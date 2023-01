Největší opuštěná továrna na světě stále stojí, bývala obrovskou pýchou automobilové metropole před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Carlos Osorio, AP

Je to symbol jednoho velkého vzestupu a ještě většího pádu, který se měl několikrát dočkat znovuzrození. Nedošlo na něj a už na něj ani nedojde. Letos má jít k zemi, v tuto chvíli ale stále připomíná jednu velkou éru.

Automobilka Packard byla svého času pýchou Detroitu. Specializovala se totiž na luxusní a mimořádně kvalitní automobily. Pokud tedy společenská smetánka chtěla, aby ji kdokoli uznával, nemohla jezdit v ničem jiném. Packard byl na koni i po konci druhé světové války, kdy většina výrobců spíše živořila. Automobilka totiž měla k dispozici jmění ve výši 33 milionů dolarů, což s přihlédnutím na inflaci odpovídá dnešním zhruba 11 miliardám korun. Nebylo tedy divu, že si udržela statut nezávislého výrobce.

V roce 1953 se Packard sloučil se značkou Studebaker, daná akvizice však měla být jen dočasnou. Firma totiž měla v hledáčku společnost American Motors Company (AMC), se kterou se chtěla spojit. Místo slavné Velké trojky (General Motors, Ford a Chrysler) by tak vznikla Velká čtyřka. Nicméně rozbroje mezi firemními manažery nakonec vedly k tomu, že v roce 1957 skončila výroba v Detroitu. O rok později se pak značka ještě ukázala na autosalonu v Ženevě, v roce 1959 to ovšem zabalila úplně.

O návrat automobilky mezi živé se na konci 90. let minulého století pokusil Roy Gullickson, jenž získal práva na použití loga i názvu. Nicméně jeho snahy skončily pouze u výroby jediného prototypu modelu Twelve. Sériová výroba se pro nedostatek financí nerozeběhla, přičemž od té doby bylo okolo Packardu ticho po pěšině. Více živo nicméně bylo v případě bývalé detroitské továrny. Komplex o rozloze 42 akrů totiž nadále existoval a byl odkoupen developerem Fernandem Palazuelem, který s ním měl velké plány.

V roce 2018 nicméně bylo zjevné, že Palazuelo si ukousnul větší kus chleba, než dokázal pozřít. Detroit v dané době již nebyl automobilovým pupkem světa, spíše začínal připomínat město duchů. To poznamenali i Jeremy Clarkson, Richard Hammond a James May, kteří tam natočili první epizodu třetí série The Grand Tour. Se třemi muscle cars zavítali i k rozpadajícímu se torzu kdysi slavné automobilky, přičemž si střihli i závod pod mostem, jenž propojoval její dvě části a byl součástí linky.

Onen slavný most se jen pár měsíců po natáčení zřítil, čímž jen bylo doloženo, v jak tragickém stavu továrna je. Palazuelo do ní nevrazil ani dolar a místo toho začal být americkými úřady popotahován kvůli neplacení daní. Zároveň byl vyzván, aby komplex alespoň zabezpečil. Nic z toho se však nestalo, v dubnu loňského roku tak soud vydal příkaz, dle kterého měl investor z Peru do 90 dní celý areál nechat zdemolovat. Jak nicméně asi již tušíte, ani na to nedošlo.

V září téhož roku tak muselo začít jednat samotné vedení města, které nechalo strhnout část továrny v nejhorším stavu. Zbytek stále stojí, letos ale půjde k zemi i ten, čímž se historie slavné značky definitivně uzavře. Starosta Detroitu Mike Duggan nicméně uvedl, že veškeré náklady půjdou na vrub developera, jemuž právníci hodlají zabavit a následně zpeněžit adekvátní část majetku nejen v Americe, ale případně také v Peru. Dle něj se totiž „nic nestalo náhodou, porušil každý slib, který dal“.

Lze už jen dodat, že strženo má být i ústředí AMC, které se taktéž nachází v Detroitu. Z kdysi slavné éry toho tedy již mnoho nezbude, jakkoliv třeba továrna č. 21 karosárny Fisher Body stojící na Piquette Street by měla být zachráněna. Odkoupena byla totiž detroitskými developery Gregem Jacksonem a Richardem Hoseym, kteří z ní chtějí udělat rezidenční komplex. Doufejme, že kráčet nebudou v Palazuelových stopách.

Takto vypadala továrna v dobách své největší slávy, její současný stav vám pak nejlépe přiblíží video níže. Foto: Packard

Zdroje: Jalopnik, AP

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.