Čínský soupeř Octavie míří do Evropy, Škodě chce sebrat i zákazníky z řad taxikářů včera | Petr Prokopec

/ Foto: Geely

Škodovka si vydobyla přízeň řady specifických skupin zákazníků, přičemž taxikáři patří mezi ně. Platí to i v Rusku, právě tam ale míří Geely se svým Emgrandem, který si chce získat nejen jejich srdce.

O čínském Geely už dnes byla řeč v souvislosti s modelem Coolray, který se začal v Evropě prodávat v inovovaném provedení. Není to ale jediná pro nás zajímavá novinka stále největší čínské automobilky, jejíž příchod byl oficiálně oznámen. Tou další je model Emgrand, který je z českého pohledu snad ještě zajímavější.

Opět nepřekvapivě míří primárně do Ruska, které se pro čínské automobilky stává druhou domovinou - v srpnu i září si z koláče tamního trhu ukously opravdu značný kus. A protože s jídlem roste chuť, Geely nově na taxikářské konferenci v Soči potvrdilo oficiální začátek prodejů 4 638 milimetrů dlouhého sedanu Emgrand. Ten je v zemi již nějaký ten pátek nabízen, ovšem pouze skrze neoficiální kanály, s nimiž byla dosud spojena cena okolo 2,2 milionů rublů (cca 506 tisíc korun).

Na kolik vůz vyjde oficiálně, zatím není známo, dorazit by nicméně měl do konce roku za nižší sumy. Dovážen nebude z Běloruska, kde dochází na montáž lokální verze v továrně společnosti BelGee, nýbrž přímo z Číny. To je ve finále pro klientelu dobrá zpráva. Dosud nabízené exempláře, které pocházely právě z běloruské továrny, totiž disponovaly 1,5litrovým motorem naladěným na 114 koní a 142 Nm točivého momentu. V Číně se nicméně Emgrand dočkal vzpruhy a dává až 127 koní. Do Ruska sice dorazí inovované provedení, ovšem pohonná jednotka byla uzpůsobena na spalování méně kvalitního benzinu. Produkovat tedy nakonec bude 122 koní a 152 Nm a spárovat ji půjde s pětistupňovým manuálem či s automatickou převodovkou CVT, výkon pochopitelně míří na přední kola.

Kromě již zmiňované délky disponuje Emgrand také rozvorem 2 650 mm, v podstatě tak jde o přímého konkurenta Škody Octavia, která je u tamních taxikářů velmi populární. Dnes se už Octavie v Rusku oficiálně neprodává, svého času ale byla k mání, a to za větší peníze, než na jaké vyjde sedan Geely v podobě šedého běloruského importu. V případě oficiálně dovážených aut s vyšším výkonem se nicméně očekává cena okolo 2 milionů rublů (460 000 Kč), zájem publika by tedy mohl být enormní, taxikáře nevyímaje.

Lze už jen zmínit, že Emgrand bude k mání v několika úrovních výbavy, na taxikářské konferenci ale byl přiblížen pouze stupeň Comfort. Právě ten má být zaměřen na firmy nabízející přepravu, přičemž zahrnovat bude 15palcová kola, halogenová světla či vyhřívání čelních sedadel. Chybět ovšem nemá ani vyhřívaný volant či možnost nastartovat motor na dálku, a tedy předehřát kabinu. Ruská specifika tak budou reflektovat tamní chladnější počasí.

Čínský sedan Emgrand nově míří do Ruska již oficiálně, a to s vyšším výkonem a nižší cenou. Ohromit chce tamní taxikáře, nakonec ale nejde jen o ně. Foto: Geely

Zdroj: Geely

