Velký ojetý kombík nemusí být Škoda Octavia, soupeř od Peugeotu nabízí i víc citelně levněji

/ Foto: Peugeot

Octavia Combi je dobré auto, zájem Čechů o ni jako o ojetinu ale v bazarech šroubuje ceny neúměrně vysoko. Vedle ní tak v nabídkách často potichu přežívá též solidní auto, které nabídne dokonce i větší kufr, Peugeot 308 SW druhé generace.

Třetí generace Škody Octavia vtrhla na evropské trhy v únoru 2013. Přesně o čtyři léta později jsme se dočkali faceliftovaného provedení, s nímž ovšem dorazila velká lavina kritiky. Stál za tím hlavně „čtyřoký“ design přídě, který veřejnost rozdělil na dva tábory a ten, v němž najdeme odpůrce, se přitom pozvolna rozrůstá s tím, kterak Octavia stárne. To vše zadělává na to, aby třetí generace Octavie byla v bazarech relativně dostupná, jenže není. Auta obcházející tento vůz v myslích Čechů drží ceny velmi vysoko, že lze za stejné sumy pomýšlet i na parametrově srovnatelný vůz o třídu výše.

Dnes se ale podržíme nižší střední třídy, kde lze levněji pořídit hned několik vedle Octavie přehlížených soupeřů. Jedním z nich je Peugeot 308 druhé generace, který mezi nejpopulárnější ojetiny zdaleka nepatří a v souladu s tím jeho ceny klesají k zajímavějším hodnotám.

Také francouzský zástupce je k mání od roku 2013, přičemž o čtyři roky později byl rovněž modernizován. Pozornost tvůrců se pak rovněž zaměřila na příď, se světly si však značka hrála jen minimálně. Více se zaměřila na nárazník, kapotu a masku chladiče, kam dodala ikonické logo lva.

Peugeotu lze na rozdíl od Škody za facelift zatleskat, zvláště když kromě vizuálních změn došlo také na modernizaci techniky. Pod kapotou se totiž v roce 2017 vůbec poprvé objevil nový 1,5litrový turbodiesel, který svými 130 koňmi překonal i předchozí jedna-šestku. Neznamená to však, že byste objemnější motor, jenž byl k mání s 92 či 120 koňmi, měli zatracovat. Pohonná jednotka je totiž spolehlivá, na rozdíl od první generace Peugeotu 308, kdy jí nemile často odcházela turbodmychadla.

Pohonné jednotky od onoho roku 2017 plní emisní normu Euro 6d-TEMP, problémy byste s nimi tedy neměli mít ani v německých městech. O trochu jiné je to již v případě benzinových motorů, které trpí na úniky oleje. Stejný problém trápí také převodovky, kvůli čemuž byste u nich měli v případě koupě vždy trvat na testovací jízdě. A co více, po jejím absolvování si dejte načas a následně zkontrolujte prostor pod vozem - pokud tam spatříte loužičku, víte, co dělat.

Nejde o jediné potíže spojené s benzinovými jednotkami, jakkoliv ty další se již týkají hlavně agregátů dostupných před zmiňovaným faceliftem. U jedna-dvojky i jedna-šestky je třeba počítat s rychleji odcházejícími bateriemi, stejně jako s vyšší spotřebou svíček a cívek. Celkově ale 308 SW nenaplňuje zkazky o nespolehlivých Francouzích, v tomto ohledu patří v rámci statistik TÜV k průměru.

Ceny prvních použitelných kusů z počátku výroby startují okolo 130 tisíc korun, což je opravdu zajímavá cena. Za takovou ale dostanete jen kousky, které už nemusí mít velkou perspektivu, lepší je připravit si něco málo přes 200 tisíc Kč na modernizované provedení. I to ale lákavá suma za 4 roky starý kombík s delším rozvorem (2 730 vs. 2 620 mm) a vskutku obřím kufrem (660 litrů). I to je více než u Octavie - zakořeněná představa, že kompaktní Škoda je největší kombík své třídy, dostává i zde na frak.

Lze pak už jen dodat pár slov o jízdě, která je bezproblémová a jemná. Peugeot 308 SW nikdy nepůsobí obhrouble, natož aby docházelo k výrazným náklonům karoserie. Obávat se ostatně nemusíte ani koroze. Ve finále je to tedy opravdu hlavně motorový prostor, na který je třeba dávat pozor, zbylé části prochází kontrolami bez větších problémů.

Peugeot 308 SW je dobrou a navíc docela pohlednou alternativou ke Škodě Octavia Combi, jíž dokonce přebíjí objemem zavazadelníku. Pozor je nicméně třeba dávat u francouzského vozu na přídi, zejména z benzinových motorů totiž teče olej. Stejně jako z převodovek. Ideální volbou je tedy dieselové provedení vyrobené po roku 2017. Foto: Peugeot

Zdroj: Auto Bild

