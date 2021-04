Cena náhradních motorů Porsche Taycan bourá představy o levném servisu elektromobilů před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Porsche

Jedním z argumentů příznivců aut na elektrický pohon je jejich konstrukční jednoduchost a z ní vyplývající nižší náklady na provoz a servis. Cena motorů elektrického Porsche odpovídající několika celým autům to ale úplně nepodporuje.

O elektromobilitě se mluví stále častěji, což jen uvítat. Okolo nejskloňovanější současné alternativy k autům se spalovacími motory se totiž šíří spousta pozitivních informací, které ale ne vždy korespondují s realitou. Bateriový elektrický pohon v jeho současné podobě rozhodně není řešením, které by bylo možné použít všude, neboť zdolávat s ním velké vzdálenosti v minimálním čase či s ním na velkou dálku převážet těžké náklady je zkrátka nemožné. Stejně tak je otázkou, jak moc korektní je spojovat jej s ochranou přírody. Stačí si uvědomit špinavá tajemství těžby vzácných kovů a jejich dalšího zpracování, mnohokrát jsme zmiňovali i emise vznikající při výrobě elektřiny, které mají k nulovým též hodně daleko.

Dnes tu ovšem nechceme mluvit o těchto problémech, zaměříme se na jiný, na ceny. Nejde však o ceny baterií, o kterých je známo, že jde o vůbec nejdražší komponent elektromobilů. V našem hledáčku tentokráte uvízly elektromotory a s nimi související náklady na servis. Už dříve se ukázalo, že servisovat elektromobily není tak levné, jak se tvrdí, to ale šlo o obvyklé, průběžné výdaje. Co když ale takovému elektrickému autu „odejde” motor, což se třeba u Tesel stává docela často? Ani v tomto případě není řešení levné, zdaleka ne.

Automobilka z Zuffenhausenu si totiž za přední jednotku Taycanu Turbo S účtuje 16 tisíc Eur, tedy asi 417 tisíc Kč. A za tu zadní chce 11 tisíc Eur, tedy asi 287 tisíc Kč. To znamená, že za oba motory dáte neskutečných 704 tisíc korun. Pokud si přitom uvědomíte, že taková Dacia Sandero u nás stojí od 239 900 Kč, měli byste za danou sumu skoro tři, kdybyste zatlačili na prodejce a dostali auta se slevou, tak možná i celé tři.

V tuto chvíli musíme udělat menší odbočku a vrátit se do loňského roku, kdy Ford po dvou dekádách vrátil na výrobní linku 7,3litrový osmiválec zvaný Godzilla. Tato pohonná jednotka produkuje 435 koní a 644 Nm točivého momentu, což je jen o chlup nižší výkon, než s jakým je spárován zadní elektromotor Porsche Taycan. Oproti němu však stojí o poznání méně, modrý ovál si za pohonnou jednotku účtuje 8 150 dolarů (178 tisíc korun).

Pokud bychom v této chvíli do hry přizvali dražší přední elektromotor, pak místo něj si můžete dovolit dokonce dvě Godzilly. Přitom vám zbyde ještě 60 tisíc korun, které můžete následně utratit za letitý pick-up, pod jehož kapotu jeden z agregátů namontujete, zatímco druhý si ponecháte v záloze. V té chvíli pochopitelně nebudete dynamicky Porsche stačit, ovšem na druhou stranu to se vám nebude moci rovnat v rámci praktičnosti.

Znovu se tak ukazuje, že elektromobilita není levnou záležitostí v žádném ohledu. Tak to vypadá jen na úvod, neboť ceny aut jsou výrazně dotované a elektřina není zatížena takovými daněmi. Stačí se ale podívat na skutečné ceny, ceny elektřiny s podobným zdaněním (či v Německu, kde jsou zatíženy náklady na generování drahé „zelené” energie) nebo náklady na některé díly a iluze je pryč. Není tedy až tak překvapivé, že se spousta elektromobilů nedožije ani 10 let, ale do šrotu zamíří ještě před uplynutím této doby. Opravovat je se totiž nevyplatí. Pokud si přitom uvědomíme, že v té chvíli ještě stále nemusí být vykompenzovány úvodní emise spojené s výrobou, je skutečně otázkou, o jaké ekologii se v jejich souvislosti mluví.

Pohonné jednotky pro Porsche Taycan Turbo S nejsou vůbec levnou záležitostí, namísto nich byste si mohli pořídit dvě až tři Dacie Sandero. Foto: Porsche

Zdroj: Drive Tribe

Petr Prokopec