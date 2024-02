Tohle Porsche si kdysi koupil Nissan, aby „obšlehnul” řešení pohonu všech kol pro svou vlastní legendu před 8 hodinami | Petr Prokopec

Nedělejte si iluze, že automobilky jsou plné kreativních lidí, kteří od rána do večera vymýšlí technická řešení nových modelů na čistém listu papíru. Nezřídka prostě vezmou povedený stroj konkurence, rozeberou ho a udělají něco velmi povedeného. Tak tomu bylo i v případě Skylinu GT-R R32.

Představovat nějakému automobilovému nadšenci Porsche 959 by bylo jako nosit dříví do lesa. Svého času šlo o nejrychlejší silniční auto na světě, jehož některé varianty byly schopné se rozjet na 339 km/h. A protože se zároveň Zuffenhausenu povedlo do jednoho celku skloubit závodní DNA, komfort luxusního sedanu a schopnost pohybovat se bez problémů na suchu, mokru i sněhu, byl model 959 rovněž považován za jedno z nejpokročilejších aut minulého století, co se technologií týče.

Dle dostupných pramenů Porsche vyrobilo 337 exemplářů, z čehož 37 kusů má připadat na prototypy a 29 na verzi Sport. Zbytek pak tvoří varianta Komfort (sic, jsme v Německu) doplněná závodními speciály. Jeden z 266 exemplářů měl nadmíru zajímavý život, neboť si jej skrze belgického dealera Porsche koupil sám Nissan. Japonská automobilka si ale vůz nekoupila z ryzího nadšení - rozmontovala jej a podrobila rozsáhlému výzkumu, přičemž její technici se zaměřili především na sofistikovaný systém pohonu všech kol.

Veškeré nabyté znalosti pak Nissan uplatnil u vlastního čtyřkolky, na níž byl následně postaven Skyline GT-R R32. Poté, co automobilka byla s Porsche hotová, bylo vůz se šasí č. 022 prodán jednomu z jejích techniků. V roce 2019 jej koupila společnost Canepa, která již o šestnáct let dříve spustila program zaměřený na vylepšení a modernizaci tohoto modelu. Modifikace se přitom zaměřují na přeplňování, výfuk či kontrolní systémy, stejně jako na samotný bodykit.

Canepa renovacemi vozu, který měl v době koupě najeto pouze 1 600 kilometrů, strávila více než čtyři tisíce hodin. Během nich byl vůz znovu rozmontován a následně očištěn do posledního šroubku. Souběžně s tím se dočkal i některých nových komponentů, jako jsou třeba tlumiče Penske a titanové pružiny Zároveň došlo na instalaci lepších brzd či 18palcových litých kol. Původně stříbrný odstín Polar Silver pak byl nahrazen novou barvou karoserie Oak Green.

Modernizace se dotkla i pohonné jednotky, načež může 2,8litrový plochý šestiválec počítat s titanovými ojnicemi, zesílenými hřídelemi či třeba titanovým výfukem. Výsledkem je více než 800 koní a 881 Nm točivého momentu, což jsou o poznání zajímavější čísla než původních 450 koní a 500 Nm. Na stovce je tak vylepšené Porsche 959 za 2,5 sekundy, přičemž jeho maximum činí 370 km/h. To jsou srovnatelné hodnoty s tou vůbec nejlepší současnou ligou.

Tento exemplář jde nyní do aukce, která se koná 1. a druhého března na Amelia Islandu na Floridě. Canepa uvádí, že ona renovace vyšla na 950 tisíc dolarů (cca 22,4 mil. Kč). Asi nikoho by proto nemělo zaskočit, že nejnižší odhad počítá s odklepnutím 3,25 milionu dolarů (76,7 mil. Kč). Pokud je to ale pro vás příliš velké sousto, společnost Broad Arrow Auctions, která má dražbu na starosti, pořádá na sklonku dubna aukci zaměřenou jen na Porsche, kde lze čekat i levnější vozy.

Aktuálně to tak nicméně nevypadá, jediným oznámeným kouskem je totiž závodní Porsche 908/02 Langheck Flunder Spyder, které se v roce 1970 objevilo na startu 24 hodin Le Mans. Jde tedy přesně o ten exemplář, který zazářil i ve snímku Steva McQueena. Ve skutečnosti přitom daný ročník dojel na celkovém třetím místě za dvěma Porsche 917. McQueen v něm pak ostatně dojel druhý během 12 hodin Sebringu. Odhad od 4,75 milionů USD (přes 112 mil. Kč) tak nepřekvapí.

