je třeba vzpomenout na fakt, že automobilky garantují přinejhorším 30procentní pokles původní kapacity jen během úvodních 8 let či zhruba 160 tisíc kilometrů. Poté navíc baterie mohou zcela odejít, přičemž jejich nahrazení není levné ani náhodou. V rámci takového desetiletého horizontu tak ve finále můžete zaplatit i dvakrát nebo dokonce třikrát více, než když zůstanete u spalovacího pohonu. Výměnou za to pak dostanete nutnost omezovat se ve svém pohybu, to nezní zrovna jako skvělý obchod.

Ale zpátky k samotné studii. Z té jako jednooký mezi slepými vychází Tesla, jejíž celé portfolio se pohybuje v nadprůměru. S Modelem X totiž lidé v průměru najedou 16 702 km ročně, zatímco na Model Y připadá 16 414 km, na Model 3 pak 16 029 km. A v případě Modelu S se jedná o 15 031 km. Pokud by přitom Tesla ze srovnání vypadla, je průměrný nájezd elektrických aut ještě o dost tragičtější - 10 813 km ročně.

Zajímavý je přitom pohled na druhý konec tabulky, kde trůní Porsche Taycan s pouhými 7 799 km. V tomto případě však majitele od usedání za volant neodrazují tytéž obavy, jako u zbytku nabídky, tedy nejčastěji strach z nedostačujícího dojezdu na nabití a dlouhá doba dobíjení. Místo toho je třeba si uvědomit, že majitel Taycanu má v garáži obvykle ještě jedno auto, spíše však hned několik. Elektromobil tak nevyužívá standardním způsobem. Dojezd a snazší dobíjení je pak důvodem, proč Tesly mají na kontě největší počet kilometrů.

Tak či onak tato data potvrzují, jak ohromně nevýhodnou koupí elektrická auta jsou. V poslední době to platí i o oněch Teslách, jejichž ceny coby ojetých aut kvůli slevám na nové vozy klesly tak nízko, že Modely 3 koupíte levněji než podobně staré a ojeté výkonnější Golfy. A teď si vezměte, kolik třeba Modely 3, které jsou dnes po dvou až třech letech a necelých 50 tisících km k mání za ceny okolo 700 tisíc Kč bez DPH, stály v době pořízení.

Například průměrné provedení Long Range přišlo na 1 486 990 Kč, většina aut má připlacený aspoň Autopilot za 100 tisíc Kč. Bavíme se tedy snadno o skoro poloviční ztrátě hodnoty a 760 tisících Kč dolů za tak omezené využití. Snadno jde o více jak 15 korunách na kilometr jen na ztrátě hodnoty, a to v rámci automobilového života plného omezování sebe sama. Takový VW Golf 2,0 TDI Life s automatem a navigací, prostě slušně vybavené auto, přišel ve stejné době na 649 900 Kč. A mohli jste s ním jezdit den co den do Paříže na jeden zátah, kdyby se vám zachtělo. Dnes vidíme v prodeji v Česku tři vozy z let 2020 až 2021 s nájezdem 30 a 70 tisíci km za ceny mezi 600 a 670 tisíci Kč, majitele tedy nestály na ztrátě hodnoty vzhledem k posunu cen nových Golfů opačným směrem skoro nic. Tak kdo udělal dobrý obchod?

Tesla je mezi elektromobily králem, s jejími vozy je totiž spojen největší nájezd, je to ale jednooký mezi slepými. Obecně elektromobily jezdí podstatně míň, i když majitele stojí podstatně víc, zejména pak optikou ztráty hodnoty. Foto: Tesla

Zdroje: iSeeCars, Sauto, Tipcars

