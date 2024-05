80 procent všech vyrobených Mercedesů G stále jezdí. Značka doufá, že u elektrické verze to bude stejně, ale jak by mohlo? včera | Petr Prokopec

Je to legenda v principu nikoli nepodobná Porsche 911 a taková auta lidé prostě udržují při životě. Jenže nedělají to z plezíru, faktorem je také to, že se jim to vyplatí. U elektrické varianty to nebude fungovat, když to nefunguje ani u Tesly Model S.

Nelze zpochybnit, že za poslední zhruba dekádu a půl ušla elektromobilita slušný kus cesty vpřed. Se současnými bateriovými vozy tedy dojedete dál než s jejich předchůdci, lze je rychleji dobít a jejich bezprostřední projev dokáže být atraktivní. Problém je ale v tom, že rozdíl v použitelnosti spalovacích a elektrických aut je tak ohromný, že i když se staly elektromobily možná i násobně lepšími, nejsou pořád nikde.

Problémem zůstávají baterie, které jsou příliš velké, příliš těžké, mají příliš malou kapacitu a vydrží sloužit příliš krátce. A znovu platí, že ani příští zlepšení některých jejich možností na dvojnásobek toho zase tak moc nevyřeší, navíc ani to není v dohledu, ani zdaleka. Tohle je důvod, proč bateriovým vozům tak rychle klesá jejich hodnota a už po dekádě je ani nadšení majitelé nejsou ochotni dál udržovat při životě. Je to prostě moc drahý špás.

Dejte si s tím nyní do kontextu slova Michaela Schiebeho, který má u Mercedesu na povel nejen AMG či Maybach, ale také legendární Geländewagen, tedy třídu G. Ten pro Motor1 uvedl, že „80 procent všech kdy vyrobených tříd G je stále v provozu“. To je opravdu pozoruhodné, když první exempláře byly smontovány již v roce 1979, ale ani nás to nepřekvapuje. Takto lidé s legendárními auty zacházejí, též Porsche se v případě modelu 911 chlubí tím, že na silnicích se pohybuje pořád 70 procent všech vyrobených aut, a to se prodává dokonce od roku 1964.

Za tento stav Géčko vděčí třem faktorům - jednak samozřejmě svým kvalitám, jednak svému zachování hodnoty a jednak relativně nenákladným možnostem, jak jej udržet při životě. V nejhorším případě se na něm může pokazit motor či převodovka, které jsou sice drahé, ale obvykle je lze relativně levně opravit a případně je k dispozici dost repasovaných jednotek. Něco takového u elektrického provedení Géčka, které Mercedes nedávno představil, rozumně očekávat opravdu nejde.

Nesmyslně nazvaná verze „G580 with EQ Technology” má paket baterií o kapacitě 116 kWh, to může být baterie klidně za milion korun. Přesto Schiebe očekává, že elektrické verze budou žít podobně dlouho jako ty spalovací. Jak by ale mohly? Pokud nedojde k nějakému drastickému zlevnění baterií v krátkém časovém horizontu, dopadnou stejně jako dnes dopadají první Tesly Model S. Za 8 až 10 let se z většiny aut stěží stane něco jiného než soubor náhradních dílů.

Možná i proto se Schiebe dodává, že Mercedes „chce být automobilkou zaměřenou na zákazníky“ a „dodá zákazníkům, co chtějí. A pokud požadují osmiválce, pak je naším úkolem jim nabídnout velmi efektivní a velmi výkonné motory V8“. Tohle třícípá hvězda v posledních letech neříká ani pod tlakem, natož dobrovolně. Nyní se zdá, že si sama připouští, že tradiční klientela, která Géčko udržuje dekády naživu, po elektrickém provedení stejně nesáhne. Ostatně Mercedes už v poslední době leccos přehodnotil.

„Máme zákazníky, kteří osmiválec opravdu milují. A budou ho milovat navěky. Mohou proto jít a koupit si G63. Pokud ale chtějí výkonné a zároveň velmi efektivní spalovací ústrojí, mohou zvolit šestiválcové G550. A poté zde máme elektromobil pro ty, kterým se líbí tvar, design a vůbec podstata třídy G, ovšem zároveň nám říkají, že v současné době již zkrátka nechtějí řídit spalovací auta. A tak jsme z obchodní podstaty zvolili strategii, která je prakticky bez rizika,“ dodává manažer Mercedesu. Snad to tak zůstane, dosud se Mercedes chlubil spíš riskantními sázkami na jedinou kartu, ne „strategiemi, které jsou prakticky bez rizika“.

Bude elektrické verze třídy G vlastní stejná dlouhověkost jako u spalovacích variant? Nedokážeme si představit, jak by to bylo možné. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Motor1

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.