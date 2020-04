Test levných letních pneu ukázal, jak umí být nebezpečné, barumky patří mezi ně před 2 hodinami | Mirek Mazal

I když fráze o šetření na nesprávném místě či o tom, že nikdo není tak bohatý, aby si mohl dovolit kupovat levné věci, kolují snad odnepaměti, lidé přesto na pneumatikách šetří. Neměli by, chování některých levných modelů je tragické.

Hned první letošní test letních pneumatik postupně rozklíčoval vlastnosti 50 modelů dostupných na evropském trhu. Německý Auto Bild tak prověřil hromadu různých obutí od těch nejlevnějších sad neznámého původu až po drahé modely renomovaných značek. Zkouška jistě neměla za cíl dehonestovat levné alternativy, leckdy i ukázala, že vysoká cena nemusí být zárukou kvality.

Z padesáti sad pneumatik o rozměru 245/45 R18 100Y byla vyčleněna nejlepší dvacítka skrze test brzdění z rychlosti 80 km/h na mokré trati a z tempa 100 km/h na suchém povrchu. Vstupní test rovnou diskvalifikoval třicet nejhorších kandidátů a je třeba podotknout, že jakkoli výjimky se najdou, odpadlíci pochází z nižších cenových pater trhu.

Právě na levné pneumatiky se Němci zaměřili následně, aby ukázali úplné dno letošní osmnáctipalcové nabídky. Z jejich výběru deseti nejhorších vzorků jistě nebudou mít radost značky Tristar, Dayton, Marshal, Seiberling, Federal, Nankang, GT, Imperial, EP a dokonce i český Barum. I otrokovickému zástupci Bravuris 5 HM se stejně jako devíti zbylými typům Němci radí vyhnout kvůli nebezpečnosti abnormálně dlouhé brzdné dráhy. Na suchém povrchu jsou barumky dokonce absolutně nejhorší.

Králem odpadlíků je ale pneumatika EP-Tyres Accelera Phi-R a pokud ani nevíte, jak přečíst její jméno, je to snad jedině dobře. V případě brzdné dráhy mokro se s délkou dostala až hranici 40 metrů. Co to je za průšvih, nejlépe připomene naměřená hodnota 28,7 metru u Bridgestone Potenza S001. Rozdíl skoro 12 metrů může znamenat velké potíže v nejméně vhodnou dobu.

Pro úspory na nesprávných místech neexistuje opodstatnění. Kromě diametrálně odlišného chování při brzdění je potřeba pamatovat na opotřebení. Kilometrový nájezd na jednu sadu kol je obvykle vyšší u dražších značek, levnější se dříve sjedou, nebo brzy přijdou o zbytek i tak nepřesvědčivých vlastností.

Levné pneumatiky s nejdelší brzdnou dráhou pro rok 2020 podle testu Auto Bildu



Největší průšviháři zleva: EP-Tyres Accelera Phi-R, Imperial Ecosport 2 a GT Radial SportActive. Barumky skončily nejhůře na suchu, díky relativně dobrému výsledku na mokru jsou ale v rámci desítky odpadlíků třetí nejlepší

Zdroj: Auto Bild

Mirek Mazal