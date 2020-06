Belgie chce zakázat reklamu na velká a těžká auta. Asi zapomíná, jaka jsou nejtěžší před 3 hodinami | Petr Prokopec

Není to poprvé, co někoho slyšíme hovořit o některých autech jako o zlu srovnatelném s cigaretami. Problém v tomto případě ale je, že nejtěžší auta jsou ta elektrická, která Belgie naopak protěžuje.

Kdyby hloupost nadnášela, tak se tu budete vznášet jako holubička. Tuto legendární hlášku pronesl již před čtyřiceti lety Miloš Kopecký coby doktor Štrosmajer v seriálu Nemocnice na kraji města směrem k Ivě Janžurové. Platí to dodnes a často pak v případech, kdy se o slovo přihlásí politici. Ti ve svých funkcích často ztrácí kontakt se skutečným světem a unikají jim souvislosti, které ostatní vidí na první pohled.

Nejnověji to připomínají belgické strany Ecolo-Groen a cdH. Ty navrhují, aby Belgie zakázala veškeré reklamy na automobily emitující více než 95 gramů CO2 na kilometr a velké modely vážící více než 1 400 kg. Není to poprvé, co o takové věci slyšíme, přičemž důvody byste si domysleli. Jednak jde o uhlíkovou stopu, jednak také skutečnost, že těžké automobily mohou v případě kolize způsobit mnohem větší újmu na zdraví i majetku lidem okolo. Dotyčným ale zjevně nedošlo, že jasně nejtěžší z nových vozů jsou elektromobily.

Právě v reakci na alternativní pohon již byla oslovena jedna z političek stojících za návrhem, a to Sarah Schlitz. Té se zástupci belgického magazínu Fleet zeptali, jak by situaci chtěla řešit třeba u takového elektrického Peugeotu e-208, který váží 1 455 kilo. Ač by tedy Bruselem měl být pomalu vynášen do oblak, nový zákon by stál za zákazem jakýchkoli pokusů o jejich zviditelnění. Dle Schlitz ale nejde o zásadní problém, politička si je totiž jistá tím, že francouzská automobilka by se dokázala dostat hmotnostně i níže.

Jasně se tak ukazuje, že o technické podstatě aut nemají politici ponětí. I proto jsou jejich příkazy, zákazy a nařízení zcela nesmyslná a logiku popírající. A jak se navíc zdá, na vrchol jsme se ještě nedostali. Zmíněná politička dodává, že pokud nebude možné stáhnout hmotnost na 1 400 kg, šlo by limit posunout i o sto kilogramů výše. Ani to ale neřeší prakticky nic.

Je totiž třeba si uvědomit, že vysoká hmotnost je dána hlavně současnými akumulátory, které nemají alternativu a váží mnoho set kilogramů i s relativně omezenou kapacitou. Taková Tesla Model 3 tak s nejmenšími akumulátory a pohonem zadních kol váží 1 611 kg, větší Model S v základní a prakticky neprodávané konfiguraci začíná těsně pod 2 tunami. Porsche Taycan, Audi e-tron či Jaguar I-Pace na tom nejsou lépe. Přesto nikde není psáno, že takový záměr nebude přijat, racionální přístup k čemukoli bývá Bruselu cizí.

Pokud by byl schválen návrh belgických poslanců, mohla by se v reklamách objevit třeba taková Škoda Citigo-e iV vážící 1 235 kg



Taková Tesla Model 3 by ale již sítem neprošla, jako skoro žádné jiné elektrické auto

