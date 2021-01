Číňané zveřejnili, co se děje v tamní továrně Tesly, ta je teď žene k soudu před 5 hodinami | Petr Prokopec

Po všem, co už o fungování Tesly zaznělo, nelze mít o dění v její čínské továrně iluze. Popis údajné reality ale přesto překvapí. Automobilka ale problémy nepřipouští, raději jde po médiu, které o nich informovalo.

Tesla nikdy nebyla synonymem kvality, nicméně ve svých počátcích na zpracování svých vozů nějakým způsobem přece jen dbala. Mimo to se řada nedostatků dala snadno odbýt tím, že je nasekal nováček v oboru, na kterého je třeba nahlížet trochu jinou optikou. Nicméně nyní se již píše rok 2021, což znamená, že od dodání vůbec prvního Roadsteru uběhne v únoru již třináct let. To není krátká doba, naopak jde o dostatečně dlouhý čas na to, aby Tesla problémy vyřešila. A aby se z chyb poučila a nedělala nové.

Realita je nicméně přesně opačná. Tesla dnes vyrábí daleko nejnekvalitnější auta vůbec a profesionálové v oboru už ani nemohou pochopit, jak po všech těch letech a veškeré kritice dokola dodává zákazníkům vozy s výrazně nelineárními spárami, nenavazujícími díly a dalšími jasně viditelnými nedostatky. Po internetu tak už dnes kolují návody, jak poznat šmejd od Tesly a odmítnout jeho dodání. Pokud totiž vůz akceptují ve stavu, v jakém jim jej Tesla dodala, mohou se připravit na potíže s jejich řešením, neboť arogantní chování je automobilce vlastní stejně jako ona nekvalitní výroba.

Přesto se některé věci mění. Tesla dosud negativní publicitu s tím spojenou ignorovala, nyní ale přešla do protiútoku. Rozhodla se žalovat čínský web PingWest kvůli sérii článků, která na základě svědectví zaměstnanců vykresluje fungování tamní Gigafactory. A neukazuje ji zrovna v dobrém světle. Současní i bývalí zaměstnanci totiž pod rouškou anonymity uvádějí, že „Tesla dělá vše proto, aby dosáhla svých produkčních cílů, a to zahrnuje i snížení vlastních kvalitativních standardů“.

Jeden ze zaměstnanců přitom dodal, že automobilka minimálně v jednom případě použila díl, o kterém věděla, že je poruchový. Nicméně i tak jej do vozů montovala, jinak by nezvládala vykrýt poptávku. To potvrzuje i jeden ze zástupců dodavatelů, dle kterého „jednoduše nezvládáme vyrobit dost komponentů, které by odpovídaly kvalitativním standardům. Je to stresující. Řešení bylo jednoduché - vadné díly se zaslaly Tesle.“

Další ze zaměstnanců dodává, že automobilka má systém dodavatelských řetězců nastavený tak nesmyslně, že je prakticky nemožné vadné díly odhalit. Nicméně jak již bylo zmíněno, Tesla se o to snad ani nesnaží. Místo aby změnila dodavatele či zavedla změny ve výrobě, rozhodla se snížit ony kvalitativní standardy. Zatímco tedy dříve musela auta před opuštěním továrny splnit 80 bodů, dnes je jich pouze 60.

Problémy tím ovšem nekončí. Tesla se totiž nechová zrovna příkladně vůči svým zaměstnancům, neboť původně nabízené teplé obědy nejprve vyměnila za svačinové instantní nudle a následně jen za chleba, který se lépe skladuje a je pochopitelně i levnější. Mimo to jsou zaměstnancům upírány benefity, dostávají nižší výplaty, než by jim dle tabulek měly náležet a na příplatky za přesčasy mohou rovnou zapomenout.

To vše má řídit Tom Zhu, globální viceprezident značky a šéf čínských operací, který po lidech požaduje, aby byli firmě vždy k dispozici spíše než komukoli či čemukoli jinému. To bylo potvrzeno ve chvíli, kdy jeden ze zaměstnanců byl odvolán z pohřbu svého otce, na který přitom dostal volno. Dalším pak bylo sděleno, že rozhodnout se mohou vždy dobrovolně, ale pokud firemní příkazy odmítnou, do práce již chodit nemusí.

Tohle je opravdu silná káva i na Teslu, ta se nyní rozhodla bránit žalobou. Čínskému médiu přitom dává čas do 8. února, aby svá tvrzení potvrdil důkazy, jinak se právníci obou stran uvidí u soudu. Je ovšem otázkou, zda se to Tesle vyplatí - její kontroverzní přístup ke kde čemu je známou věcí a kolegové z PingWest tvrdí, že vycházeli ryze z autentických svědectví z ověřených zdrojů. Tak či onak ale nelze dosavadní postup Američanů označit za šťastný - žalobou upozornili na články, kterých si dosud mimo Čínu jen málokdo všiml.

Když Tesla spouštěla v Číně výrobu, byla za pozornost médií ráda. Když ovšem nyní vychází najevo poměry v tamní továrně Gigafactory 3, kalifornská značka hrozí žalobou. Foto: Tesla

