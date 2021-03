Auto, které se stará o prodej téměř všech kombíků v USA, dorazilo konečně i do Evropy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Subaru

Jeho popularita je tak obrovská, že se zvládlo dostat mezi 20 nejprodávanějších modelů Ameriky vůbec a mezi kombíky nemá jediného pořádného konkurenta. Teď chce uspět i na starém kontinentu.

Nové Subaru Outback je jasně nejprodávanějším kombíkem Ameriky. V zemi, kde vozům tohoto typu vůbec nefandí, si loni připsal 153 290 prodaných kusů, což je sice o nějakých 15 procent méně než předloni, ovšem nesmíme zapomínat, že koronavirus srazil celý trh níž. Outback si tak udržel své výsadní postavení, neboť v USA nenajdeme v podstatě žádný jiný pořádně prodávaný kombík, natož pak takto. A udržuje si ho dál, neboť letošní prodeje za první dva měsíce dosahují předpandemické úrovně.

Své reputaci Japonci hodlají dostát i odhalením nové varianty Wilderness, která se nejspíše ukáže v řádu hodin. Nové provedení by podle všeho mělo dostat ještě velkorysejší světlou výšku, stejně jako off-roadové obutí a robustnější vizáž. Je však otázkou, zda tohoto provedení se dočkáme také v Evropě, základní základní Outback tu ale dva roky po premiéře v ve Státech konečně přivítat můžeme.

Jak se dalo očekávat, po stránce vizuální na výrazné změny nedošlo. Jediné rozdíly lze tak hledat v barvě světlometů, jenž odpovídají evropským normám. Více novinek již najdeme pod kapotou, kde prozatím bude trůnit pouze jediná jednotka, a sice 2,5litrový plochý čtyřválec, jenž produkuje 180 koní. Automobilka přitom uvádí, že ve srovnání s dosavadní jednotkou je nových 90 procent komponentů, přičemž kvůli přísnějším emisním regulím byl zvýšen i kompresní poměr.

S tímto agregátem je spojena vylepšená automatická převodovka CVT, která umí pracovat i s osmi virtuálními rychlostními stupňi. Nově se přitom chlubí přepracovanou hydraulikou a olejem s nižší viskozitou, což snížilo výkonnostní ztrátu o podstatných 22 procent. Mimo to je přitom součástí komba rovněž stálý pohon všech kol, který se již standardně chlubí vektorováním točivého momentu a kontrolou jízdy ze svahu. Světlá výška pak narostla na 213 milimetrů.

Subaru novinku postavilo na modulární platformě SGP, ke které se váže o 50procentní redukce náklonů karoserie. Zároveň byla o 70 procent navýšena torzní tuhost, přičemž robustnější je i přední zavěšení. Počítat lze ovšem také s přepracovaným řízením, které je rychlejší a zlepšuje stabilitu. Tím se dostáváme do kabiny, kde automobilka počítá s 11,6palcovým centrálním displejem ve tvaru tabletu. Doplnit jej přitom může voděodolné čalounění.

Japonci dále zmínili, že v případě sklopení zadních sedadel pobere zavazadelník až 2 143 litrů. To by již řadu váhajících Evropanů mohlo ke koupi popostrčit, byť stěžejní pochopitelně bude cena. Ta prozatím nebyla oznámena, pročež už jen dodáme, že ve Státech počítá nový Outback mimo jiné s 2,4litrovým přeplňovaným čtyřválcem, který koní produkuje 260 koní. Takový motor by ale jistě neměl „dostatečně evropskou” spotřebu, a tak se jej tu stěží kdy dočkáme.

Nové Subaru Outback konečně přichází i na evropský kontinent. Prozatím jen v jedné motorizaci, která počítá s 2,5litrovou atmosférou a převodovkou CVT. Chalupáře by nicméně mohl zlákat zavazadelník, jenž pobere až 2 143 litrů. Foto: Subaru

Zdroj: Subaru

Petr Prokopec