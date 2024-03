Číňané začali prodávat své nové luxusní monstrum. Nabušené SUV větší než Kodiaq stojí jen 413 tisíc Kč před 6 hodinami | Petr Prokopec

A fascinující poměr hodnoty a ceny není tím jediným, čím tento vůz dokáže zaujmout. V době, kdy se evropské značky pomalu stydí za to, že dál prodávají benzinová a dieselová auta, se nový Jetour chlubí spalovacím motorem pod kapotou.

Svého času jsem svým rodičům málem způsobil těžké spaní. Ne proto, že bych někde něco ukradl či někomu ublížil, stačilo jen, že jsem se jako malé dítko na povinné prvomájové oslavě při dlouhém proslovu komunistického pohlavára nudil. A tak jsem se neprozíravě zeptal, jak dlouho bude ten blbec mluvit. V té chvíli se okolo nás rozhostilo hrobové ticho a mí rodiče se stali středem velmi nežádoucí pozornosti. Naštěstí nás nikdo takříkajíc nepíchnul na nástěnku, pročež otec i matka mohli chodit dále do práce a já se sestrou do škol.

Od té doby uplynulo moře let, dnes bychom měli žít ve svobodné společnosti, kde má každý právo říci na svůj názor. Všichni ale víme, že tak jednoduché to není. Formálně ano, legálně do značné míry též, fakticky ale existuje stále více postojů, které je lepší veřejně neprojevovat, neboť tu zase může jít o kariéry a prospívání vašeho nejbližšího okolí. A prostředky k tomu vedoucí jsou vlastně ještě horší než ty legální. Proti formálnímu obvinění se můžete bránit, můžete se obhájit před soudem, proti veřejnému odsuzování či ostrakizaci ze strany formálně neukotvených, ale ve výsledku mocných organizací se bránit není jak. Nedávno jsme takové případy probírali.

Žijeme v některých ohledech znovu ve světě jedné „pravdy”, která nesnese oponenturu. Postavit se dnes proti nařizování elektromobilů, i když jste profesor techniky, znamená jít proti mnohým. A je jedno, že vám většina bude fandit, na to se tu nehraje a když se proti vám zvedne vlna odporu, skoro nikdo se vás ve strachu o své vlastní blaho nezastane. Své o tom ví o automobilky, které sice pořád žijí z prodeje spalovacích aut, za to, že má nějaký vůz pod kapotou pořádný benzin nebo diesel, už se ale pomalu stydí. Mizí označení ze zádí, loga z krytů motorů, fotografie pohonných jednotek z galerií tiskových záběrů...

V tomto kontextu je pozoruhodné, že v Číně - ze všech zemí zrovna v této komunistické velmoci - taková atmosféra nepanuje. Dokazuje to i modernizovaný Jetour X90 PRO, jehož tvůrci se rozhodli, že dají mnohem více najevo, jaké ústrojí jej pohání. Nejde přitom ani o elektromobil, ani o plug-in hybrid, nýbrž o čistě spalovací motor.

Jetour X90 byl původně představen již v roce 2018. Tři léta na to dorazil facelift, se kterým dorazilo také rozšíření názvu o slůvko Plus. Tato varianta se loni dočkala menší modernizace, vedle které dorazila také plug-in hybridní varianta pojmenovaná Shanhai L9. Ta se lišila čelní maskou, stejně jako dekorativním zadním sloupkem, jenž napomáhal navodit dojem plovoucí střechy. Dovnitř se pak mimo jiné nastěhoval volič automatické převodovky ozdobený velkým kusem křišťálu.

Nově odhalené provedení PRO kráčí přesně ve stopách plug-in hybridu. Máme tu tedy jinou čelní masku, která má připomínat vodopád, stejně jako obří „šutrák“ na středovém tunelu. Více než co jiného je ovšem zajímavá plaketka, která se objevila na předním blatníku ze strany řidiče. Nápis 390TGDI či 290TGDI totiž hrdě odkazuje na spalovací ústrojí. V prvním případě se jedná o dvoulitr s 254 koňmi a 390 Nm, ve druhém pak o jedna-šestku naladěnou na 197 koní a 290 Nm.

Obě jednotky jsou přeplňované a doplněné o sedmistupňový dvouspojkový automat, obě pak roztáčí jen přední kola. Pohon 4x4 pak nelze pořídit ani za příplatek, což s ohledem na vzhled vozu i jeho délku (4 858 mm) působí poněkud divně. Pro Číňany nicméně čtyřkolka není až tak podstatná, zvláště když je jedna roztáčená náprava vychází levněji. X90 PRO přitom plně dostává této tradici, neboť ceny startují na 127 900 yuanech, tedy na zhruba 413 tisících korun.

Taková suma vám u nás nestačí ani na základní Škodu Kamiq, vůči níž inovovaný Jetour nabídne opravdu bohatou výbavu. Standardem jsou kupříkladu multimédia s 15,6palcovým dotykovým displejem, klimatizace či vyhřívaná sedadla. Těch nabízí základní varianta pět, přikoupit lze ovšem i třetí řadu. Ani plně vybavené SUV s onou silnější dvoulitrovou jednotkou ovšem nikoho nezruinuje, Jetour si za něj účtuje 171 900 CNY (554 tisíc Kč). Škoda Kodiaq, která je pořád o 10 „čísel” kratší, 197 koní v základu nemá (vlastně žádná verze dnes nemá ani oněch 197 koní) a předokolka je to též, dnes začíná na 1 040 000 Kč. To není jiná liga, to je jiný svět.

Čínské SUV X90 od Jetouru prošlo další modernizací, která mu přivála nejen rozšíření názvu o slůvko PRO, ale také třeba plaketku na předním nárazníku odkazující na to, co se nachází pod kapotou. V Evropě je to dnes skoro vyloučené. Foto: Jetour

