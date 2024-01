BMW potichu trumflo Teslu, nechalo si vyvinout vlastní roboty, které nahradí dělníky, už si uvaří i kafe včera | Petr Prokopec

Mnichovská automobilka se v automobilové branži profiluje v poslední době poměrně konzervativně, přesto je to právě ona, která se spojila s americkou firmou s cílem nahradit i dnes nenahraditelnou lidskou práci humanoidními roboty.

Lidé pracující v automobilové branži se zřejmě musí připravit na propouštění. Pokud politici oslaví úspěch s vnucováním elektromobility, je to kvůli následnému zmenšení celého trhu nevyhnutelné, nároky na lidskou práci ale budou klesat tak jako tak. Celým oborem už pěkných pár let hýbe maximalizace automatizace, která nyní stojí na prahu dalšího zásadního zlomu.

Ačkoli se vám možná ve škole učitelé smáli, když jste si onehdy představili jako robota „plechového člověka”, který vám třeba uválí těsto, protože kuchyňský robot bude spíš stroj, který tutéž práci zastane v docela jiné formě (a obvykle je tomu stejně při výrobě aut), jsou právě humanoidní roboti oním dalším bodem zlomu. Ať už kvůli tomu, že některé práce jsou dnes uzpůsobeny tomu, že je dělá člověk, takže je snazší nahradit člověka humanoidem a nikoli úplně jinak koncipovaným strojem, nebo proto, že jsme pro určité činnosti ještě nic lepšího nevymysleli.

S robotickými zaměstnanci tedy automobilky již nějaký ten pátek experimentují a asi nejdál to poslední dobou dotáhla Tesla. Pohyby jejího Optima druhé generace jsou již zcela lidské, a tak má potenciál zvládat i operace vyžadující velký cit. A jelikož se zvládá vypořádat i s vajíčky, jejichž skořápku nepromáčkne, lze vlastně možná i tvrzení Elona Muska, že během dekády a půl bude po celém světě odvádět práci více než miliarda robotů.

Váhu slovům šéfa Tesly aktuálně dodalo BMW, o jehož aktivitách na stejném poli informuje agentura Reuters. Německá automobilka se spojila s americkou firmou Figure a dohromady vyvíjí právě humanoidy, kteří budou v prvé řadě zaměstnáni v továrně ve Spartanburgu, kde pracuje asi 11 tisíc lidí. Značka přitom uvedla, že roboti budou integrováni do pomalu všech pater výrobního procesu, chybět tedy nebudou ani v karosárně či ve skladech. Na jejich začlenění pak má dojít v horizontu 12 až 24 měsíců.

Ani jedna ze stran zatím nezveřejnila podrobnosti. Brett Adcock, šéf společnosti Figure, nicméně naznačil, že v prvé fázi se počítá s menším množstvím robotů, kteří budou naprogramováni na ty jednodušší operace. Jak ovšem bude postupovat vývoj a roboti se naučí i náročnějším úkonům, měl by počet robotů v továrně narůstat. „To nám umožní dosáhnout větší efektivity,“ uvedl k věci šéf výroby BMW Robert Engelhorn. Jak ale můžete vidět níže, roboti toho hodně umí i dnes - uvařit si kafe pro ně není problém.

Pro americkou firmu to znamená rychlý start, neboť se svými aktivitami začala teprve v roce 2022. Již za dvanáct měsíců pak přišla s videem, na kterém její humanoid zvládal chodit či vařit kávu. Adcockovi se to povedlo mimo jiné i proto, že do svého týmu zlákal experty dříve pracující právě pro zmiňovanou Teslu. A stejně tak i pro společnost Boston Dynamics, jejíž roboty hodlá pro změnu využívat Hyundai. Zapojení BMW pak pochopitelně bylo klíčovým impulsem pro další posuny.

„Roboty jsme navrhli tak, aby mohli pracovat vedle lidí. Spolupráce s BMW na automatizaci výroby je tak oceněním našich snah,“ uvedl Adcock. Zároveň dodal, že zatímco v současné době humanoidé zvládají mnohé operace, do budoucna by měli také mluvit, aby kupříkladu vedoucí linek měli potvrzeno, že umělá inteligence jejich příkazu rozumí a bude dle něj jednat. V té chvíli ale již lidští dělníci opravdu začnou být zbyteční, to je ostatně konečný cíl.

Automatizace výroby je nevyhnutelný a dlouhodobě probíhající proces, nově se dostala do této podoby. Foto: Figure, tiskové materiály

