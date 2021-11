Letitá dieselová dodávka VW na Autobahnu jasně zesměšnila moderní elektrické nástupce před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

I na tomto případě lze demonstrovat, jak zejména u některých typů aut nepředstavuje přechod na elektrický pohon žádný posun vpřed, ale pravý opak. Transporter T4 TDI je přes nemalý nájezd rychlejší, praktičtější déle použitelný než jeho elektrický příbuzný.

Pokud pomineme ekologický přínos elektromobilů, který je velmi sporný a závisí na mnoha faktorech, pak lze pro vozy s elektrickým pohonem jen stěží hledat jakákoliv slova obdivu. Zvláště pak pro takové, které nemají za úkol oslnit bleskurychlým zrychlením. V případě dodávek je elektrifikace spíš ke škodě než k užitku, neboť čím více kil musíte převážet, tím rychleji vám zmizí kapacita baterií. Její doplnění pak rozhodně nezabere pár minut, zapotřebí jsou spíše hodiny. A zrovna živnostníci nemívají času na rozdávání.

Není tomu tak dlouho, co jsme si mohli posvítit na dynamiku Volkswagenu e-Crafter. A hlavně pak na jeho tragický dojezd, jenž má dle údajů automobilky činit 173 kilometrů. Již to samo o sobě je u vozu za 1,7 milionu korun nedostačující číslo, realita je však ještě horší. I bez nákladu totiž kapacita baterií klesla za pouhých 9 minut jízdy o čtvrtinu. Elektrický Crafter by tak mohl oslovit snad jen městské kurýry, ovšem i ti mu dávají palec dolů. Není tak překvapivé, že prodeje vozu jsou i přes dotace minimální.

Před jednatřiceti lety přitom právě Volkswagen představil dodávku, která do jisté míry stanovila nové standardy v daném segmentu. Transporter T4 se totiž oproti předchozí generaci značně lišil, mimo jiné i uložením motoru, jenž se přestěhoval dopředu. To zvětšilo vnitřní prostor, Němci také zapracovali na kvalitě. V tomto ohledu pak raději vše rovnou předimenzovali, načež je velké množství aut v provozu dodnes, zatímco většinu konkurence v mezičase již sežrala koroze.

I přes požehnaný věk přitom T4 dokáže jízdním projevem zaujmout daleko více než e-Crafter, zvláště pak s motorem 2,5 TDI. Ten byl ve vrcholném provedení naladěn na 151 koní, což je více, než nabízí současný Multivan 1,5 TSI. Transporter se tak bez problémů zvládne rozjet i na 190 km/h, jakkoliv již má za sebou 292 tisíc kilometrů. Něčeho takového přitom e-Crafter není schopen ani jako zcela nový, jeho maximem je totiž pouhých 90 km/h. Tomu se říká pokrok.

