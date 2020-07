Auta, kterým nejčastěji odchází těsnění hlavy motoru. Opravy bývají velmi drahé před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Consumer Reports

Mechanický problém na motoru je jednou z těch nejdražších poruch, které mohou vaše auto stihnout. Samotné prasklé těsnění pod hlavou je ještě vcelku dobře řešitelnou věcí, může ale pramenit v mnohem horší komplikace.

Necelý tisíc korun. Tak málo vám v případě některých aut stačí na koupi nového těsnění pod hlavou válců, servisní úkony spojené s jeho výměnou jsou ale o mnoho dražší. Ještě horší ale je, že jde o jeden z nejdůležitějších komponentů, neboť odděluje chladicí okruh od mazacího. Jakmile selže, začne docházet k průsakům či únikům jedné či obou kapalin a výsledkem může být i zadřený motor, jehož oprava stojí majlant.

Problémem nicméně je, že poškozené, prasklé či špatně instalované těsnění nelze ihned odhalit, byť jednou ze známek může být svítící kontrolka diagnostiky motoru. Proto přichází vhod nová studie amerického magazínu Consumer Reports, která se zaměřila právě na vozy, jimž odchází těsnění nejčastěji. Na první pohled se nejedná o dobrou vizitku pro značku Subaru, která má mezi deseti nejhoršími modely hned čtyři zástupce. Za tím nicméně stojí riziko, jež výrobci začínají podstupovat stále více.

Řeč je o sdílení techniky, která se japonské automobilce v tomto případě až tak nevyplatila. Modely Outback, Forester a Baja pohání prakticky identický plochý čtyřválec. Ač tedy de facto Subaru selhalo pouze jednou, toto selhání nakonec mělo mnohem širší dopad. Přesně v tom tkví zvláště mediální nebezpečí sdílených komponentů. Stačí málo a hned několik modelů dostane černou kaňku. To následně zákazníky vede k závěru, že nekvalitní je samotný výrobce.

Na obranu značky je nicméně třeba dodat, že selhání těsnění nepřichází po pár tisících najetých kilometrech. Místo toho jsou jím vozy Subaru z modelových let 2006 a 2007 postihovány na prahu zhruba 160 tisíc km, což se týká i novější Imprezy z roku 2010. Problémy se nicméně nemusí objevit ani před příchodem cca 250 000 km. To je již nájezd, na jaký nemusí většina prvních majitelů dosáhnout, na problému to ale nic nemění.

Při koupi ojetiny tak může jít o fatální nedostatek, zvláště pokud nedojde včas na jeho odhalení. Cena opravy pak může přesáhnout zbytkovou hodnotu vozu, ostatně mnozí majitelé zmiňovali sumy okolo 100 tisíc korun. Znovu jen připomínáme, že příčinou byl díl, který stojí kolem tisícovky. Problémem však není pouze pro Subaru, ale rovněž pro BMW, a to jak pro řadu 3 (rok 2007), tak hlavně pro novější X5 z roku 2013.

Mnichovské SUV je navíc spjato také s nízkým nájezdem, při koupi ojetiny je proto třeba věnovat motorovému prostoru extra čas. Platí to rovněž o Mini Cooper/Clubman (2008) nebo Chevroletu Cruze (2011). Mimo to se pak do žebříčku deseti nejhorších aut nastěhovali dva japonští zástupci, a sice Infiniti M a Mazda MX-5. Druhá generace kultovního roadsteru tak sice může přinášet nemalé radosti, ale také příliš drahé starosti.

Mezi deset aut, jimž nejčastěji odchází těsnění pod hlavou válců, patří BMW 3 (2007), Subaru Impreza (2010), Subaru Outback (2007), Subaru Forester (2006), Chevrolet Cruze (2011), Subaru Baja (2006), Mini Cooper/Clubman (2008), Mazda MX-5 (2000), BMW X5 (2013) a Infiniti M (2008). Foto: Automobilky/Consumer Reports

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec