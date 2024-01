85,4 procenta aut loni prodaných v EU mělo spalovací motor, navzdory všem nařízením, dotacím, pokutám i mohutné propagandě před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Z toho, co se člověk v posledních letech dočte v médiích, co vidí za reklamy, co hlásají automobilky a co se nám pokouší namluvit politici, se snadno může zdát, že elektromobily vládnou automobilovému trhu. Realita je úplně jiná.

Popravdě řečeno nevím, z čeho se to bere, ale nebývalo to tak. Jestli je něco pro svět (a zdaleka ne jen ten automobilový) posledních let typické, pak je to obrovský rozpor mezi tím, jak se o něm veřejně mluví, a jaký ve skutečnosti je. Kdybyste si dělali o světě obrázek kupříkladu jen z médií (ale nejde zdaleka jen o ně), budete nutně trpět intenzivními pocity derealizace, když se pak v tom samém světě ocitnete osobně. Budete prostě mít pocit, že je úplně jiný.

V případě médií to patrně pramení ze stále intenzivnější potřeby dění formovat a nikoli reflektovat, ale nemůže to být celé vysvětlení. My jsme si na každý pád dávno dali za cíl hlavně nastavovat zrcadlo skutečné realitě a ty virtuální raději bořit než vytvářet. A i když zůstaneme jen u aut, je tu vskutku dostatečný prostor se něčemu takovému věnovat.

Však kdo sleduje novinky z automobilového světa, ten mohl během posledních pár let snadno nabýt dojmu, že se v zemích EU prodávají pomalu už jen elektrická auta díky extrémnímu protežování a pozornosti, kterou jim téměř všichni věnují. Je toho skutečně bláznivě mnoho - elektrická auta jsou na evropské úrovni masivně dotována přímo i skrze mechanismy jako flotilové emise CO2, jsou přímo dotována na jednotlivých trzích, spalovací vozy jsou uměle zdražovány tímtéž, v zemích jako Francie, Nizozemsko, Dánsko a mnohých dalších jsou přímo zatěžována brutálními lokálními daněmi, jsou tu enormní umělá zdražení fosilních paliv, silniční daně... Je toho milión. A k tomu je tu ona pozornost.

Většina automobilek nepočítá s žádnými jinými vozy do budoucna, většina automobilek představuje stále méně jinak koncipovaných modelů, většina automobilek spalovací vozy pomalu nepropaguje, většina automobilek má na prvních místech svých webů elektrické cokoli... V médiích se dávno nepíše skoro o ničem jiném (ať ž v dobrém či zlém), vidět v nich reklamu typu: „Super nový diesel se spotřebou 4,5 litru za 399 tisíc Kč!” je prakticky nemožné. Člověk by čekal, že skoro nic jiného neprodává, nic ale nemůže být dál od pravdy.

Ono se stačí zajít podívat do skoro libovolného českého dealerství s auty a poptat se prodejců, jak se jim s takovými vozy daří. Pokud nebudou mít strach z toho, že je „pošlou na převýchovu”, namalují vám naprosto odlišný obrázek, který je nakonec vidět i v prodejních statistikách Sdružení prodejců automobilů - loni měly elektromobily na českém trhu podíl 3 procenta přesně, 97 procent aut tedy mělo jiný pohon. A když škrtnete Tesly a Škody, zjistíte, že se bavíte o méně než 1,5 procentu všech prodaných aut, to je skoro nic.

Ale jasně, barbarské Česko, v EU je situace jistě jiná. No, je, ale ne zase tak moc. Jak nyní vidíme z dat asociace výrobců ACEA, 85,4 procenta nově procent aut loni prodaných v zemích Evropské unie mělo pořád spalovací motor. To prosím navzdory všem nařízením, dotacím, pokutám i mohutné propagandě. A nevyčítejte nám slovo „propaganda”, byť se často používá v poněkud negativních konotacích. Z definice jde o „šíření myšlenek a názorů s cílem získat přívržence”, což zacházení s elektromobilitou v posledních letech splňuje bezezbytku.

Jsou to vlastně překvapivá čísla, když se na věc podíváme touto optikou. Abychom byli konkrétní, loni bylo v EU prodáno 10 547 716 nových aut, což je mimochodem znovu docela dost (o 13,9 procenta víc než předloni). Prakticky všechny jednotlivé trhy mířily vzhůru a elektromobily rostly též - prodalo se jich 1,5 milionu, o 37 procent víc než předloni. Ale absolutně i relativně to vzhledem k výše popsanému stavu věcí není ohromující, ostatně jejich tržní podíl už se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil jen o 2,5 procentního bodu na 14,6 procenta a taktak překonaly diesely, o kterých roky nikdo neslyšel (nic dobrého).

Všechna ostatní auta jsou zkrátka spalovací, hybridní nebo mild-hybridní, takže prostě téměř úplně či úplně spalovací. I plug-in hybridy jsou dominantně spalovací, ty navíc vyklízí pole (7,7 místo 9,4 % tržního podílu ve srovnání let 2023 a 2022). A pikantní je také pohled na jednotlivé automobilky a jejich modely.

I když nejžádanějším modelem auta se loni v Evropě patrně (zatím podle údajů Dataforce, na data JATO Dynamics čekáme) stala Tesla Model Y, je to jen tím, že to už prakticky jediná mohutně prodávaná Tesla a jediný šířeji žádaný elektromobil - v třicítce nejžádanějších typů aut na starém kontinentu nenajdeme jediný další elektrický vůz. V případě automobilek vládne koncern VW před Stellantisem, Renaultem, Hyundai a Fordem. Pak přichází řeč na Teslu, jejích 279 tisíc prodaných aut je ale opravdu málo vedle 2,75 milionu aut dodaných VW.

Je to prostě takový návrat do reality. Elektromobily se prodávají, neprodává se jich málo a navzdory těžkostem dokážou prodejně růst. Ale dynamika slábne a celková tržní pozice absolutně, ale absolutně neodpovídá dojmu, který vyvolávají zmínky o nich.

Taková Škoda by bez spalovacích motorů prakticky nemohla existovat. Podívejte se ale, o čem mluví, co plánuje, co propaguje, co preferuje její web. A pak si to dejte do kontextu s 1,86 % loni prodaných elektrických aut v Česku. Dva jiné světy? Napříč Evropou i značkami je to velmi, velmi podobné. Foto: Škoda Auto

Zdroje dat: ACEA, SDA, Dataforce, JATO Dynamics

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.