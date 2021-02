Tesle už za jízdy odpadlo i sklo, typické reakci automobilky zabránilo jediné před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Je opravdu vzácné vidět něco upadnout z nepoškozeného auta vinou výrobní vady. Ne však u Tesly, z těch padá kde co. Nejnověji jde o boční sklo, rozčilená majitelka vděčí za vyřešení v rámci záruky jen tomu, že auto celý incident natočilo samo.

Ani nás to nebaví dokola opakovat, je ale stále patrnější, že Tesla vyrábí daleko nejnekvalitnější auta na trhu. Samy interní materiály automobilky ukazují, že tomu tak je a proč tomu tak je. Neschopnost firmy systematicky řešit dokola se opakující výrobní problémy dovoluje i po tolika letech sériové produkce relativně masových modelů dodávat lidem nová auta se spoustou problémů. Ty jsou pro svět tím viditelnější, čím více aut vyrábí a také čím neomaleněji se ke kupujícím chová.

Leckdo může namítnout, že trochu více odstávající světlo a nelícující díly karoserie nejsou zase takový problém. Že z aut za jízdy odpadávají různé věci, lze ale ignorovat stěží. Viděli jsme z nich padat nárazníky, kola, části střechy, celé střechy a dokonce i volant. Automobilka prakticky ve všech případech zákazníkům říkala, že za nic nemůže a vše si způsobili sami, byť se obvykle ukázal pravý opak. Nakonec, poslední svolávací akce v USA a nejnověji i v Německu to dokazují.

Ovšem, to není výčet všeho, co z Tesel padá. Novinkou je boční sklo, které už jsme dříve viděli prasknout na místě, teď ale majitelce upadlo za jízdy. Ironií osudu pro automobilku je, že se tak stalo v Modelu 3 vybaveném kamerovým systémem, který celý incident sám natočil. A zcela prokazatelně zachycuje, že vypadnutí okna nic nepředcházelo, žádná nehoda, prostě upadlo na dálnici při docela pomalé jízdě po ní.

Kolegům z Inside EVs se s tímto zážitkem svěřila sama majitelka, Julie McCuen, která si prožila zcela typickou sekvenci událostí - normálně používala svou Teslu, z té upadl důležitý díl, a tak se obrátila na servis s žádostí o záruční opravu. V něm... hádejte co? Na tyto případy by snad už stačil počítačový generátor slov. První reakcí bylo, že okno něco rozbilo, ale záběry TeslaCam jasně ukazuje, že se to nestalo. Tak se vše pokusili svést na zatmavení skel, což majitelku rozlítilo a musela si doslova vykřičet opravu. „Byl to celkově příšerný zážitek,” říká dnes. „Byla jsem v servisu třikrát a pokaždé to byla špatná zkušenost,” dodává.

Sklo bylo nakonec vyměněno na počkání (trvalo to tedy 4 hodiny a 4 minut, tady je nicméně těžké něco namítat), protože majitelka nechtěla v době Covidu cestovat domu a zpět Uberem. My se musíme znovu divit tomu samému: Proč Tesla roky nedokáže vyřešit ty samé, opakující se problémy? Už zmiňované interní příručky jasně dokazují, že o těchto chronických potížích dobře ví. A když už to tedy řeší tímto způsobem, proč se alespoň nechová korektně ke svým vlastním zákazníkům? Toto je opravdu mimo veškeré meze obvyklosti. V tomto případě typickému odmítání jakéhokoli vstřícného řešení zabránila jen existence záznamu z TeslaCam, kterou lze obtížně interpretovat jinak než že se auto prostě samovolně rozpadlo.

Tesla Model 3 má dále pozoruhodné problémy s kvalitou, jak ukazuje video níže. A Tesla má dále pozoruhodné problémy se slušným zacházením se zákazníky. Ilustrační foto: Tesla

Zdroj: Inside EVs

Petr Miler